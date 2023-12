Dacia chce zaujmout místo Škody. Chystá svou vlastní Octavii, velký, praktický a levný liftback i kombík před 6 hodinami | Petr Miler

Člověk nemusí být raketový vědec, aby pochopil, že Škoda postupně opouští své pozice značky snažící se zaujmout zákazníky toužící po maximu hodnoty za přijatelné peníze. Rumuni za takové situace cítí příležitost a hodlají ji využít.

Škoda ušla od svého převzetí koncernem Volkswagen obrovský kus cesty a stala se z přehlížené středoevropské popelky světově obletovanou princeznou. Přirozeně jí tak rostlo sebevědomí, v posledních letech ale jako by zapomněla na to, že stromy rostou jen do určité výšky a pak se musí nevyhnutelně smířit s pádem. Ještě v roce 2018 tak počítala s tím, že v roce 2025 prodá dva miliony aut, realita roku 2023 je ale taková, že si bude moci nechat zdát i o polovičním čísle.

Důvodů tak obrovského rozdílu mezi očekáváními a realitou je víc, ten hlavní ale spočívá v tom, že zanevřela na základní stavební kameny svého úspěchu. Škoda ohromila svět jako automobilka, která nabízí citelně víc než VW citelně levněji než VW, takhle prosté to bylo. Takový VW Golf je skvělé auto, ale je to pořád kompaktní hatchback, Octavia na jeho základech nabídla větší vůz s širší využitelností a přidala nižší cenu. Když se ale dnes podíváme do ceníků obou aut, můžete mít Golf ve srovnatelných verzích kolikrát i levněji. A když tomu tak u některých variant náhodou nebude, dané je to tím, že se sám Golf stal nepřiměřeně drahým. Však už samy ceny nové Octavie bez ohledu na hodnotu za nimi dostávají tento vůz z hledáčku podstatné část kupců. Základní verze s optimálně kompromisním, ale nijak ohromujícím motorem 2,0 TDI se 150 koňmi za cenu od 779 900 Kč? To je opravdu silná káva.

Škodovka tím ve výsledku dělá jediné - vyklízí prostor konkurentům, kteří mohou zaujmout její místo. Částečně to udělali Korejci, částečně to dělají Číňané, nikdo ale k věci nepřistupuje tak, že by se chtěl stát jakousi Škodou 2.0. Dacia už ale chvíli naznačuje, že by ráda udělala právě to. A dalším krokem může tnout do živého.

Zmíněná Octavia je totiž pomyslným ztělesněním klíčových hodnot Škody jako takové, v tuto chvíli ale Dacia nic takového nenabízí. Populární Sandero je sice technicky kompakt, ale je to spíš levnější Golf nebo velká Fabia, nikoli jeho přebujelý vůz nižší střední třídy nabízející vše v jednom. V tomto směru zůstává česká automobilka na trhu prakticky osamocena, právě to se ale má změnit.

Začalo to nedávno odhaleným novým Dusterem, který už není tím chudým příbuzným z Rumunska, je to velmi moderně a svěže vyhlížející vůz, který vedle Škody Karoq snadno zaujme i víc, přitom bude stát podstatně míň. Právě na jeho základech chce ale Dacia postavit nový kompaktní model ve dvou verzích - půjde o velký kombík hraničící s SUV a klasičtěji pojatý liftback.

Informují o tom kolegové z Carscoops, podle nichž mají obě novinky dorazit do roku 2026. Projekt zvaný Dacia C-Neco je nepokrytě zaměřen na zaplnění prakticky zcela vyklizeného trhu klasických kompaktních modelů zaměřených na nabízení maxima hodnoty za minimum peněz. I když současná Octavie nebo Golf jsou v tomto ohledu pořád relevantními vozy, jejich značky i naprostá většina konkurenčních výrobců míří elektrickým směrem, který je učiní dražšími i hůře použitelnými současně. Už dnes by Dacia mohla se svou Octavií masivně bodovat. A představte si totéž v situaci, kdy Škoda vyklidí pole úplně.

Novinka rumunské značky má přijmout za svůj nový designový jazyk Dacie zavedený níže vyobrazeným Dusterem. Vůz má měřit asi 4 600 mm na délku, což zajistí dostatek prostoru uvnitř pro cestující jejich zavazadla, však dosavadní Jogger při délce 4 547 mm ubytuje až sedm osob. Části interiéru mají být sdílené s Dusterem, podobné to bude také s technikou.

„Dacia Octavia” tedy přijme jako základ platformu CMF-B od Renaultu Group a v případě pohonů nabídne spalovací motory na benzin i plyn, mild-hybrid i plnohodnotnou hybridní verzi. V úvahu připadá i plug-in hybrid. Pohon kol bude primárně přední, minimálně v případě SUV-kombi (představte si něco jako Octavii Scout) ale připadá v úvahu u pohon 4x4.

Denis Le Vot, generální ředitel Dacie, už potvrdil, že značka nové kompaktní modely chystá a debutovat budou muset nejpozději v roce 2026 už kvůli regulatorním požadavkům a včasné homologaci. Dá se tedy čekat, že bychom už příští rok mohli vidět v akci testovací prototypy. Co si z toho vezme Škoda, je otázkou, tušíme ale, že mnoho toho nebude. Její plány jsou prý dané a na dění na trhu už nějaký ten pátek velké ohledy zjevně neberou.

Nová Dacia Duster bude skoro jistě hit, její přijetí je ohromné a ceny mají být pořád mírné. A teď si představte, že Rumuni přijdou se stejně koncipovanými konkurenty Škod Octavia a Octavia Combi resp. Scout. To se teprve mohou začít dít věci. Foto: Dacia

