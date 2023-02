Číslo 5 umírá. Golf má za sebou nejhorší rok v historii a pod taktovkou VW míří do propadliště dějin před 11 hodinami | Petr Miler

Dojná kráva občas umře, to se stává. Když si ji ale podřízne sám hospodář a ještě u toho s úsměvem vzhlíží ke světlým zítřkům, které nemohou přijít, je to skutečně tristní představení.

Ptáte se, jaké auto je nejlepší na světě? Je to trochu hloupá otázka, ale odpovím vám na ni: Je to Volkswagen Golf. Nebo jím aspoň dekády byl, a to naprosto zaslouženě. Nejsem člověk, který by si tento vůz kdykoli v životě koupil a rozhodně nespím ve spodním prádle s logy VW, přesto mě tohle auto vždy, kdy jsem měl možnost jej vyzkoušet, uchvátilo svou dokonalou obyčejností. A vydobylo si můj respekt.

Nepřeháním ani trochu, jde o jednu z těch věcí, kterou si může dovolit v podstatě každý, přesto je strašně těžké ji v komplexnosti jejích kvalit podstatně překonat. Golf jsem si nikdy nekoupil proto, že mám specifické nároky na některé aspekty auta, a nemám tedy problém s tím, když se nad zmíněným pozastavíte a řeknete si, že to není auto pro vás. Hledáme-li ale dokonalý vůz pro masy, pro lidi bez zcela mimořádných nároků, bylo dlouho prakticky nemožné najít něco, co jim v poměru výkonu a ceny nabídlo víc.

Nemá smysl vymýšlet řečené, nejlépe to řekl Clarkson. Na odpověď, co si má kdo koupit za auto, odpovídá prý pokaždé stejně: „Volkswagen Golf.” Proč? Clarkson to vysvětluje: „Milujete řízení a chcete něco opravdu rychlého: Volkswagen Golf R. Jste učitel a potřebujete něco spolehlivého a levného na provoz? Volkswagen Golf TDI. Jste student a máte na auto jen 40 tisíc? Ojetý Volkswagen Golf. Potřebujete pět sedadel? Velký kufr? Nejnovější technologii? Zeptejte se mě jakkoli a dostanete pokaždé stejnou odpověď: Volkswagen Golf.”

„Můžete si myslet, že nejlepší technici VW Group pracují u Bugatti, Bentley nebo Lamborghini. To se ovšem budete mýlit - pracují na autě, které zaplatí všechno to pozlátko, pracují na Golfu. Ostatní výrobci to ví a tráví noci tím, aby udělali něco lepšího. Obvykle ale ničeho nedosáhnou,” pravil kdysi ve svém sloupku. Podepsal bych to do posledního slova - VW vycvičil armádu nejlepších techniků, aby do jednoho auta za pár set tisíc vměstnali v podstatě vše, co lze do do auta za rozumné peníze nacpat. Udělat dobré Bugatti za 80 milionů je legrace vedle toho udělat dobrý kompakt za 500 tisíc. A vydělat na něm.

Kolega mi nedávno psal ze zimní cesty po Německu, na kterou se vydal půjčeným Golfem VII 2,0 TDI: „Je to úžasný cesťák. Na těch galuskách si to ve 200 km/h na sněhu jen ševelí, ujel jsem 700 km s průměrnou rychlostí 120 km/h se všemi zastávkami, kolonami, městy, uzavírkami za 6,5 litru se 3 lidmi v autě a s plným kufrem. I ve 200 km/h je v tom ticho, všechno funguje včetně stěračů úplně samozřejmě, taková auta mě prostě berou. Za 450 tisíc? K nevíře,” pravil. A to je člověk, který měl v životě snad 100 aut násobně vyšší ceny i úrovně.

VW stvořil legendu, kterou dojil dekády, skoro nikdy s ní prodejně v Evropě neprohrál a dosáhl s ní i na více jak 700 tisíc ročních prodejů. Bylo to jeho rodinné stříbro, klenot svého druhu, odpověď na skoro všechny automobilové otázky. Až se ucho utrhlo. Ještě kolegou vychvalovaný Golf VII byl něco - auto snů svého druhu, které s cenou startovalo na 339 900 Kč. Pak ale přišla osmička a celý domeček z karet se začal hroutit.

Věrná klientela Golfu chvíli kupovala dál to samé v domnění, že dostane to samé, ale nedostala. Osmá generace je nákladově oholený odvar z Golfu a ten samý kolega, kterého jsem už citoval, si o pár dnů později na dovolené půjčil právě osmičku. Citovat ho tentokrát nemohu, nemůžeme kazit mládeži slovník. Použiju už jen jedno slovo, které nebylo sprosté: „Trest.”

Ze snu svého druhu se stalo auto za trest, i když VW neudělal v podstatě nic horšího, než že zanedbal další vývoj (obě generace jsou v základu stejné), pokusil se omezit náklady a cenu zvýšil asi na dvojnásobek. Postupem času to začalo docházet stále více lidem, kteří pochopili, že už nejde o odpověď na všechny otázky, které z velké části ani nepoložili. A Golf přestali kupovat.

Před sebou máme finální čísla o prodejnosti modelů aut v Evropě v roce 2022 a jsou ještě horší, než ta předběžná. Ze 700 tisíc ročních prodejů se stalo 177 tisíc. Golf 8 v samotném závěru roku dostal na zadek ještě od Fiatu 500, což je obzvlášť tragické, neboť prodeje tohoto modelu z naprosté většiny sestávají z odbytu nekonečně faceliftovaného vozu, který se vyrábí od roku 2007. Pýcha VW tak dostala nakopáno od dožívajícího, morálně víc jak dekádu a půl starého Fiatu? Stát se to za Ferdinanda Piëcha, z hrdosti spáchá sebevraždu.

VW Golf tak skončil v prodejních tabulkách až pátý, což je nehorší výsledek za celou jeho existenci. Nikdy se nestalo, aby dostal za uši od tolika soupeřů, potřeboval na to 8 generací a skoro 50 let existence. A víte, co je nejhorší? Že většině vedení firmy to bude nejspíš úplně ukradené, už nějaký ten pátek sleduje tohle smutné kino zcela netečně. Firma vsadila vše na elektrického nástupce, který se ale stal ještě větším propadákem. Golf tak buď udělá také jen elektrický (což jej pošle dál ke dnu) nebo jej odpíská rovnou. Tohle číslo 5 na trhu umírá a po dekádách úspěchů a dojení ho VW vědomě posílá do propadliště dějin. Viel Glück dabei, chce se říci, viel Glück.

10 nejprodávanějších modelů aut v Evropě v roce 2022 dle JATO Dynamics

1. Peugeot 208 - 206 816 prodaných vozů

2. Dacia Sandero - 200 550

3. Volkswagen T-Roc - 181 153

4. Fiat 500 - 179 863

5. Volkswagen Golf - 177 203

6. Toyota Yaris - 175 713

7. Opel Corsa - 164 358

8. Hyundai Tucson - 150 803

9. Dacia Duster - 149 648

10. Renault Clio - 143 561

Golf R osmé generace zase takovou mizérií není, jeho obyčejnější verze ale opravdu neohromují. Tomu odpovídají i jeho bezprecedentně mizerné prodejní výsledky, které snad ani nemají šanci se zásadně zlepšit. Foto: Volkswagen

