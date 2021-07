Dacia Duster 2021 zná své první ceny, míří úplně jiným směrem než zbytek trhu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Naprostá většina automobilek se zejména v posledních měsících drží jedné nemilé tradice, k níž vlastně ani nepotřebuje nové modely či facelifty - zvyšuje ceny. Dacia v případě Dusteru ani s modernizací nezměnila nic.

Pokud jste nové auto kupovali před zhruba pěti až deseti lety, měli jste velké štěstí. Tato doba byla totiž spojena s vůbec nejnižšími cenami v historii, kdy v podstatě i Čechům postačilo, aby se na pár měsíců uskromnili. Při průměrném platu si pak dokonce mohli vybírat, zda skončí u Škody nebo u některého ze zahraničních výrobců. Nicméně ty časy jsou minulostí, neboť zejména obrovské investice do elektromobility odstartovaly nemalé zdražování. Jasně patrné je to na takovém Volkswagenu up!, který v době příchodu na trh startoval na 192 900 Kč.

Jak jsme nicméně naznačili, od té doby se mnohé změnilo. Jakkoliv tedy ne až tak u samotného vozu, jehož konstrukce stále odpovídá originálu. Pod kapotou pak nadále naleznete u základu litrový tříválec, byť již trochu výkonnější, namísto původních 60 koní jich nyní máte pod pravou nohou 65. Standardem je momentálně rovněž klimatizace a vyšší je i bezpečnostní výbava. Nic z toho však neospravedlňuje na dané poměry vlastně až šílenou cenu, která startuje na 298 900 Kč.

Za deset let jsme se tedy dočkali nárůstu o více než polovinu a více než 100 tisíc korun, díky čemuž vlastně ani není divu, že celoevropské prodeje poslední dobou jen klesají. Zvláště když za cenu nového VW up! si můžete pořídit mnohem větší, výkonnější a praktičtější vůz. I pro ten si navíc zajdete k oficiálnímu prodejci a nikoliv do autobazaru. A co může překvapit ještě více, ve srovnání s německým prckem dokonce ještě ušetříte nějakou tu korunu na pohonné hmoty nebo třeba roční pojistku.

Abychom dále nechodili kolem horké kaše, rovnou zmíníme, že levnější než up! je Dacia Duster, a to i ve své faceliftované podobě pro rok 2021. Ceny sice zatím známe jen pro německý trh, není ovšem jediný důvod se domnívat, že na tom českém bude situace jiná. Koneckonců u rumunského SUV se měnila hlavně světla či multimediální systém, taková platforma či motory zůstaly zachovány.

Zatímco tedy VW up! startuje v Německu dokonce na 13 540 Eurech (cca 349 500 Kč), inovovaný Duster je na témže trhu k dispozici od 11 990 Eur (309 500 Kč). A především za úplně stejnou cenu, jako tomu bylo u verze před faceliftem. Máme zde tedy nemalou úsporu, a to přesto, že pod kapotou můžete počítat s 91 koňmi a zavazadelník pobere 445 litrů namísto 251, což je kapacita německého prcka. Ten navíc za danou sumu počítá s méně praktickou třídveřovou karoserií, zatímco Duster je pětidvířko.

Právě z tohoto srovnání je jasně patrné, proč je Dacia stále úspěšnější. Jakkoliv zdražení se nevyhýbá ani této automobilce. Rumuni se nicméně vůči konkurenci stále snaží držet při zemi. Cena základního Dusteru se tedy za oněch deset let sice taktéž zvýšila, ovšem pouze o 30 tisíc korun a jen něco přes 10 procent. Jistotu, že faceliftované provedení bude také v Česku startovat na 279 900 Kč, ale zřejmě budeme mít až během pár týdnů. Na faktický start prodejů si pak zákazníci musí počkat do září.

Faceliftovaná Dacia Duster startuje v Německu na stejné ceně jako před modernizací. Je tak o poznání levnější než menší, méně výkonný a méně praktický Volkswagen up!. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

