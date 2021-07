Clarkson, Hammond a May se vrátí na obrazovky, utahovat si budou i z koronaviru před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Prime Video

Slavné trio moderátorů už mnohokrát ukázalo, že svaté mu není snad nic, tak proč by zrovna koronavirus měl být. Pro nové pokračování The Grand Tour ze Skotska tak zvolili vtipný název Lochdown.

Čtvrtá série motoristické show The Grand Tour se nejspíše zapíše do Guinnesovy knihy rekordů. Nevíme totiž o jiném pořadu, jehož dvě dosavadní epizody byly vysílány s ročním odstupem a u kterého se s třetím dílem počítá po dalších šesti měsících. Za tím pochopitelně z velké části stojí pandemie koronaviru, mimo to si ovšem prstem můžeme ukázat také na Amazon. Americký gigant se totiž po třech sezónách rozhodl pro změnu formátu a namísto dřívějších zhruba hodinových epizod nás zásobuje přibližně 90minutovými filmy.

Nejinak tomu bude i u zmíněného třetího dílu, jehož název byl aktuálně odhalen, stejně jako datum premiéry. Kromě toho se trojice Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May pochlubila také první ukázkou, která nám evidentně přinese nemalou porci zábavy. I přestože totiž populární britští moderátoři byli nuceni zůstat ve své domovině, v jejich nadšení je to nikterak neomezilo. Místo toho se takříkajíc vrátili ke svým kořenům, díky čemuž si užijeme řady chtěných i nechtěných demolic, stejně jako nemalého množství naschválů.

Zajímavé přitom je, že ačkoliv se děj odehrává ve Skotsku, trojice vyrazila na sever ostrovního království s americkými vozy. A nikoliv s novými, nýbrž s ojetými klasikami. Clarkson totiž usedl za volant Lincolnu Continental Mark V z konce 70. let, zatímco Hammond zvolil podobně starý Chrysler Imperial LeBaron Crown Coupe a May pak Cadiclla Coupe DeVille čtvrté generace. S těmito vozy pak moderátoři bezesporu zamíří i ke slavnému jezeru Lochness, proto i název epizody Lochdown.

Jedním vrzem si tedy Clarkson a spol. utahují také z oněch koronavirových restrikcí, které jsme si zvykli balit do označení „lockdown”, přičemž na téma pandemie v průběhu chystané hodinky a půl narazí hned několikrát. Už jen z toho důvodu, že produkce za testování celého štábu utratila neskutečných 1,5 milionu korun. Speciál se totiž natáčel v posledních 10 dnech loňského roku. Během té doby trojice způsobila chaos v ulicích Edinburgu a musela postavit plovoucí most přes Hebridské moře.

Více se dozvíme 30. července, kdy bude mít nová epizoda premiéru, a to Amazon Prime Video. Oficiální novinky totiž daným termínem končí, přičemž o dalším pokračování The Grand Tour nepadlo ani slovo. Doufejme tedy, že na další speciál nebudeme muset čekat dalších šest či dvanáct měsíců. Byť by se to dalo pochopit, neboť internetový gigant je velmi spokojen s Clarksonovou farmářskou show, a proto již potvrdil druhou řadu, jejíž natáčení má podle všeho přednost.

V novém speciálu The Grand Tour vyrazí Clarkson, Hammond a May se třemi „amerikami“ do Skotska. Foto: Amazon Prime Video

Zdroj: Amazon Prime Video

Petr Prokopec