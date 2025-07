Co ještě je na novém Mercedesu „fejk”? Manažer sportovní divize přiznal další absurdní faleš, tohle auto je virtuální realita včera | Petr Prokopec

Blížíme se k momentu, kdy koupě nového volantu k Playstationu bude znamenat cestu k realističtějšímu zážitku z řízení než pořízení skutečného auta. Tento Mercedes se dočkal nejen umělého zvuku, umělých vibrací či umělého interiéru, ale dokonce i umělého řazení. Přesto má bodovat u nadšenců.

Během koronavirové pandemie si svět vyzkoušel, že fungovat online se dá lépe, než si mnozí mysleli. Je sice pravdou, že třeba uzavření škol mělo negativní dopad na psychiku mnoha žáků, kteří trpěli ztrátou sociálních kontaktů, stejně jako některým zaměstnancům chyběli kolegové. To však nyní nechme stranou. Spíš zůstaneme u toho, že home office byl aplikován ve velkém a zároveň došlo i na rozvoj kurýrních služeb. Pomalu tak jediné, kvůli čemu jste museli vstát z gauče, byla návštěva toalety. Jinak jste mohli žít svůj život ve virtuálním světě, kde jste se mohli i bez roušek digitálně potkávat se svými známými a příbuznými.

Neříkáme, že to je něco skvělého, ostatně se současně ukázalo, že v některých případech virtuální realita tu skutečnou nahradit neumí. Toto důležité poznání ale zjevně uniklo lidem od Mercedesu, kteří před pár dny odhalili koncept sportovního modelu GT XX. A rozum nám nad ním zůstává stát dodnes.

Tohle auto se totiž stalo zatím největším symbolem nahrazování skutečných věcí vyslovenými „fejky“. Automobilka pomalu bytostně spojená s motory V8 se totiž rozhodla, že elektrický pohon doprovodí umělým zvukem imitujícím právě osmiválec. I proto šéf AMG na jeho adresu říká, že jde o nejlepší osmiválec, jaký kdy v Affalterbachu vyvinuli. Jen u toho se však třícípá hvězda nezastavila, třeba v interiéru tak můžete počítat s „kůží”, která vznikla recyklací starých pneumatik.

Něco takového by možná ekologicky zaměření jedinci ještě byli ochotni přejít, pro většinu lidí ale GT XX zůstává vozem s falešným zvukem a vlastně i falešnou kabinou. Jen u toho se ale Mercedes naneštěstí nezastavil. „Musí zasáhnout vaši emotivní stránku. A pokud to neudělá, nesplnil svou misi,“ uvedl ke konceptu technický šéf značky Markus Schäfer pro Autocar. A dodal, že vozy AMG jsou známé tím, kterak dokážou klientelu zapojit do hry. A přesně to má zvládat i GT XX, jakkoli u něj vše podstatné bude od A do Z falešné.

Automobilka totiž nebude jen simulovat zvuk osmiválce, ale zároveň také řazení či vibrace. Půjde tedy stejným směrem jako Hyundai v případě otylého Ioniqu 5 N. Pokud jste korejské elektrické SUV někdy řídili, jistě víte, jak trapně jeho napodobování spalovacího auta s vícestupňovou převodovkou působí. Někomu to pak ke štěstí jistě stačí, skutečným nadšencům ovšem nikoli, ti požadují autenticitu.

S tím Schäfer kupodivu souhlasí, neboť dále říká, že „když přijde na výkon, řiditelnost a jízdu na okruhu, vše musí být ryzí. Vozy AMG ovšem nabízí emocionální prožitek také po stránce zvukové či v rámci vibrací. A přesně to můžete od tohoto vozu očekávat rovněž.“ Němci tak nejspíš mají pocit, že v oblbování publika budou úspěšnější než Korejci. Reálně však mohou daleko víc narazit, neboť takovému Hyundai leckdo řadu věcí promine. AMG nikoli.

Schäfer dál konstatuje, že „přivést zapřisáhlé fanoušky V8 k elektromobilům je výzva“. Ovšem dodává, že „vše, co dnes máte v osmiválcovém nebo dvanáctiválcovém vozem AMG zaměřeném na závody, můžete očekávat i u chystaného elektromobilu“. Vážně? Co třeba dojezd při ostrém nasazení? Vždy nás znovu zaskočí, jak mimo zástupci Mercedesu jsou, vždy znovu...

Tak to je on, všelijaké falše šampión. Aneb koncept GT XX hodlá třícípá hvězda osadit takovým množstvím „fejků“, že i kabelka z vietnamské tržnice vám bude připadat jako vrchol autenticity. Foto: Mercedes-Benz

