Člen dozorčí rady Porsche radí Putinovi, aby v Rusku znovu začal vyrábět Škody jako Volhy a Pobědy před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Steyr Automotive

Takhle řečené to zní všelijak, tento muž ale není jen tak někdo. A tak se nakonec můžeme dočkat toho, že Rusové budou jeho záměrům naslouchat. Siegfried Wolf má za sebou vskutku pozoruhodnou kariéru v automobilovém průmyslu.

Není to jméno, které by vám rozsvítilo všechny žárovky, jakmile jej někdo vysloví, tedy pokud automobilový průmysl není vaším druhým domovem. Profesor Siegfried Wolf je ale jedním z nejvýznamnějších automobilových manažerů posledních dekád, když se prakticky od píky vypracoval až do čela jednoho z největších výrobců automobilových součástek, rakousko-kanadského konglomerátu Magna International. Vedle toho zastával řadu pozic v představenstvech a dozorčích radách dalších, nejen automobilových společností. A i dnes, ve svých 66 letech, je členem dozorčí rady Porsche SE, která fakticky ovládá koncern Volkswagen a spoustu dalších firem. Od roku 2021 je pak vlastníkem automobilové společnosti Steyr Automotive.

Je to v branži významný a vážený člověk, o kterém se ale v posledních letech mluví spíše kvůli jeho vazbám na Rusko. Nemá smysl těmto slovům dávat negativní konotace, Wolf je Rakušan a Rakousko vždy mělo k Rusku obchodně blízko. Angažoval se tak v některých firmách Olega Děripasky, byl předsedou dozorčí rady Sberbank a loni jsme o něm psali v souvislosti s tím, že v Rakousku chtěl vyrábět ruské dodávky pro Evropu. Své aktivity na tomto poli s ohledem na situaci omezil, úplně aktivní ale být nepřestal.

Německý Der Spiegel informuje o tom, že Wolf přímo ruskému prezidentovi předložil projekt na oživení tamního automobilového průmyslu. Dopisem Putinovi předestřel možnost návratu značek Volha a Poběda tak, že by Rusové využili výrobní kapacitu uzavíraného závodu Volkswagenu v Kaluze a už dříve uvolněných kapacit GAZu v Nižném Novgorodu. Nezačalo by se tedy na zelené louce, Rakušan hovoří o novém stylizování a přeznačkování Škod dříve vyráběných v Rusku právě pod značkami Volha a Poběda.

V Rusku se vyráběly modely Rapid, Octavia, Karoq a Kodiaq, které by podle Wolfa bylo nutné upravit za pomoci charakteristických rysů zmíněných ruských klasik. Obnovení Volhy by podle Wolfa „položilo základy pro další rozvoj nezávislého a moderního automobilového průmyslu v Ruské federaci“. A pokud si nyní říkáte, že je to možná zajímavá myšlenka, kterou ale bude obtížné realizovat, protože by vyžadovala souhlas skupiny VW, znovu připomínáme, kým Wolf je - podle Der Spiegel dosáhl rakouský manažer „principiální dohody“ s manažery VW Group, jakkoli Němci něco takového oficiálně odmítají.

Uvidíme, co se z toho vyvrbí, v tuto chvíli se nám zdá nepravděpodobné, že by neruské strany k něčemu takovému svolily, na to je situace kolem této země příliš ožehavá. Ale kdo ví, v 80. letech minulého století byste asi také neřekli, že tehdejší učeň u Philipsu jednou povede Magnu a stane se profesorem techniky...

Siegfried Wolf má plán, jak Škody dříve vyráběné v Rusku vrátit do prodeje jako Volhy či Pobědy. A předestřel jej Putinovi. Možnost realizace něčeho takového má prý domluvenou s vedením VW Group, kterému je technicky vzato nadřazen skrze svou pozici v dozorčí radě mateřského holdingu Porsche SE. Foto: Steyr Automotive

Zdroj: Der Spiegel

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.