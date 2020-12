Dacia Duster přijde o dieselové motory, jako Renault pro Evropu je nemá už teď před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia, koláž Autoforum.cz

Pokud máte zájem o dieselovou Dacii, jednejte rychle, jejich nabídka se tenčí. A je to evidentně trend, který bude pokračovat až do úplného konce - rumunské SUV s logem Renaultu už se bez dieselů musí obejít nyní.

Před několika málo dny konečně dorazil na evropský kontinent, konkrétně do Ruska Duster s logem Renaultu. Takové provedení se prodává kupříkladu v Jižní Americe, přičemž jako Dacia bylo rumunské SUV představeno dokonce před třemi léty. Rusové tak u první generace museli vydržet opravdu dlouho. A menší trpělivostí se ostatně ještě obalit musí, neboť výroba produkčních exemplářů se rozjede v moskevské továrně až na konci ledna a prodej odstartuje až poté. Už nyní se ale provalilo, co můžeme čekat pod kapotou.

Základní pohonnou jednotkou zůstává 1,6litrový benzinový atmosférický čtyřválec naladěný na 114 koní, který bude mít na povel pětistupňový manuál zaměstnávající pouze přední kola. Nad něj se nicméně již nepostaví dvoulitrový benzinový atmosférický agregát, jako tomu bylo dosud, ale nový 1,3litrový turbomotor naladěný na 150 koní. Zákazníci si přitom v jeho případě budou moci vybrat, zda zvolí šestistupňový manuál či automat CVT, stejně tak ovšem bude k dispozici i pohon předních nebo všech čtyř kol.

Benzinový dvoulitr se 143 koňmi nicméně není jediným agregátem, který dostal padáka. S prodejem se rovněž loučí rovněž 1,5litrový turbodiesel produkující 109 koní, který byl v případě první generace v nabídce, s tou druhou se však již nevrací. Něco takového může působit přirozeně, neboť Rusko se svými teplotními podmínkami i cenami pohonných hmot není zemí dieselům zaslíbenou. Na straně druhé však zájem o ně vzrostl od roku 2012 trojnásobně a jejich podíl na trhu dnes činí zhruba 8 procent. Dávalo by tedy smysl vézt se dále na vlně jejich úspěchu, Renault se ale zjevně rozhodl diesely odpískat na všech frontách.

Evidentně se tedy ani nezajímá o to, zda o ně lidé na tom či onom trhu stojí více a nebo méně a i v Rusku s nimi končí. Za této situace by bylo bláhové očekávat, že naftové motory pod kapotou „naší” Dacie Duster stihne jiný osud - můžeme se jen ptát, jestli z nabídky zmizí už v rámci současné, nebo až s příchodem další generace. Nové nejlevnější modely Sandero a Logan už diesely také nenabízí a ani je nabízet nebudou.

Do rakve naftových motorů je tak zatloukán jeden hřebík za druhým. A je jasné, že další budou jen přibývat. Kdysi oblíbené pohonné jednotky tak čeká pozvolný odsun na okraj trhu do segmentů, kde dávají smysl a zákazníci nemají problém s tím si připlácet za jejich složité anti-emisní systémy. To není a nebude případ Dacií, stejně jako Renaultů.

Duster s logem Renaultu míří na ruský trh již jen s benzinovými motory, je jistě jen otázkou času, než o diesely přijde i jako Dacia. Foto: Renault

Zdroj: RG

Petr Prokopec