Citroën zkusil dobýt Británii jen s pomocí elektrického pohonu. Selhal, a tak se vrací k benzinům a dieselům

Kde jinde by měla být čistě elektrická nabídka určitého modelu úspěšná? Však v ostrovním království má být za 6,5 roku zakázáno prodávat cokoli jiného. Jak je ale vidno, ani v takovém prostředí sázka na jedinou kartu nefunguje.

Přišel, viděl, narazil. Přesně tak lze popsat dosavadní počínání Citroënu s jeho C4 X na britském trhu. Vůz byl totiž dosud k mání pouze s elektrickým pohonem, který nelze popsat jako oslňující. Pohonná jednotka totiž produkuje pouze 136 koní, se kterými se zvládnete rozjet na stovku za 9,5 sekundy. Rozlet vám nicméně omezovač zatrhne již při dosažení tempa 150 km/h. Důvodem jsou pochopitelně limity elektrického pohonu, který vás ani za takového omezení daleko nedoveze. S bateriemi o kapacitě 50 kWh vůz zvládá jen 360 km, navíc pouze teoreticky.

Za něco takového nicméně Citroën v Británii požaduje 31 995 liber (cca 887 tisíc Kč), což je v podstatě stejná cena, s jakou je elektrický C4 X spojen na českém trhu. Místní zastoupení si totiž za úroveň výbavy Feel účtuje 889 900 Kč. Na rozdíl od ostrovního království u nás ovšem lidé mají na výběr také benzinovou i dieselovou verzi - první je k dispozici za 494 900 Kč, druhá pak s ohledem na vyšší úroveň výbavy Feel Pack za 644 900 Kč. Diesel má přitom na kontě stejnou akceleraci, ovšem vyšší maximálku. A dojezd či obecně použitelnost ho opravdu netrápí.

Právě o tuto část nabídky byli Britové dosud ochuzeni, však pro elektromobilitu jsou všemi deseti, ne? No, nejsou a Citroën začal po tomto rozhodnutí na britském trhu jen strádat. Za letošní květen tak mají Francouzi na kontě jen 2 205 registrací, tedy o 19,1 procenta méně než loni ve stejném období v době, kdy celý trh roste. A nejde o prodeje jediného modelu, ale celé značky. Ta se proto rozhodla, že dieselovou i benzinovou verzi pošle na britský trh rovněž. Druhá zmíněná přitom bude startovat na 22 080 librách (cca 612 tisíc Kč). Ač tedy není tak levná jako v Česku, stále je podstatně levnější - a přitom lépe použitelná - než ta elektrická.

Toto se prosím děje za situace, kdy už byl v Británii schválen zákaz prodeje nových spalovacích již od roku 2030, tedy o pět let dříve, než k tomu má dojít v Evropské unii. Krok tamního zastoupení Citroënu ale naznačuje, že by to bylo rozumně schůdné. Během šesti a půl roku se rozhodně nedočkáme technologického průlomu, který by poslal ceny elektrických aut na dostupnou úroveň. A pokud půjdou dolů, půjde zásadním způsobem dolů i jejich využitelnost.

Je navíc třeba dodat, že Britové jsou na tom, co se příjmů týče, podstatně lépe než Češi, berou v průměru asi dvojnásobek. Přesto lidé na elektromobily nemají a nechtějí je. Jak tedy může tento experiment dopadnout? Snad to zůstane jen řečnickou otázkou a dříve než v roce 2030 se najde politik, který nesmyslné pokusy nařídit prodeje jen elektrických aut spláchne přesně tam, kam patří - do záchodu.

Zatímco u nás lze C4 X pořídit i v benzinové či dieselové verzi, Britové dosud měli k dispozici jen elektromobil. Jeho cena je ale příliš vysoká, zvlášť s ohledem na použitou techniku, a tak se zájem nedostavil. Proto také na ostrovním království dochází na změnu a vůz je nyní k dispozici i ve verzích s benzinovými a dieselovými motory. Foto: Citroën

