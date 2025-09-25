Čistka ve vedení Mercedesu: Technický ředitel odpovědný za spoustu přešlapů náhle končí, kufry si balí i šéf AMG
Petr ProkopecJeho kontrakt měl vypršet až v květnu, navíc se počítalo s jeho prodloužením. To je ale dnes minulostí, Markus Schäfer u Mercedesu úplně končí. Minulostí je také působení současného ředitele divize AMG, který byl ovšem pouze uklizen na jinou pozici ve firmě.
včera | Petr Prokopec
Za pár dnů skončí třetí letošní kvartál, krátce poté můžeme očekávat řadu prodejních i finančních výsledků automobilových firem za toto období. U takového Mercedesu po tragickém druhém kvartálu snad už nikdo nepočítá s ničím pozitivním, třícípá dráha zjevně nasedla na horskou dráhu, která míří pouze dolů. Zatímco během prvního letošního čtvrtletí zaznamenala 4procentní meziroční propad, v tom druhém již šlo o 9procentní. Dolů ji nepřekvapivě táhnou hlavně elektromobily, které jsou v jejím podání ještě větší fiasko než u většiny jiných značek. Pokles zájmu byl ale spojen prakticky se vším, co Mercedes nabízí - zanedbávání zbytku portfolia si vybírá svou daň.
Němci už prochází velkým obratem, dozorčí rada ale konečně začíná chápat i to, že bez velkého zemětřesení mezi výkonnými manažery se situace dramaticky nezlepší. A proto odstartovala čistku, v jejímž rámci především předčasně opouští firmu šéf vývoje Markus Schäfer. Kontrakt tohoto v poslední době neobratně vystupujícího muže měl vypršet až v květnu 2026 a původně se předpokládalo, že bude obnoven o další rok. Na to ale nedojde.
Schäfer s okamžitou platností končí a počínaje 1. prosincem jej nahradí Jörg Burzer, dosavadní šéf výroby a zásobování. Pro toho se pochopitelně jedná o kariérní růst, což pro změnu nelze říci o jeho nástupci. Tím se stává Michael Schiebe, dosavadní šéf divize AMG, který proti sobě též obrátil spoustu nevole. Za sebou nemá ani dobré výsledky, ani nadšením křičící fanoušky. Mercedes sice prodeje přímo aut divize AMG nepublikuje, jsou ale součástí aut vrcholného segmentu, jejichž odbyt též citelně klesá - za první letošní pololetí má na kontě 5,1procentní pád.
Divit se tomu rozhodně nelze, snaha značky nahradit osmiválcové motory plug-in hybridními čtyřválci se u zákazníků ani zdaleka nesetkala s nadšením. I proto ostatně bylo rozhodnuto o konci této strategie, přičemž u aut jako C63 dojde v budoucnu na zástavbu šestiválce, zatímco výše postavené modely dostanou nově vyvinutý V8. Jenže se tak nestane hned, nýbrž až v roce 2027. Automobilku tedy evidentně čeká ještě nemalé strádání a Schiebe nemůže být tím, kdo bude efektivně likvidovat svůj vlastní vadný odkaz.
Kdo Schiebeho nahradí, zatím nebylo upřesněno. Šéf dozorčí rady firmy Martin Brudermüller jej pochopitelně neopomněl pochválit, při podobných změnách se veřejně nekárá. To ale mnoho neznamená, mimo to dodal: „Dozorčí rada Mercedesu soustavně hledá způsob, jak zkombinovat zkušenosti na úrovni vrcholného managementu se svěžími nápady.“ To už je výmluvnější, „svěží nápady” dotyčným opravdu došly.
Schäfer a Schiebe zkrátka v posledních letech pokazili, co se dalo, a nesou výrazný díl odpovědnosti za úpadek nabídky značky ve smyslu celkového zaměření i ztvárnění konkrétních modelů. Nyní by měl Mercedes poslat k šípku i svého šéfa Olu Källeniuse, z jehož beder odpovědnost též nikdo nesejme. A může znovu začít doufat v lepší zítřky.
Markus Schäfer (na úvodní fotografii) u třícípé hvězdy zcela končí, přičemž nahrazen bude Jörgem Burzerem (na fotce vlevo). Toho pro změnu nahradí Michael Schiebe, který se tak musí rozloučit s Affalterbachem. Nový šéf divize AMG bude teprve vybrán - chce to znovu nadšence s citem pro podobná auta, ne dogmaticky uvažujícího technokrata. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Automobilwoche, Mercedes-Benz
