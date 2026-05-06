Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba
Petr ProkopecJestli se podle nás lidé toužící po výjimečných autech něčeho v posledních letech přejedli, pak je to viditelné spadání do šedi průměru. Přesto přesně do té Cupra míří, i když vyrostla na pravém opaku. Upřímně to nechápeme, přijde nám to jako rána mimo terč.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba
včera | Petr Prokopec
Jestli se podle nás lidé toužící po výjimečných autech něčeho v posledních letech přejedli, pak je to viditelné spadání do šedi průměru. Přesto přesně do té Cupra míří, i když vyrostla na pravém opaku. Upřímně to nechápeme, přijde nám to jako rána mimo terč.
Španělskou vlajku tvoří dvě barvy, z vrchní a spodní části červená, uprostřed pak dominantní žlutá. Na tuto skutečnost se již před mnoha desetiletími rozhodla upozornit automobilka Seat jak svými závodními, tak i silničními sportovními vozy. Doslova ikonickými se staly hlavně druhé generace modelů Leon Cupra a Ibiza Cupra, které si většina zákazníků objednala ve žluté Amarillo Crono nebo červené Rojo Emocion. U té třetí však již Španělé začali stáčet kormidlo směrem, který má podle nejnovějšího oznámení definovat budoucnost dříve sportovní divize, ze které se stala separovaná značka.
V lednu 2018 se totiž Cupra od Seatu formálně oddělila, přičemž ze strany koncernu Volkswagen šlo o náplast na bolístku, kterou byl mnohaletý neúspěšný pokus koupit Alfu Romeo. Sportovní divize tak byla povýšena, přičemž koncernovou techniku začala nabízet v pohlednějším hávu a navíc s vyšším luxusem na palubě. Tato strategie se ukázala být úspěšnou natolik, že VW v jednu chvíli začal uvažovat o konci klasického Seatu. Nakonec však správně rozhodl, že mu víc vynáší, když má pokrytou daleko větší část trhu.
Jakkoli se ale zdálo, že obě značky si navzájem nelezou do zelí, koncern zjevně dospěl k názoru, že se musí ještě víc oddělit. Hravé barvičky se tak do nabídky Cupry nevrátí, značka se bude ubírat směrem, jaký předznamenal Leon Cupra R představený v závěru výroby třetí generace v roce 2019. Automobilka totiž limitovanou edici ohákla do šedého laku, se kterým kontrastovaly bronzové dekory. Ty se v mezičase staly pro Cupru poznávacím znamením, podobně jako tmavší odstíny karoserie.
Na automobilku povýšená sportovní divize z tohoto tématu hodlá udělat standardní volbu, jak kolegům z Autocaru potvrdila Francesca Sangalli, která má u obou španělských značek na povel právě volbu barev karoserie a čalounění či dekorů v interiérech. „Cupra je o neutrálních barvách, které ale mohou nabídnout jistý vizuální zvrat. Právě proto klademe takový důraz na matný povrch, stejně jako na jistý olejovitý vzhled barev,“ uvedla s tím, že zákazníci toužící znovu po jasně žluté mají smůlu.
„Něco takového necháme Ferrari a jiným značkám, které jsou spojené s těmito jasnými barvami. Je to součást jejich identity, ale v našem případě tomu tak není,“ zmínila dále Sangalli. A popravdě nechápeme, proč zvolila zrovna tuhle konstrukci slov - pokud někdy byl Seat opravdu úspěšný, bylo to v 90. letech. A pokud tehdy byl díky něčemu vidět, byly to Cupry ve španělských barvách. Toto je naopak jedna z mála srozumitelných součástí přirozené identity Cupry, která ale teď chce být něčím jiným. Podle nás je to násilné, necitlivé a vlastně i proti duchu doby jdoucí, ale kdo chce kam...
Budoucnost Cupry se prý bude točit jen okolo tmavším matných barev. Foto: Cupra
Vadilo někomu něco na žlutých Cuprách, jako byl tento Leon Cupra 4 TDI? Foto: Seat
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
včera
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
4.5.2026
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Časový program GP Francie v Le Mans včera 10:00
- Waterloo pro BMW: Miguel Oliveira vážně zraněn – van der Mark pojede místo něho včera 09:00
- MOTO TEST CAMP Soběslav 2026: 120 motocyklů od 26 značek včera 08:00
- Štěpán Zuda s wild card v Mostě 5.5.2026
- Obvinění z dopingu: Byla účast Lukase Maurera v Hengelu poslední? 5.5.2026
Nejnovější články
- Typické: Honda prodělala 330 miliard na elektromobilech, teď dusí spalovací modely, aby si vše vydělala zpátky
před hodinou
- Týmy Formule 1 kapitulují pod tíhou zmaru, většina z nich souhlasí s návratem motorů V8. Mlčí jen „obvyklí podezřelí”
před 3 hodinami
- Končící šéf AMG otočil o 180 stupňů: Sázíme znovu na spalovací auta, nový V8 bude ještě letos, plug-in hybridy končí, říká nyní
před 4 hodinami
- BMW s hořkostí oznámilo vyrobení dvoumiliontého elektromobilu v době, kdy jejich prodeje prudce klesají. A je daleko za plánem
před 6 hodinami
- Škodu Octavia ani jako nabušené Combi 2,0 TDI někdo „nedával” tak moc, že s ní roky skoro nejezdil, teď je k mání jako výjimečný „relikt”
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva