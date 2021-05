Venku jsou detaily k Dacii Duster 2022, v tom hlavním se naštěstí nezmění před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Ačkoli to nějaký čas vypadalo, že žádný takový vůz nedorazí, nakonec je jeho příchod hotovou věcí a detailů o něm se ven dostává stále víc. Toto jsou ty nejnověji odhalené.

Po letních prázdninách oslavíme čtvrté výročí příchodu Dacie Duster druhé generace. Přes zkazky o tom, že vůz vydrží na trhu do konce svých dnů bez větší modernizace, je na konec na spadnutí příchod faceliftu pro modelový rok 2022, jehož premiéra má proběhnout 22. června. Už bez maskování nafocené exempláře naznačují, že nemáme počítat s ničím až tak dramatickým, koneckonců druhá generace je spíše výraznější modernizací té první. Zachována byla totiž platforma B0, nezměněný je i rozvor. Pro spoustu lidí tak Duster zůstal vozem, jehož vývoj po roce 2010 pokračuje do dnešních dnů.

Takovou strategii ale nemůžeme mít rumunské automobilce za zlé. Pokud by totiž každé tři roky přicházela s výrazně jiným vozem, logicky nemůže držet ceny nízko u země. Právě tento aspekt Dacia ani v případě Duster 2022 nehodlá měnit, jakkoli jisté korekce cen lze očekávat vždy. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby na českém trhu na tento krok došlo až u dražších úrovní výbavy, tu základní by nicméně Dacia mohla udržet pod 280 tisíci korunami.

Znamená to, že Duster bude i přes své rozměry jednou z nejlevnějších Dacií současnosti. Nový Logan i Sandero Stepway totiž startují nad 300 tisíci korunami, jen Sandero se drží citelně níže. Je ale jisté, že takto levný bude Duster naposledy a příští generace, která má dorazit v roce 2024. se vydá směrem novějších sourozenců. Rumunské SUV totiž stejně jako zbytek portfolia značky přesedlá na modernější platformu CMF, která umožňuje mj. daleko širší zástavbu bezpečnostních asistentů, ovšem nikoliv levně. Totéž pak ostatně platí o hybridních pohonných jednotkách.

Co nám tedy nadělí letošní facelift? V případě zevnějšku toho mnoho neočekávejte, sázkou na jistotu jsou pouze nová světla inspirovaná stylem novogenerační Dacie Sandero. Jelikož nepůjde jen o novou grafiku, nýbrž i odlišný tvar, dojde rovněž k přeprofilování kapoty a nárazníku. Zda vzadu s jinými lampami dorazí také přepracované víko, je momentálně ve hvězdách. Zbytek venkovního přerodu tak vlastně budou mít na svědomí jen nové barvy karoserie a jiný design kol.

Uvnitř lze hledat spíše jen modernější multimédia s většími obrazovkami, to je ale s výjimkou odlišné nabídky čalounění a dekorů vše. Zamířit proto můžeme do motorového prostoru, kde taktéž zůstane většina věcí při starém. Novinkou má totiž v tomto směru být jen návrat automatické převodovky. Ta nicméně již bude spárována jen s vrcholnou verzí 1,3litrového agregátu produkujícího 150 koní. Mimo to budou moci zákazníci zvolit pohon všech kol.

Facelift tedy opravdu nebude patřit mezi nejrozsáhlejší, i proto ale Dacia možná cenu základní verze ani nezvedne. Na ověření si budeme muset ještě chvíli počkat, se zahájením prodeje se počítá až v září. Dá se pak předpokládat, že jako první přijdou na řadu rumunský a francouzský trh, čeští zákazníci se tedy musí obrnit o trochu větší trpělivostí, poté by ale v případě zájmu neměli váhat. I kvůli elektromobilitě totiž u Dacie postupně rostou ceny jen jedním směrem.

Stávající provedení Dacie Duster se ani po faceliftu příliš nezmění, vizuálních a vlastně i technických novinek je spíše poskrovnu. To je ale pro zákazníky dobrá zpráva, neboť se tak nebude příliš zdražovat. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

