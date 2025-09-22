Co to jen kouří? Mercedes říká, že jeho novinky musí být jako Batman, jen pak mohou do výroby
Petr ProkopecNevíme, co to je, ale chceme to taky. Pokud jste si v poslední době neúspěšně kladli otázku, jakým způsobem mohl dojít Mercedes k tomu, že svá auta dělá tak, jak je dělá, tady máte odpověď. Racionální proces to opravdu není.
Nevíme, co to je, ale chceme to taky. Pokud jste si v poslední době neúspěšně kladli otázku, jakým způsobem mohl dojít Mercedes k tomu, že svá auta dělá tak, jak je dělá, tady máte odpověď. Racionální proces to opravdu není.
Z posledních novinek Mercedesu se člověku podlamují kolena, nikoli však v tom smyslu, v jaký německá automobilka doufá. Nové generace CLA a GLC totiž jen málokomu sednou vzhledově, navíc jsou k mání především s elektrickým pohonem. Třícípá hvězda pak sice přivede do hry i spalovací motory doplněné hybridní technikou, jenže přeplňovaná jedna-pětka od Horse Powertrain rozhodně není tím, což by člověk čekal od „vynálezce automobilu”. Tedy výrobce, který před 140 lety přišel s revoluční motorizovanou tříkolkou, jež položila základy dodnes prosperující branže.
I pokud ale ponecháme stranou pohon, ani design není tím, čím by novinky třícípé hvězdy ohromovaly. V podobném stylu jako zmíněná dvojice (a hlavně pak GLC) bude navržena i nová třída C. Mercedes tak zjevně začíná mířit směrem k ještě kontroverznější pouťovosti, než jakou s ním bylo možné dosud spojit. Ani tím davy neoslníte. A pokud Němci momentálně něco opravdu potřebují, pak bodovat u velkých mas zákazníků, které jediné mohou napravit jejich churavějící finance. Zřejmě i proto má jít divize AMG trochu jinou cestou, máme ale pocit, že je jen další rána vedle.
„Jsme Batman, nejsme Superman, protože Superman je něco jako hodný zeť. Batman je tím, kdo je pro vaši dceru příliš nebezpečný. A my chceme být právě takovým nebezpečným zetěm. Když tedy chystáme nějakou novinku, říkáme si, zda je dostatečně batmanovská,“ sdělil kolegům z Motor Trendu šéf sportovní divize třícípé hvězdy Michael Schiebe a nevěříme, že se také sami sebe nezeptali, co tento člověk kouří.
Podle Schiebeho není receptem na úspěch technická excelence, ale maximální možná vizuální agresivita doplněná vysokým výkonem. To má stačit k tomu, aby sportovní divize Mercedesu prodávala 200 tisíc nových aut ročně. Na této úrovni se už nějakou chvíli pohybuje BMW M, které se loni dostalo na 206 582 registrací. Nutno však dodat, že hlavně díky pravověrným sportovním modelům, jako jsou M2 či M3, to nebylo. Těch se se v roce 2024 prodalo 66 805 kusů, zbytek tvořila různá polovičatá auta jako dieselová M340d nebo dokonce elektrická i4 M50.
Na druhou stranu proč ne - BMW se snaží klientele dodávat přesně to, co si žádá. A pokud je to elektromobil nebo nafťák jen doladěný divizí M, není to nic proti ničemu. Oproti tomu Mercedes na zákazníky dlabe, ignoruje jejich zálibu ve velkých motorech a spíš jakési technické křiklavosti. Naopak se snaží každého přesvědčit, že se tak nestalo a že vlastně míří správným směrem. To jen potvrzují registrace, jakkoliv třícípá hvězda konkrétní data divize AMG nezmiňuje. Její prodeje jsou nicméně součástí tzv. top segmentu modelů značky, který soustavně klesá též.
K úspěchu „batmanizace” Mercedesu jsme - jak vidíte - značně skeptičtí. A nejsme sami, našla dokonce i vnitřní odpor u šéfdesignéra automobilky Gordena Wagenera, podle nějž jsou některé modely „příliš batmanovské“ už teď, a tak neoslovují něžnou část publika. Zatím to ale nevypadá, že by aspoň Wagenera kdokoli poslouchal, nakonec podpis nemůže chybět na schválených designových návrzích. To jen dokládá, že u Mercedesu se v současné době hlavně mluví a málo koná. Aby také ne, když levá ruka v podstatě neví, co dělá ta pravá.
Koncept AMG GT XX má být dostatečně batmanovský, proto se jeho produkční verze nemá dočkat prakticky žádných výrazných změn. Podle nás má batmanovský leda volant - ten svým tvarem skutečně připomíná netopýra. Ale jinak? A i kdyby, není to celé trochu nemocné? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Motor Trend
