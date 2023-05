Čtvrté nejprodávanější auto svého druhu v Evropě už je z Číny, prodávat se začíná i u nás před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Současný stav jen připomíná, že čínští výrobci k nám jednoho dne přijdou, zaháčkují se a už to nikdo nevrátí zpět. A stane se to bez velkého humbuku prostě proto, že nabídnou konkurenceschopné zboží.

Některé tradiční automobilky jsou velmi naivní, pokud si myslí, že ze své historie a pověsti vyžijí věčně. Mohlo by se jim to povést, kdyby ale neztrácely zdravý rozum a nadále se snažily nabízet konkurenceschopné vozy za přijatelné ceny. Pokud třeba VW spatřuje svou jedinou budoucnost v modelech, jako je ID.4 s cenou od 1 386 900 Kč, nechová se tak ani náhodou.

Zajetí výrobci dnes v podstatě sází na to, že jim trží regulace zajistí odbyt i takto marných produktů díky tomu, že jim nebude možné konkurovat něčím kloudnějším, protože to bude prakticky zakázané. Ale to je tak naivní, až to tříská dveřmi. Jednak je třeba říci, že historie nezná případů, kdy by v dlouhodobém horizontu nezvítězila ekonomická racionalita, se kterou přeregulovaný trh nemá nic společného. Dříve nebo později tak umělé bariéry padnou a firmy spoléhající na to, že je chrání před smysluplnějšími řešeními vznikajícími za nimi, budou najednou stát nahé tváří v tvář konkurenceschopnějšímu zboží. Nakonec vzpomeňme, jak dopadly mnohé firmy ze socialistického bloku po pádu železné opony - bude to to samé v bledě modrém.

K něčemu takovému se můžeme dopracovávat dekády, i do té doby ale bude naivní si myslet, že podle vámi ušitých pravidel uděláte vždy to nejlepší a nikdo jiný se v nově vymezených mantinelech nenaučí chodit lépe. Na příkladu Tesly vidíme, jak si automobilky tlačící na rozmach elektrifikace připravily úplně novou konkurenci, která by bez netržních podpor elektrických aut pravděpodobně nepřežila (nejde jen o dotace, ale i víru v budoucnost takových vozů a nespočet dalších faktorů, které by na volném trhu neexistovaly). To je ale pro firmy jako VW ten menší problém, nové podmínky nechávají vyniknout také čínské automobilky.

Jedna z nich je velmi aktivní - a dosti úspěšná - i u nás. Písmena SAIC vám nutně mnoho neřeknou, tento čínský moloch ale už léta ovládá značku MG Motor, která je i v Česku jako doma. Neuvažuje dogmaticky, prodává benziny, hybridy i elektromobily podle toho, kde se co dokáže prosadit, a u nás letos už prodala 491 aut hlavně spalovacích modelů ZS a HS. Ve statistikách vidíme také dva prodané kusy MG4, v oficiálním prodeji ale zatím nefiguruje a i na ceny tak čekáme. Jinde v Evropě ale tento vůz už válí, a to opravdu zhusta.

Před sebou máme stále čerstvé prodejní statistiky modelů JATO Dynamics za letošní březen (vychází vždy koncem dalšího měsíce) a MG4 je v něm už čtvrtým nejprodávanějším elektrickým modelem celého kontinentu. S 7 722 prodeji už jen o fous zaostalo za VW ID.3, na prvních dvou místech jsou s koncem kvartálu tradičně Tesly. Čínská novinka tak skoro dvojnásobně překonává i Škodu Enyaq a zastínila také zmíněný VW ID.4.

Auto jsme si detailně představovali loni, a tak vás pro další informace pošleme tímto směrem, MG4 je ale jakýsi elektrický Golf, který nestojí nesmyslné peníze. K elektrické revoluci jsme tradičně skeptičtí, ale to pouze co do její plošnosti - elektromobily své místo na trhu mají a za rozumné ceny mohou na trhu fungovat docela dobře. České ceny MG4 zatím neznáme, jak jsme už zmínili, ve Velké Británii je ale vůz k mání od 26 995 liber (asi 724 tisíc Kč) a do Česka jej někdo neoficiálně dováží s cenou od 678 000 Kč.

To nezní nepoužitelně v době, kdy základní Octavia stojí jen o pár desítek tisíc méně. Dá se tedy očekávat, že MG4 bude nadále úspěšné a při daných cenách na něj konkurence zejména z Evropy nebude mít jak odpovědět. Jak moc se mu povede u nás, je předčasné soudit, ani tady by ale nemuselo být bez šance na úspěch. Podívejte se na něj v detailu v galerii níže.

MG4 už je čtvrtým nejprodávanějším elektromobilem Evropy, v podstatě z ničeho. A v době, kdy se na řadě míst pořád neprodává, třeba u nás. Ještě pořád si myslíte, že tu čínská auta nemají šanci? Foto: MG Motor

Zdroje: JATO Dynamics, SDA

