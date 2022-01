CR vysvětlil, proč jsou elektromobily o tolik poruchovější než spalovací auta, i když měl platit opak před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jednou z výhod elektrických aut měly být minimální servisní nároky, nižší poruchovost a z obojího pramenící nízké provozní náklady. Statisticky ale zatím platí pravý opak, a to bez ohledu na značku. Vysvětlení Consumer Reports, proč tomu tak je, dává smysl.

Elektrická auta jsou nám dnes a denně předkládána jako odpověď na všechny problémy současného automobilního světa. Ve srovnání se spalovacími vozy mají být zejména ekologičtější, v dalších sledech pak i prostornější, rychlejší a hlavně levnější na provoz i údržbu. Plně souhlasit lze nicméně jen s tím, že v jejich útrobách nalezneme více místa pro posádku i její zavazadla. V případě emisí nicméně vždy záleží na energetickém mixu a rovněž nájezdu, jenž vykompenzuje neekologickou výrobu. Po stránce dynamické bodují, pořád je ale rozhodující výkon v kombinaci s hmotností a pak je otázkou použitelnost. Tesla Model S Plaid podá plný výkon jen po 10minutovém temperování baterie.

Kvůli rostoucím cenám elektřiny lze pak zpochybnit onen levnější provoz a jednoznačné to není ani s onou údržbou. Ta měla být jednodušší zejména proto, že bateriové vozy jsou oproti těm spalovacím tvořeny menším počtem komponentů. Není tak třeba řešit pravidelné výměny oleje, stejně jako se nemusíte sklánět k podvozku a zjišťovat, zda vám již neprorezavěl výfuk. Přesto jsme nicméně soustavně bombardováni informacemi o tragické kvalitě Tesel, jimž tu a tam něco ulétne, zlomí se či jinak selže.

Nejde nicméně jen o tuto značku, připomenout můžeme Chevrolet Bolt. Jeho výroba od léta loňského roku stojí a dle oznámení automobilky tomu do konce února nebude jinak. Nepamatujeme si přitom, že by takové potíže kdy měl nějaký spalovací vůz. Tím pochopitelně nechceme říci, že by auta s benzinovým či dieselovým ústrojím byla bezchybná, na svolávací akce u nich dochází taktéž. Ovšem zatím žádný z nich nebyl na půl roku vyřazen z výroby.

Nezávislý americký magazín Consumer Reports (CR) se tyto problémy elektromobilů pokusil vysvětlit. Jádro pudla je dle něj to, že tato auta vyrábí buď start-upy bez zkušeností, mezi něž kromě Tesly patří třeba Lucid či Rivian, nebo pro změnu automobilky, jež se jimi zabývají jen krátce. A jakkoliv spalovací vozy vyrábí klidně i déle než sto let, mimo svůj „rajón“ poněkud tápou. Je to zkrátka totéž, jak když se po letech za volantem rozhodnete přeskočit na motocykly. Tušíte, kam sáhnout, ale není to úplně to samé.

CR dodává, že v závislosti na tom, o jaký se jedná tábor, se liší i samotné potíže. Tesla bez zkušeností selhává zejména v případě výroby, neboť celé její portfolio má problémy s lakem, k čemuž takový Model X přihazuje selhávající zadní výklopné dveře. U zavedených výrobců, jako je třeba Audi, ovšem dochází hlavně na kolaps palubní elektroniky, ať již jde třeba o zčernání palubního displeje či světla umístěná na dveřích a osvětlující exteriér.

Dle magazínu je tak v případě tradičních výrobců třeba totéž, co se vyžaduje po každém, kdo po mnoha naježděných kilometrech v autě hodlá do rukou uchopit řídítka motocyklu, tedy nemalá pokora. Automobilky jednoduše nesmí spoléhat na to, kolik toho již mají za sebou, neboť s elektromobily jsou spojena jistá specifika, zvláště po softwarové stránce. Start-upy se pak pro změnu musí naučit vyrábět auta jako taková, a to navíc ve stále větší míře a stále vyšší kvalitě.

Suma sumárum tu tedy nemáme na první neřešitelné potíže, mohlo by stačit najmout ty správné lidi. To ale Tesla dělá už přes dekádu a stejně tápe. Podobně VW se div nemění v softwarovou firmu a tápe též už léta. A dokud z toho tyto a další firmy nenajdou cestu ven, elektromobily nepřinesou to, co si od nich mnozí už léta slibují.

Dle magazínu CR jsou problémy elektromobilů dány tím, že Tesla neumí stavět auta jako taková... Foto: Tesla



...zatímco tradiční výrobci pro změnu nerozumí specifikům bateriových vozů, hlavně pak softwaru. A dokud se to nezmění, budou elektromobily nadále problematické. Foto: Audi

Petr Prokopec

