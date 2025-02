Čtyřválcový Mercedes-AMG C63 je takový propadák, že motor V8 dostane prý už s faceliftem. Firma by tím popřela vše, co roky dělala a říkala před 6 hodinami | Petr Miler

Tisíckrát jsme řekli, že to je nefunkční nesmysl, tisíckrát jsme zmínili, že o takovou věc nikdo nestál a skoro nikdo ji nekupuje. Mercedes přesto tisíckrát odmítl poslat čtyřválcový hybrid do propadliště dějin. Pokud se této absurdity přece jen zbaví tak rychle, popřel by tím vše, ale nakonec jen pro své vlastní i naše dobro.

Popravdě řečeno je příběh tohoto auta hodně zveličovaný, neboť (jak s humorem sobě vlastním říkává jeden kolega z redakce) „jeho význam pro globální motorismus je zanedbatelný”. Je v podstatě jedno, jak Mercedes model C63 od AMG pojme či zda jej vůbec nabídne, rozhodně to není to, co by rozhodovalo o jeho úspěchu anebo neúspěchu na trhu. Jako symbol současného uvažování automobilek, jako důkaz absurdity jejich smýšlení v technické rovině, projev odtržení od reality skutečně efektivních řešení i arogance nekonečné ignorace zákazníků a jejich preferencí funguje dokonale.

V technické rovině opravdu není o čem se bavit. Němci mohli se mohli podrbat levou rukou na levném uchu, ale místo toho stvořili ďábelský mechanismus, kdy můžete pravou rukou rozpohybovat pečlivě poskládané kostky z domina, z nichž ta poslední padne kočce na ocas. Ta v úleku vyskočí, přistane na kleci s exotickým ptákem, který je díky otřesovému senzoru vypuštěn ven ze svého příbytku, fotobuňka u dvířek povzbudí elektromagnetický mechanismus otevírající okno těsně za vaší hlavou. Pták letící kolem vaší hlavy se otře o ono svědící ucho křídlem a cha chá, jste podrbaní!

Tohle je současný Mercedes-AMG C63, který někteří obdivují pro jeho technické řešení v duchu výše popsaného, ale to je všechno. Mohl mít dál relativně primitivní motor 4,0 V8, být charakterní, rychlý, relativně efektivní, relativně dostupný a především žádaný, ale proč dělat věci jednoduše, že? Však můžete udělat to samé auto s motorem 2,0 R4, přidat mu částečně elektrický pohon, sebrat charakter, krátkodobě zlepšit, ale dlouhodobě zhoršit jeho dynamiku mj. proto, že vozu přidáte stovky kilo hmotnosti, i proto neudělat nic dobrého s jeho reálnou efektivitou, zásadně zvýšit jeho cenu a tím stvořit nechtěné zboží. Tohle všechno Mercedes udělal (či podělal?) jen proto, aby v podstatě nezásadně snížil normované emise CO2 tak okrajového zboží. Žádnou jinou motivaci to nemělo, všechno ostatní je kamufláž.

Bylo to kruté, ale tohle auto jsme už v den jeho premiéry označili za dvoutunová katastrofu a parodii na předchůdce, která jen zavírá oči před technickou realitou a byli s ním v podstatě hotoví, jeho nesmyslné technické řešení nemohlo fungovat. Praxe to jen ukázala a nejen naše - odsoudili ho Němci, odsoudili ho Američané a především ho odsoudili zákazníci, kteří auto odmítají kupovat i přes víc jak třetinové slevy. A to byl vrchol ledovce, auto téměř nikdo nechtěl od prvních dnů jeho přítomnosti na německém trhu dnes tento vůz dealeři marně prodávají i se slevami 35 procent, jeho ceny tak dál jen klesají, což ale ve výsledku znamená jen to, že dnes už může stát i míň než jeho roky starý předchůdce. Tohle je prostý popis reality, konkrétní prodejní data jen podtrhují, jaký propadák to je.

Němci to museli sami vidět, přesto dlouho toto řešení hájili jako „velmi progresivní” a odmítali změnu mj. s tím, že motor V8 se do současného Céčka stejně nevejde. Až nedávno Mercedes konečně přiznal, že kvůli tomu „ztrácí zákazníky”, přesto jeho zástupce nezněl tak, že by chystal obrat. Situace v automobilce se ale mění rychle a bylo jasné, že příští novinky s označením 63 dostanou znovu osmiválec. Autocar nyní s odvoláním na své zdroje říká, že tak dlouho nakonec automobilka četa nebude a motor V8 vrátí i modelu C63 už pro rok 2026 s jeho faceliftem. Ostatně osmiválec dokáže tomuto autu dát i nezávislý úpravce.

Jestli je to pravda, nevíme, pokud se to ale skutečně stane, firma tím popře všechno, co několik let říkala a dělala. A jak to říkala, jak to dělala. Nedokážete si představit, s jakou arogancí i české zastoupení značky tuto hloupost hájilo před námi jako novináři i před zákazníky. Je to skutečně pověstný „kamion dobra”, za který musíte být rádi, jinak vám automobilka „rozbije hubu”. Kdyby nyní po všech nesmyslech, které lidé z firmy naplácali třeba o tom, že vozu nikdy nedojdou baterky, došlo k takovému obratu, bylo by to až trochu směšné (a proto tomu nechceme moc věřit), ale tím to nechceme shazovat.

Pokud Mercedes takto uzná chybu, a omluví se tak zákazníkům i novinářům, bude to projev aspoň nějaké katarze, která je na straně firmy nezbytná, má-li znovu rozumně fungovat. Nebudeme si nic malovat, kolegům z Motor1 ale AMG potvrdilo aspoň tolik, že firma vyvíjí nový motor V8, jen nebude komentovat, v čem jej použije. Budoucí kandidáti jsou známí, zda mezi ně zapadne i C63 generace W206 se prostě uvidí. Nezlobili bychom se.

Zdrojem těchto informací je obvykle dobře informovaný Greg Kable, který dříve dělal u Mercedesu i tiskového mluvčího, takže je nelze brát na lehkou váhu. Automobilka má podle těchto zjištění kvůli snazšímu zastavění osmiválce do vozu sáhnout po už existující variantě motoru s plochou klikovou hřídelí, která vyžaduje menší olejovou vanu, což motor zmenší na výšku. Jeho výkon by se musel pohybovat citelně níž než u hybridního provedení (cca 600 koní?) a opravdu bychom chtěli vidět marketingové oddělení, jak najednou říká něco jako: No jo, výkon je nižší, ale auto je o tolik lehčí než dosavadní hybrid, že funguje líp! To by bylo dokonalé...

Víc ukážou další týdny a měsíce, zatím nás v naději může udržovat fakt, že automobilka tento krok nepopřela. Což v reakci na obdobné spekulace dříve dělala.

S Mercedesem-AMG C 63 S E Performance a jeho od počátku absurdním hybridním pohonem bude prý konec už příští rok Neprodává se, a tak má dostat zpátky osmiválec. Stane-li se to, bude to k popukání, ale současně i hodné potlesku. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Autocar, Motor1, Mercedes-Benz, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.