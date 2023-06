Cirkus Stuttgart jede dál, Mercedes chce za trapně čtyřválcové ostré Céčko o statisíce víc než BMW za M3 před 4 hodinami | Petr Miler

Už několikrát se ukázalo, že sázka Mercedesu na extrémní downsizing v této třídě aut byla ránou vedle, kterou nadšenci nikdy neocení. Tím více fascinuje, kolik automobilka za tak nesmyslně pojatý vůz žádá.

Můžeme se tisíckrát zlobit, že automobilky šijí nová auta na míru politických požadavků a nikoli zákazníků, ale ruku na srdce - většině lidí je to jedno. I spousta obyčejných spotřebitelů tedy dokáže říci, že jim určité vyhovovalo lépe a jiné hůře, pokud ale výrobce naprosto neselže, jen zřídkakdo z běžných zákazníků bude třeba Škodě vysloveně vyčítat, že pod kapotou Octavie nacpala místo slušného motoru 1,2 TSI tříválec 1,0 TSI. Prostě si zvyknou a jezdí.

Tohle jsou ale auta na úrovni ledničky nebo pračky. Pravdou tedy je, že jsou významnější pro život každého z nás a podstatně více zatěžují naše peněženky, přesto je tak lze vnímat. Pokud ale nabídnete vůz lidem, kteří autům rozumí, mají pro ně zápal, a musí v nich tedy vzbuzovat touhu, výše popsaný postup selhává na celé čáře. Přesto ho někteří výrobci volí.

Až trapně anti-zákaznickým se v poslední době stal Mercedes-Benz. Že si většinu jeho menších aut koupíte obvykle jen s čtyřválci, zklame jen malou část kupců, když se ale automobilka rozhodla cpát maximálně takový motor do dosud osmiválcových nebo šestiválcových AMG, označili jsme to za katastrofu. A nebyli jsme zdaleka sami, pokud obočí významně zvedají i lidé z Auto Bildu a ve srovnání se starším BMW v testu právě „bavorák” roznese „merkl” na kopytech, je něco velmi špatně.

Úplně největší absurditou ale je, že pouze čtyřválec má i absolutně vrcholná verze C 63 S. Co na tom, že plug-in hybridní, takže krátkodobě dokáže dávat až 680 koní. Něco takového vám bude dříve nebo později k ničem a celé 2 111 kg (sic!) vážící auto bude spoléhat jen na 476 koní dvoulitrového turba. To bude velké trápení, velké.

Ale dobře, tak Mercedes sáhl po inferiorním pohonu vedle třeba soustavně 510koňového šestiválce v o stovky kil levnějším BMW, ale bude levnější, ne? Kéž by, realitou je dokonce pravý opak. Na českém webu Mercedesu ceny nového C63 S od AMG pořád nevidíme, ty německé ale známé jsou. A bez velkého přehánění šokují.

Cena sedanu C63 začíná v jeho domovině na 114 887,96 Eur, verze kombi pak přijde na 116 672,96 Eur. To je asi 2,72 resp. 2,76 milionu Kč, což jsou absurdní sumy vedle německých cen sedanu BMW M3 Competition xDrive, který stojí od 100 300 Eur, resp. kombíku M3 Touring Competition xDrive, jenž přijde na 102 610 Eur. Bavíme se tedy o asi 350 tisících Kč rozdílu v českých cenách v přepočtu, přičemž připlácíte za zřetelně hůře pojatý vůz s pohonem, který po Mercedesu nežádal z kupců veze AMG nejspíše absolutně nikdo.

AMG navíc oznámilo i ceny některých příplatků pro C63, které jsou podobně vysoké. Například různé designové pakety z uhlíkových vláken stojí 2 083 a 3 510 Eur (asi 50 až 83 tisíc Kč), dva typy sportovních sedadel 2 559 a 5 522 Eur (až 131 tisíc Kč), generátor zvuku AMG Fake Real Performance Sound 655 Eur (15 500 Kč), a nejlepší je balíček F1 Edition za 17 612 EUR, tedy asi 417 tisíc Kč. Trochu se rozjeďte a máte před sebou auto za skoro 4 miliony Kč, se čtyřválcem. Vskutku neodolatelná nabídka, že?

Nový Mercedes-AMG C63 S má motor pouze 2,0 turbo s elektromotorem, přesto stojí o statisíce víc než srovnatelné BMW s šestiválcem. To už je skutečně cirkus. Foto: Mercedes-Benz

