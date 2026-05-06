Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba

Jestli se podle nás lidé toužící po výjimečných autech něčeho v posledních letech přejedli, pak je to viditelné spadání do šedi průměru. Přesto přesně do té Cupra míří, i když vyrostla na pravém opaku. Upřímně to nechápeme, přijde nám to jako rána mimo terč.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba

včera | Petr Prokopec

Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba

/

Foto: Seat

Jestli se podle nás lidé toužící po výjimečných autech něčeho v posledních letech přejedli, pak je to viditelné spadání do šedi průměru. Přesto přesně do té Cupra míří, i když vyrostla na pravém opaku. Upřímně to nechápeme, přijde nám to jako rána mimo terč.

Španělskou vlajku tvoří dvě barvy, z vrchní a spodní části červená, uprostřed pak dominantní žlutá. Na tuto skutečnost se již před mnoha desetiletími rozhodla upozornit automobilka Seat jak svými závodními, tak i silničními sportovními vozy. Doslova ikonickými se staly hlavně druhé generace modelů Leon Cupra a Ibiza Cupra, které si většina zákazníků objednala ve žluté Amarillo Crono nebo červené Rojo Emocion. U té třetí však již Španělé začali stáčet kormidlo směrem, který má podle nejnovějšího oznámení definovat budoucnost dříve sportovní divize, ze které se stala separovaná značka.

V lednu 2018 se totiž Cupra od Seatu formálně oddělila, přičemž ze strany koncernu Volkswagen šlo o náplast na bolístku, kterou byl mnohaletý neúspěšný pokus koupit Alfu Romeo. Sportovní divize tak byla povýšena, přičemž koncernovou techniku začala nabízet v pohlednějším hávu a navíc s vyšším luxusem na palubě. Tato strategie se ukázala být úspěšnou natolik, že VW v jednu chvíli začal uvažovat o konci klasického Seatu. Nakonec však správně rozhodl, že mu víc vynáší, když má pokrytou daleko větší část trhu.

Jakkoli se ale zdálo, že obě značky si navzájem nelezou do zelí, koncern zjevně dospěl k názoru, že se musí ještě víc oddělit. Hravé barvičky se tak do nabídky Cupry nevrátí, značka se bude ubírat směrem, jaký předznamenal Leon Cupra R představený v závěru výroby třetí generace v roce 2019. Automobilka totiž limitovanou edici ohákla do šedého laku, se kterým kontrastovaly bronzové dekory. Ty se v mezičase staly pro Cupru poznávacím znamením, podobně jako tmavší odstíny karoserie.

Na automobilku povýšená sportovní divize z tohoto tématu hodlá udělat standardní volbu, jak kolegům z Autocaru potvrdila Francesca Sangalli, která má u obou španělských značek na povel právě volbu barev karoserie a čalounění či dekorů v interiérech. „Cupra je o neutrálních barvách, které ale mohou nabídnout jistý vizuální zvrat. Právě proto klademe takový důraz na matný povrch, stejně jako na jistý olejovitý vzhled barev,“ uvedla s tím, že zákazníci toužící znovu po jasně žluté mají smůlu.

„Něco takového necháme Ferrari a jiným značkám, které jsou spojené s těmito jasnými barvami. Je to součást jejich identity, ale v našem případě tomu tak není,“ zmínila dále Sangalli. A popravdě nechápeme, proč zvolila zrovna tuhle konstrukci slov - pokud někdy byl Seat opravdu úspěšný, bylo to v 90. letech. A pokud tehdy byl díky něčemu vidět, byly to Cupry ve španělských barvách. Toto je naopak jedna z mála srozumitelných součástí přirozené identity Cupry, která ale teď chce být něčím jiným. Podle nás je to násilné, necitlivé a vlastně i proti duchu doby jdoucí, ale kdo chce kam...


Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba - 1 - Cupra Raval UrbanRebel oficialni 01Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba - 2 - Cupra Raval UrbanRebel oficialni 02Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba - 3 - Cupra Raval UrbanRebel oficialni 03
Budoucnost Cupry se prý bude točit jen okolo tmavším matných barev. Foto: Cupra

Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba - 4 - Seat Leon Cupra 4 TDI 1M historie 03Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba - 5 - Seat Leon Cupra 4 TDI 1M historie 07Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba - 6 - Seat Leon Cupra 4 TDI 1M historie 16
Vadilo někomu něco na žlutých Cuprách, jako byl tento Leon Cupra 4 TDI? Foto: Seat

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.