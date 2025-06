Cosi piccola... Nový Fiat Panda se dočká menšího a ještě levnějšího sourozence, Italové s ním nebudou otálet včera | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Nová Panda je na světě a na své možností i současné poměry na trhu není vyloženě drahá. Jenže je v podstatě zbytečně velká a výkonná. Stále přežívající Pandu třetí generace tak bude muset nahradit ještě jiný vůz, říkejme mu Panda Piccola.

Fiat Grande Panda můžete pořídit od 454 900 Kč. To na dnešní dobu nejsou až tak velké peníze, stále však jde o částku vyšší o 95 tisíc korun vůči té, kterou zaplatíte za předchozí, ovšem stále vyráběnou Pandu třetí generace, která si nyní říká Pandina. Jeden z důvodů lze hledat ve velikosti, druhý pod kapotou. Starší italské mini totiž disponuje litrovým motorem naladěným na 70 koní. Novinka oproti tomu dostala hybridní jedna-dvojku, která produkuje 110 kobyl, tedy o poznání vyšší výkon, se kterým je nepřekvapivě spojena také lepší dynamika.

Pro Fiat může být Grande Panda bude požeháním, neboť s ní může pokrýt další segment trhu. Zároveň se tu však začíná rýsovat pro Italy možný problém. Panda třetí generace totiž přišla na svět již v roce 2011, a i když prošla řadou větších či menších modernizací, žádná nezvládá zastřít skutečnost, že jde morálně o čtrnáct let staré auto. Patrné to pak bude tím více, čím déle se bude životní cyklus natahovat, třebaže legendární první generace byla na trhu dokonce 23 let.

Šéf automobilky Olivier Francois si složitost situace evidentně uvědomuje. A slibuje, že jakmile stávající provedení skutečně definitivně skončí, Italové již budou mít připraveného skutečného nástupce, nikoli auto, které je nejen výkonnější, ale také o poznání delší (3 990 mm versus 3 686 mm). „Nemůžeme fungovat bez Pandiny, zvláště ne v Itálii. Samozřejmě že chci malou Pandu nahradit, samozřejmě tu tedy bude nástupce,“ uvedl Francois pro britský The Independent.

Šéf Fiatu zároveň dodal, že nová malá Panda (Panda Picolla?) bude postavena na bázi platformy modelu 500. mělo by jít o její evoluční verzi, se kterou bude možné spojit spalovací pohon. Čtvrtá generace by díky tomu mohla startovat někde v okolí 400 tisíc korun, což by bylo pozitivní, zvláště když do prodeje má dorazit až na přelomu let 2026 a 2027.

Italové nicméně nebudou rozšiřovat nabídku pouze směrem dolů, ale i nahoru, neboť by měla dorazit Panda větší než Grande Panda. Zda se bude jmenovat Grande Grande Panda či nějak jinak, v tuto chvíli nevíme. Jisté však je, že loni odhalené provedení po stránce designové ovlivní menšího i většího příbuzného. Druhý zmíněný by pak mohl převzít i pohonné ústrojí, neboť onen hybridní 1,2litrový tříválec může být snadno naladěn i na vyšší výkon.

Francois nicméně dodal, že malá Panda bude následovat ve stopách současného Fiatu 500, jako první tedy dorazí elektromobil, a to přesto, že si šéf značky je vědom zmenšujícího se trhu - současná pětistovka už se v elektrické verzi neprodává skoro vůbec. Když si uvědomíme, že koncern Stellantis potřebuje prodeje co nejvíc nakopnout, není to nejlogičtější postup. Ale co je v dnešním automobilovém světě logické, že?

Současná Panda se pomalu začíná loučit, pár let ale na trhu ještě vydrží. Foto: Fiat



Nejpozději na počátku roku 2027 ji ale má nahradit přímý nástupce ovlivněný vzhledem tohoto auta, nové Grande Pandy. Foto: Fiat

Zdroj: The Independent

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.