Co všechno ještě Mercedes pokazí? Jeho nová třída E si utrhla ostudu v crash testu, nezareagovala na dva roky známé pravidlo před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: IIHS

Z auta nechceme dělat pojízdnou rakev, k té má pořád daleko, bavíme se ale o díle automobilky, která má za slogan sousloví „The best or nothing”. Tak tady asi vážně raději „nothing”, k „the best” má nová třída E též dost daleko.

Pokud jste vyrostli ještě za dob normalizace či jste zadní sedadla zatěžovali krátce po Sametové revoluci, asi si ještě vzpomenete, že zadní bezpečnostní pásy byly spíš luxus než standard. Povětšinou jste je našli pouze vepředu, kde dlouho byly jen dvoubodové. Přijít v takových autech k úhoně vážně nebylo složité.

Od té doby se změnilo mnohé, ať už jde o legislativu či přístup samotných výrobců. Moderní vozy tak dnes rozhodně nepředstavují pojízdné rakve, bezpečnost se naopak posunula na úroveň, kdy je spíš těžké se v autě zabít než naopak. Pro výrobce to nicméně znamenalo zvýšení nákladů, načež se někteří snaží spíš už jen dostát požadovanému než nabídnout to nejlepší možné. Je tak otázkou, jak moc lze věřit jednotlivému hodnocení, neboť to odpovídá pouze normovaným nárazům. Stačí ovšem, aby se procedura změnila, a rázem se ukáže, jak je to s onou bezpečností doopravdy.

Nejnovější výsledky Mercedesu třídy E, za kterými stojí americký institut IIHS, si ovšem třícípá hvězda za rámeček nedá. Jakkoli se totiž její novinka může pyšnit klasifikací Top Safety Pick, její vyšší úroveň Top Safety Pick+ Němcům unikla. Stojí za tím především fakt, že po nárazu menší části přídě došlo na sklouznutí spodní části bezpečnostního pásu z pánve až takřka pod zadek. Vyloženu chválu si ovšem nezaslouží ani ta vrchní, neboť u ní došlo na posunutí pásu z ramen směrem kupředu.

Důvod, proč se tak stalo, je vcelku prostý. Institut IIHS se totiž v roce 2022 rozhodl testovací proceduru lehce pozměnit. Američané totiž vcelku logicky usoudili, že vzadu se vozí především osoby menšího vzrůstu, a proto „zaměstnali“ figurínu o velikosti 12letého dítěte či malé ženy. Takové velikosti pochopitelně musí být přizpůsoben mechanismus zadních bezpečnostních pásů, neboť jinak hrozí výrazné riziko poranění hrudníku. A něco takového už IIHS dobře nehodnotí.

Šestá generace třídy E přitom debutovala v dubnu 2023, tedy dost dlouho po změně pravidel. Pokud by si ji americký institut vzal na paškál ihned, dalo by se pochopit, že na novou proceduru ještě není připravena a ta bude odměněna horším hodnocením. Na test ale došlo až na konci loňského roku, pochopitelně s úplně novým autem. A jak jsme již zmínili, Mercedes skrze ně bez ztráty květinky neprošel, jakkoliv měl takřka dva roky na to, aby se novým pravidlům aspoň přizpůsobil.

Těžko říct, na co Němci mysleli, za tohle by ovšem v oddělení bezpečnosti měly padat hlavy. Zvláště když nejde o jediné pochybení, neboť IIHS poukazuje také na přední světla, která oslňují protijedoucí řidiče, či na autonomní brzdy, které jsou pouze uspokojivé, nikoliv však dobré. Pokud se totiž vůz rozjede na 40 km/h, a má samovolně zabrzdit kvůli vběhnutí dítěte do vozovky, dojde pouze na redukci tempa na 18 km/h, nikoli však na úplné zastavení.

Člověk se tak po všech přešlapech Mercedesu z poslední doby musí ptát, co všechno ještě dokáže pokazit. Relativní (bavíme se o drahém autě pro náročné) selhání v nárazové zkoušce bychom skutečně nečekali.

Mercedes-Benz u stávající třídy E dosud nezareagoval na změnu pravidel, s jakou americký institut IIHS přišel již v roce 2022, kdy začal zadní sedadla testovaných aut osazovat figurínou odpovídající dvanáctiletým dětem či malým ženám. V novém crash testu tak neuspěl, jak by automaticky měl. Foto: IIHS

Zdroj: IIHS

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.