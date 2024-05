Citroën začal prodávat auta se dvěma kabinami a ničím za nimi. Nejde o apríl ani optický klam před 10 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled se může zdát, že něco takového nemůže být skutečné, že jde o dílo grafika nebo klam vytvářející zdání něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Jenže přesně takhle Francouzi tohle auto prodávají. Anebo dvě auta?

Pokud máte pocit, že sklenka vína, které jste si dali po obědě, měla trochu větší grády, můžeme vás uklidnit, opravdu nevidíte dvojmo. Místo toho zde máme opravdu velmi neobvyklou nabídku Citroënu. Francouzská automobilka totiž na britském trhu nabízí model Jumper se dvěma kabinami. Když si uvědomíme, že tento vůz je zaměřen hlavně na převoz nákladu, pak je daný krok překvapivý ještě víc. Pokud totiž dáme stranou schránky v interiéru, úložný prostor zcela chybí.

Jde nicméně o záměr, neboť Jumper (v Británii zvaný tradičně Relay) si velmi často pořizují firmy, které se zaměřují na přestavby standardních dodávek třeba na obytné vozy. Jejich prvním krokem pak je, že odstraní naprosto vše, co se nachází za kabinou. Něco takového pochopitelně není zrovna jednoduché, zároveň tím pro dotyčného výrobce vznikají jisté komplikace. Původní nástavbu je totiž třeba nejprve zaplatit, následně pak odstranit z auta, uskladnit a nějak se jí zbavit.

V případě nové varianty Back to Back se tím úpravci nemusí zabývat, jakkoli pro změnu budou zřejmě čelit dalším problémům. Citroën totiž dané provedení zařadil do nabídky proto, aby ušetřil jak zákazníkům, tak i sobě. Proto vždy páruje dvě kabiny s kompletním hnacím ústrojím k sobě. V takové chvíli je ale koupě pouze jedné prakticky nemožná, neboť přesun jedné nápravy by byl komplikovanější a dražší, než by tomu bylo u běžné dodávky.

V souvislosti s tím je rovněž třeba poukázat na cenu. Ta startuje na 36 018 librách (cca 1 043 000 Kč), přičemž Citroën zatím nepotvrdil, zda je spojena s oběma kabinami či jednou. Reálnější je však druhá zmíněná možnost, neboť Jumper s běžným podvozkem bez nástavby a se zadní nepoháněnou nápravou vychází na 36 882 GBP (asi 1 068 000 Kč). Toto provedení nám ke konverzi přijde vhodnější, zvláště ve variantě L3, která disponuje prodlouženým rozvorem.

Ve finále je tak nová varianta nejvhodnější pro samotný Citroën, který tímto způsobem skutečně může šetřit náklady spojené s dopravou. Dvojice kabin je totiž plně pojízdná, jen je vždy třeba u jedné kabiny zařadit neutrál a uzamknout kola. Pohon má pod každou kapotou na starosti 2,2litrový turbodiesel naladěný na 140 koní, jenž na zmíněná přední kola přenáší šestistupňový manuál. Jiné ústrojí pro tuto variantu pak není k dispozici.

Francouzi se pak ostatně nepřetrhli ani v rámci výbavy, která je vskutku základní. Ona kola jsou tedy 15palcová ocelová, nárazník pak není lakován stejnou barvou jako zbytek karoserie a nad ním trůní pouze halogenová světla. Uvnitř pak sice lze počítat s manuální klimatizací či 5palcovým displejem multimédií, nicméně obojí působí tak trochu zbytečně pro obytné vozy by totiž nešlo o dostačující prvky, a to i ve chvíli, kdy kabina zůstane separovaná.

Nápad automobilky tedy sice můžeme považovat za zdařilý, jeho realizace však již tak působivá není. A pokud se potvrdí, že uvedená cena je spojena pouze s jednou kabinou, pak Jumper Back to Back bude v showroomech spíše na ocet. Podobně tomu pak nejspíše bude u Peugeotu, neboť za stejné peníze je nabízen také spřízněný Boxer. A aby toho nebylo málo, stejným směrem zamířil i třetí do party, tedy Fiat Ducato.

Jumper je nově nabízen na britském trhu jako Relay Back to Back. Dvě navzájem sešroubované kabiny automobilce i zákazníkům šetří náklady na dopravu. Foto: Citroën

