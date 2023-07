Čistič aut ukázal, jaký šmejd je nová Tesla za 3,4 milionu, automobilka ji ani po 8 letech neumí vyrobit pořádně před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud tak nějak automaticky předpokládáte, že auto za takové peníze, jehož výroba započala již v roce 2015, bude kvalitativně na hranici dokonalosti, pak se mýlíte. S logem Tesly musí jít i u Modelu X veškerá rozumná očekávání stranou.

Na odhalení prototypu Tesly Model X došlo již 9. února 2012. Zájemci o elektrické SUV se nicméně museli obrnit notnou dávkou trpělivosti, neboť první exempláře si mohli převzít až v září roku 2015. Předloni pak značka přišla s vrcholnou variantou Plaid, jenž stejně jako spřízněný Model S disponuje třemi motory a výkonem přes tisíc koní. Toto provedení má přitom dle agentury EPA zvládnout na jedno nabití 536 kilometrů, zatímco u slabší varianty Long Range lze počítat s dojezdem 565 km. Tím portfolio končí.

Právě Model X Plaid byl před pár týdny dodán zákazníkovi, který s ním hned poté zamířil ke Coletonovi Guerinovi, profesionálnímu čističi a majiteli společnosti Clear Detailing, který rovněž stojí za kanálem Out of Spec Detailing na Youtube. Cole luxusním vozům propadl již jako malý, postupem času pak vybudoval firmu zaměřenou na péči o lak. Lidem nabízí jak leštění, tak třeba potažení ochranným filmem či dokonce keramický kabát, který při správné péči chrání původní barvu až pět let.

Během své praxe se Cole setkal nejen s vozy klasických značek, jako je třeba Audi či Porsche, ale pochopitelně i s elektromobily Tesly. Ani na Modely 3 a Y nepěje jen chválu, výhrady má hlavně k laku. Ten je ale ještě větším problémem u vozu, který byl poprvé prezentován před jedenácti lety a je osmým rokem ve výrobě. Také Model X dojíždí hlavně na lak, jehož textura se odlupuje a je navíc velmi měkká. „Je to jako leštit máslo,“ poukazuje Cole na jeden z hlavních problémů.

Majitel coloradské firmy zmiňuje, že Model X Plaid je už drahé auto. Však dnes v Česku stojí od 3,4 milionu Kč, tedy asi dvojnásobek toho, co vrcholné verze jeho menších a novějších sourozenců. Taková částka sebou již nese očekávání mnohem vyšší kvality, dostavuje se ale pravý opak. Zmíněný tragický lak navíc není nanesen rovnoměrně, v důsledku čehož bude mít jeho majitel za pár let s řešením oprav po odlétnuvším kamínkách či škrábancích. Zmíněný ochranný film by ale jistě byl řešením.

Svou kritiku nicméně Cole začíná u výklopných dveří, které byly jedním z marketingových pilířů značky při uvádění tohoto vozu na trh. Jsou ale naneštěstí také jedním z nejvíce problematických prvků. Aby se totiž Model X vešel do každé garáže, jsou dveře rozděleny na dvě části. Ta menší se vyklápí vertikálně, zatímco ta druhá horizontálně. Mezi nimi je pak gumové těsnění, které však dle Colea může nabobtnat, což následně vytváří tlak na sklo, jenž může prasknout.

Ohňostroj marnosti pokračuje u vnitřních dveřních panelů, které jsou humpolácky připevněny. Mnohé těsnění se odlupuje, opomenout pak nelze ani špatné ukotvení v samotných pantech, kvůli kterému je jasně patrné, jak nejsou jednotlivé panely zarovnány. Ještě více pak ne zrovna inspirativní slícování odhalují kliky dveří. Ceně vozu ovšem neodpovídá ani kobereček natažený v zavazadelníku, který podle Colea z toho nejhoršího materiálu, jaký kdy viděl.

Je opravdu již donebevolající, že Tesla ani více než dekádu poté, co začala s masovou výrobou, stále nedokáže vyrobit vůz, který by prémiový byl nejen cenou, ale i kvalitou. Jak se navíc tento víkend ukázalo, v tomto ohledu zlepšení nepřináší ani nový Cybertruck. Dá se ale předpokládat, že fanoušky značky nic z toho nerozhodí, tak už to u Tesly chodí.

Model X nadále dojíždí na letité problémy značky s lakem, přihazuje k nim navíc specifické spojené s výklopnými dveřmi a řadu dalších, na tak drahé auto neuvěřitelných problémů. Foto: Tesla

Petr Prokopec

