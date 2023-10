Cybertruck Tesly může být ještě větší fiasko, než Elon Musk připouští, propadáky konkurentů jsou varováním před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jeden z nejbohatších mužů světa si o víkendu zajel se svým „vesmírným” pick-upem na Velkou cenu USA Formule 1, aby přiživil humbuk kolem něj, sám ale připouští, že si s ním Tesla nadělala pod sebe. Může to ale být ještě horší, než si myslí, bojí se analytici.

„Se Cybertruckem jsme si vykopali svůj vlastní hrob,” řekl Elon Musk minulý týden během představování finančních výsledků Tesly za třetí letošní kvartál. Zní to velmi dramaticky, jeho slova ale není nutné přeceňovat, nepochybně půjde o Muskův typický způsob snižování stratosférických očekávání spojovaných s některými novinkami automobilky. Ale je to celé vysvětlení?

To bychom si netroufli tvrdit, neboť i když Tesla obecně dál věří, že po jeho - diplomaticky řečeno - hranaté novince bude solidní poptávka, příběhy konkurentů s původně stejnou vírou nenasvědčují ničemu dobrému. A i když „Tesla je přece Tesla”, může se se svým odlišným přístupem chytit v případě tohoto modelu do pasti, ze které bude neúspěšně unikat klidně dalších 10 let.

Ford si od elektrické verze svého největšího bestselleru, tedy pick-upu F-150, také sliboval žně, dočkal se ale pravého opaku. Auto se sotva pořádně začalo prodávat a automobilka už omezuje výroby pro nezájem. Přes jen pár desítek tisíc vyrobených aut zůstává dealerům Fordu čtvrtina těch vozů na skladě a nezdá se, že by s nimi dokázal v dohledné době hnout. Auto trpí klasickými neduhy elektromobilů - je nepraktické a drahé. Proč ho tedy chtít spíš než levnější a použitelnější spalovací verzi?

„Lidé mohou váhat, zda zaplatit o 24 % víc za elektrický pickup ve srovnání s verzí poháněnou benzinem,” řekl pro Yahoo Finance k současnému stavu Kevin Roberts, šéf nákupního webu CarGurus. „To by mohlo automobilky přimět, aby přehodnotily svou strategii ohledně elektrických pick-upů, dokud nebudou cenově konkurenceschopnější,” řekl dále. To zní rozumně, problémem ale je, že Ford už takto na elektromobilech letos prodělá skoro 100 miliard. A i kdyby Lightning stál míň, nic to nezmění na podstatě samotného auta.

Že se elektrický pohon s pick-upy neschází, ukazují i patálie konkurenčního GM. Také ten měl obrovské plány se svým elektrickým Chevroletem Silverado a jeho odvozeninami. A také ty už jsou minulostí. GM minulý týden oznámil, že kvůli nezájmu odloží nejméně do konce roku 2025 rozjezd nové továrny právě na tyto modely. Bavíme se o více jak dvou letech, to je až bláznivý odklad.

„Značky jako Chevrolet, Ford a GMC předpokládaly, že určité procento jejich budoucích prodejů pick-upů budou tvořit elektrické verze. Dnes je jasné, že tyto předpoklady byly na základě současné i budoucí poptávky po těchto modelech zcela nerealistické,” řekl k věci další analytik trhu Karl Brauer, který pracuje pro změnu pro web iSeeCars. „Zvažte jejich mizerné fungování v reálném světě s kratšími dojezdy ještě před tím, než naložíte cestující, náklad nebo připřáhnete přívěs. A zjistíte, že potenciální kupci takových aut budou ve srovnání s se spalovacími trucky vzácností,” dodal.

„Naprostá většina kupců pick-upů si pořizuje své vozy, aby uspokojila požadavky, které žádné jiné auto nemůže uspokojit. Zdá se, že elektrické pick-upy nejsou s to tyto potřeby uspokojit,” vysvětluje dále Brauer, proč F-150 Ligthning nebo Silverado EV u zákazníků propadají. Tím se dostáváme zpět k Cybertrucku, kterého se tyto problémy podle fanoušků zdánlivě netýkají, neboť jde o spíše stylový, nikoli pracovní pick-up. Právě to mu ale podle Brauera nakonec zlomí vaz.

„Profil zákazníků Tesly je věcí inovátorství, což Cybertrucku zajišťuje spoustu počátečního nadšení. Ale pokud jde o dlouhodobou poptávku a objemy prodeje, nepůjde o další Model Y,” argumentuje dále Brauer. „Zákazníci Tesly ze své podstaty nejsou zákazníky pick-upů. A zákazníci pick-upů, jak už nyní víme, nejsou přirozenými kupci elektromobilů. Po počátečním humbuku tak budou prodeje Cybertrucku podobné jako u Modelů S a X - půjde o zlomek celkového objemu prodejů Tesly,” uzavírá Brauer.

Vidíme věc podobně - Cybertruck není „to jedno auto pro všechno”, které Američané milují, je to stylová parodie na něj. Mnohým tak jistě bude příjemné jezdit s ním po Los Angeles po nákupech, ale aby s ním někdo obstarával ropné vrty v Texasu? To se prostě nestane. Tesla se tak může dostat do ještě větších problémů, než nyní Musk připouští. Cybertruck má totiž být ztrátový ještě skoro dva roky i při už docela velkém objemu produkce. Pokud prodeje klesnou dřív, než firma dosáhne tohoto bodu, mohou se veškeré investice do něj stát nenávratnými a firma může vůz „násilně” držet v prodeji další dekádu.

Cybertruck Tesly je nám od chvíle jeho premiéry prezentován jako prodejní superhit, ale bude jím skutečně? A pokud ano, vydrží mu přízeň déle než pár měsíců či let? Skeptici předpokládají, že nikoli. A jejich argumenty mají hlavu a patu. Foto: Tesla

Zdroj: Yahoo Finance

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.