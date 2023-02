Dacia Duster v úplném základu se u nás kupodivu neprodává, je čeho litovat? před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Dacia Duster bývala jedním z nejlevnějších SUV světa, to už dnes neplatí. Současná cena je pořád relativně nízká, ale mohla by být ještě nižší, kdyby se u nás dala koupit verze „holobyt”. Jinde k mání je.

Když druhá generace Dacie Duster dorazila na český trh, stála od 259 900 Kč. To zní z dnešního pohledu jako sen, neboť za tuto sumu aktuálně nekoupíte z nových aut jedním slovem nic, natož pak kompaktní SUV. To spíš budete rádi, když za takové peníze pořídíte slušnou ojetinu.

Duster dnes začíná na 410 500 Kč, což je u úplně toho samého auta během pár let opravdu drastický posun. Rumunská automobilka ale jen nezdražovala - zastává názor, že u základní verze setrvá pouze nepatrný zlomek zákazníků, většina má díky nízkým cenám chtít víc. Je otázkou, do jaké míry je toto v současné situaci realita realita a do jaké zbožné přání, tak jako tak v Česku začíná Duster až ve verzi Expression, která má třeba i kola z lehkých slitin. Proto se dnes podíváme na to, jak by vypadal váš Duster, kdybyste nehodlali pustit ani pětník navíc a mohli si pořídí základní verzi Essential.

Ta je paradoxně k mání na západ od našich hranic, třeba v Nizozemsku. Právě tamní základ vám přiblíží přiložená galerie, která zachycuje „nizozemský holobyt”. Pohání jej - svérázně - ne úplně základní motor 1,0 turbo Eco-G, tedy 100koňový agregát spalující benzin nebo LPG, který pracuje s pomocí šestistupňového manuálu s přední nápravou. Emitovat by pak měl nejméně 125 gramů CO2 na kilometr, což odpovídá spotřebě 6,8 l LPG na 100 km.

V rámci základní výbavy lze vybírat jen z jedné barvy karoserie (bílá Glacier). Zapomenout pak lze na litá kola, na tomto stupni jsou k dispozici pouze základní 16palcové ocelové ráfky. Obejít se budete muset bez střešních ližin či stříbrně lakovaných ochranných plátů vpředu a vzadu, místo toho je spodní část karoserie lemována pouze černými plasty.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde najdeme volant, sedadla... a to je prakticky vše. Rumunská automobilka ve snaze o udržení ceny co nejníže hodila přes palubu téměř vše, co jen vzdáleně připomíná slova komfort či luxus. Zůstal jen audiosystém a dálkové ovládání na volantu, jinak si musíte vystačit třeba také jen s elektrickým ovládáním předních oken, vzadu jsou nadále jen kličky.

V případě bezpečnosti jsou tu čelní, boční a hlavové airbagy, zmínit můžeme i Isofix na zadních bočních sedadlech, omezovač rychlosti nebo asistent rozjezdu do kopce. Nechybí ani ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil a brzdovým asistentem. Překvapivě tu pak máme i LEDky pro denní svícení nebo tónovaná skla.

Chtěli byste takovou verzi i v Česku? Kdyby přinesla ekvivalentní úsporu cca 40 tisíc Kč, kterou přináší v Nizozemsku? Odpovězte si sami, přímo optikou tamních cen ale není o co stát. I když Dacia Nizozemce docela šidí, tamní daňový systém vyhnal základní cenu beztak až k 22 250 eurům, tedy asi 528 tisíci korunám. Inu, jiný kraj...

Pokud toužíte po základní Dacii Duster, musíte si pro ni zajet do Nizozemska. Tam je stále k dispozici verze Essential s bílým lakem a plechovými koly. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

