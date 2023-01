Čtvrtá největší automobilka světa vzdala lobbování za smysluplnější regulace EU, bude si dál dělat už jen co sama chce včera | Petr Miler

Z evropského světa aut se čím dál víc stává exemplární případ nepřímo plánovaného hospodářství, a tak není divu, že si pro sebe automobilky snaží vylobbovat co nejlepší podmínky u politiků. Některé se tedy vlastně už ani nesnaží, jedna z těch největších to právě vzdala.

Říkáme to už déle než dekádu a je to bohužel stále pravdivější. O tom, co je vám nabídnuto v podobě nových aut, zejména v zemích EU stále méně rozhodujete vy jako zákazníci a stále více o tom rozhodují politické a úřednické struktury EU. Situace nyní zašla dokonce až tak daleko, že má být za pár let nařízen způsob pohonu, kterým bude váš vůz vybaven, i když může být pro vámi zamýšlené využití naprosto nevhodný.

Vždy se v tomto kontextu ptáme, do jaké míry jsou tyto věci činěny proti vůli nejen zákazníků, ale i samotných automobilek, které vždy - nepřekvapivě - mocně lobbovaly za to, aby pro ně nová pravidla mohla být co nejpříhodnější. Pokud ale máme soudit podle slov Carlose Tavarese, šéfa čtvrté největší automobilky světa Stellantis, pak se i tyto snahy zcela vymykají jakékoli kontrole a EU si dělá jednoduše to, co sama chce.

Tavares tak (nutno dodat po loňském vystoupení z asociace evropských výrobců ACEA s cílem lobbovat za své zájmy samostatně) nyní zastavil veškerý lobbying v Evropě bez ohledu na zvolené prostředky. Šéf Stellantisu situaci pochopitelně popisuje diplomaticky, z jeho slov ale vyplývá, že jím řízené značky už nemohou čekat na to, co EU vymyslí a kdy to uvede v platnost, firma musí jet podle svých not a snažit se politická a úřednická omezení předcházet.

„Už nemáme lobbisty. Už nevyjednáváme,“ říká Tavares. „Už nemůžeme čekat, až vlády přijmou rozhodnutí - musíme být rychlejší než regulace,“ dodává. Co si z toho přesně vzít, je otázkou, je ale zjevné, že Tavares by byl pořád rád, kdyby politici přestali ideologicky diktovat, co mají automobilky dělat, nechali je racionálně nabízet, co zákazníci chtějí a přitom řešit i jiné problémy.

„Podle mého názoru existují dva způsoby, jak se dívat na svět, jak vyřešit problémy s CO2: Je tu pragmatický pohled a je tu dogmatický pohled,“ říká Tavares. „Pragmatický pohled se snaží co nejširší a nejefektivnější snížení emisí CO2 pomocí chytré kombinace technologií pohonu. Dogmatický pohled věří, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze s bateriovými elektrickými vozidly,“ dodává suše.

Že to Tavares nepovažuje za dobrý nápad, dosvědčuje nejen citované, ale i jeho další poznámka. Diktováním podoby nových aut bude stále více lidí vytlačováno na trh ojetin, který takto pochopitelně regulovat nelze, auta na něm kolující byla dávno vyrobena a prodána podle jiných pravidel. To bude mít za následek stále intenzivnější provoz starších aut a jejich stále vyšší ceny. Komu to má pomoci, neví asi nikdo soudný, Stellantis už ale za nic s EU ani u EU bojovat raději nebude, zkusí se i na tak zregulovaném trhu chytit s vlastním přístupem.

Carlos Tavares dlouhodobě kritizuje EU za snahu nařídit konkrétní řešení pohonu aut. Nyní se už ani nechce s EU bavit o tom, co bude dál, zvolí vlastní cestu. Foto: Stellantis

Zdroj: Auto News

