Dacia chystá nový kombík, který se postaví i drahým verzím Škody Octavia, stát má vedle nich pakatel
Petr ProkopecDacia v poslední době boduje jako nikdy dřív a víte, jak to je s jídlem a chutí. Nově tak rumunská automobilka chystá velký kombík v drsné verzi, který půjde přímo proti ekvivalentní verzi bestselleru Škody.
Za prvních devět měsíců letošního roku Škoda prodala 765 700 nových aut. Meziročně si tak polepšila o 14,1 procenta, čímž si v Evropě upevnila pozici třetí nejprodávanější značky vůbec. Tisková zpráva se nepřekvapivě hemží pochvalnými výkřiky na adresu elektromobilů, faktem ale zůstává, že první pětku tvoří bez výhrad spalovací modely Octavia, Kodiaq, Kamiq, Fabia a Karoq. Teprve poté přichází na řadu Elroq a Enyaq, což po asi miliardě umělých výhod a veškeré „tlačence” lze jako úspěch vnímat jen poté, co si na oči nasadíte zelené brýle s růžovými skly.
Je ostatně třeba si uvědomit, že celou elektrickou nabídku s výrazným náskokem překonává samotná Octavia. Ta má totiž po devíti měsících na kontě 142 200 registrací, čemuž se Elroq s Enyaqem neblíží ani v součtu. To je také důvod, proč racionálně uvažující konkurence nemíní jít po zákaznících posledních dvou zmiňovaných modelů, ale po kupcích to prvního - tam je přirozená poptávka, se kterou lze efektivně pracovat.
Mezi takovými konkurenty dnes hraje prim Dacia, která mladoboleslavskou automobilku v podstatě vystřídala na pozici miláčka privátní klientely, za čímž stojí její podstatně nižší ceny kombinované se stále vyšší hodnotu. Spoustu muziky za peníze dnes nabízí i Bigster, který značku posunul do segmentu větších aut, kde Rumuni dosud chyběli. SUV si jen za první letošní půlrok objednalo okolo 50 tisíc lidí, v červenci pak v mnoha zemích včetně Francie a Německa nechyběl v nejlepší desítce.
Nelze se tomu divit, však zatímco Škoda Karoq s litrovým tříválcem a 115 koňmi je k mání od 700 tisíc korun, Bigster startuje na 556 900 Kč a nabídne za to přeplňovanou jedna-dvojku s mild-hybridní technikou naladěnou na 140 kobyl. Rumuni tedy Škodě začínají jít po krku. A dál chtějí dokazovat, že s jídlem roste chuť. V řádu několika málo měsíců totiž odhalí nový model, který se zatím skrývá pod názvem C-Neo. A který si hodlá vyšlápnout na Škodu Octavia.
Mladoboleslavští tedy dostanou soka pro svůj absolutní bestseller, který ovšem nebude typickým kombíkem - kromě rozměrného zavazadelníku nabídne i vyšší světlou výšku a ochranné pláty karoserie. Smýšlet o něm tedy můžeme jako o Škodě Octavia Scout. Ta dnes v nabídce české značky chybí, dříve ovšem startovala na takřka 700 tisících korunách a dnes by stál ještě citelně víc. Rumunský zástupce bude vedle toho stát pakatel, čekejme sumu startující pod půl milionem korun.
„Naším hlavním teritoriem je v současnosti segment B, ale máme želízka i v segmentu A a začali jsme být aktivní také v segmentu C, kde se nám s Bigsterem vede velmi dobře,“ řekla kolegům z Autocarz nová šéfka Dacie Katrin Adt. Produktový šéf Patrice Levy Bencheton pak dodal, že „v této obchodní třídě existuje řada lidí, kteří nechtějí SUV, hledají nižší jízdní pozici, efektivnější provoz a menší okázalost. Pro některé jsou totiž SUV až příliš okázalá,“ uvedl.
Asi nejpodstatnější jsou ovšem v tomto ohledu slova Franka Marotteho, prodejního a marketingového šéfa značky. Ten poukázal na to, že konkurence Dacii umetla cestu ke vstupu do nových segmentů. Ford Focus se totiž za pár týdnů stane minulostí, Octavia či Volkswagen Golf jsou pak pro většinu privátních zákazníků až přespříliš drahé. Pomalu by tedy muselo začít v pekle sněžit, aby chystaný soupeř bestselleru Škody nezabodoval.
Stejně jako veškeré vozy Dacie s výjimkou elektrického Springu bude i produkční C-Neo postaven na platformě CMF-B. Očekávat u něj můžeme stejné ústrojí jako u Bigsteru, kromě již zmiňované jedna-dvojky tak dorazí rovněž 1,8litrový plnohodnotný hybrid, který nabídne 155 koní. Je pak sice pravdou, že u Škody dostanete vyšší výkon a zvolit u ní lze i pohon všech kol, který Dacia nenabídne, to ale odradí jen okrajové skupiny zákazníků. Škoda by se tedy vážně měla mít na pozoru, tady má o co přijít.
Dacia Bigster se dočká nižšího sourozence, zhruba 4,6metrového kombíku, který nabídne až 155 koní a zvýšený podvozek. Půjde tak o konkurenta Škody Octavia Scout, ten ale bude o poznání levnější. Foto: Dacia
Zdroj: Autocar
