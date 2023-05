Clarkson, Hammond a May po letech otestovali Škodu, ukázali se na Slovensku před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Pokud chcete slavné britské trio vidět v akci, která vám bude svou podstatou opravdu blízká, lepší příležitost hned tak nedostanete. Za měsíc bude mít premiéru nový speciál The Grand Tour, ve kterém Clarkson a spol. prozkoumají střední a východní Evropu se vším všudy.

Suchému britskému humoru Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye jsem podlehl už někdy v roce 2003. Tedy v době, kdy se tato trojice snažila ve třetí sérii Top Gearu zničit očividně nezničitelnou Toyotu Hilux. Od té doby jsem hltal každou novou epizodu, stejně jako jsem rychle dohnal dluh v podobě předchozích neshlédnutých dílů. Největší nadšení vzbuzovaly speciály, s nimiž Clarkson a spol. přišli v roce 2006. A protože jsem evidentně nebyl sám, kdo těmto epizodám dával palec nahoru, začaly být v jejich duchu natáčeny i běžné díly.

Právě tento posun ale nakonec vedl k tomu, že show poněkud zevšedněla a vyčpěla. Do jisté míry jsem tak vlastně i uvítal, že po Clarksonově nespokojenosti se studenou večeří trojice přešla k Amazonu. Internetový gigant jí kromě většího balíku peněz nabídnul i neomezenou tvůrčí svobodu, načež se zdálo, že nás čekají lepší časy. Nicméně z The Grand Tour se stala jen nablýskanější, ovšem o to méně originální kopie Top Gearu.

Amazon bohužel sice čísla týkající se sledovanosti nezveřejňuje, v roce 2018 nicméně bylo jasné, že spokojenost na straně americké společnosti není zrovna enormní. Pořad tak sice byl obnoven, se čtvrtou sérií nicméně přišla změna. Veškeré studiové segmenty se staly minulostí a místo toho byl dán prostor už jen speciálům. V tom prvním se nicméně auta vůbec neobjevila, mezi moderátory to úplně neklapalo a dočkali jsme se jen čtyř epizod.

Nyní se Clarkson a spol. věnují sérii páté, kterou loni 16. září odstartoval speciál zvaný A Scandi Flick, v jehož rámci May ošklivě boural. Na natáčení dalšího dílu to ovšem nemělo žádný vliv, kamery se totiž rozjely ještě před loňskými prázdninami. Prakticky přesně rok poté pak má nový speciál mít premiéru. Amazon totiž oznámil, že díl zvaný Eurocrash poprvé uvolní 16. června. Trojice se v něm vypraví v podstatě k nám, tedy do střední a východní Evropy.

Právě ona lokalita je asi důvodem, proč řada lidí včetně mě dá trojici znovu šanci. Trasa dlouhá 2 200 kilometrů totiž povede z polského Gdaňsku přes Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Nové informace pak sice nezmiňují Česko, Clarkson nicméně loni na Twitteru uvedl, že v tuzemské kotlině již The Grand Tour byl. Co přesně to však znamená, nevíme. Jisté nicméně je, že se slavný moderátor svezl ve Škodě 1100 OHC, která se na obrazovkách objeví.

Eurocrash má být zhruba dvě hodiny dlouhý a vyvrcholí prý segmentem ve stylu Rychle a zběsile. Co si pod tím představit, je otázkou. Dost možná ale dojde i na likvidaci aut, ve kterých se trojice po většinu času bude pohybovat, tedy Chevroletu SSR, Mitsuoky Le-Seyde a Crosley Convertible. Samotní moderátoři pak tento měsíc zamířili do Afriky, neboť v Mauretánii a Senegalu natáčí již sedmý speciál. Kdy ten dorazí, není zatím známo.

Amazon nicméně již naznačil, že spolupráce hlavně s Clarksonem se chýlí ke konci. Pro společnost má být příliš drahý, zájem o něj navíc mimo Británii padá. Třeba jeho pořad o farmaření má o 30 procent nižší sledovanost, než jakou se pyšní průměrná show. Jeremymu možná uškodil i skandál, kdy se slovně opřel do Meghan Markle, manželky prince Harryho. Jak se tedy zdá, jeho éra se chýlí ke konci. Ve svých 63 letech ale jistě má nárok na odpočinek, pro automobilovou žurnalistiku toho udělal dost a dost.

Pro nejnovější speciál si trojice vybrala vskutku neobvyklé dopravní prostředky, které provětrá i na Slovensku. Sám Clarkson pak usedl do Škody 1100 OHC. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: Amazon Prime

Petr Prokopec

