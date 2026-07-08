Dacia kompletně odhalila svůj levný velký kombík pro masy, něčím takovým bývala i Škoda Octavia Combi
Petr ProkopecNebudeme říkat, že Škoda zcela zanevřela to, čím kdysi s Octavií bodovala, z hledáčku spousty lidí ale nepochybně zmizela. Striker od Dacie se do něj hodlá dostat téměř stejně velkým a prostorným autem s vyšším výkonem i výbavou za nižší cenu. Škoda bude mít problém.
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Dacia kompletně odhalila svůj levný velký kombík pro masy, něčím takovým bývala i Škoda Octavia Combi
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Nebudeme říkat, že Škoda zcela zanevřela to, čím kdysi s Octavií bodovala, z hledáčku spousty lidí ale nepochybně zmizela. Striker od Dacie se do něj hodlá dostat téměř stejně velkým a prostorným autem s vyšším výkonem i výbavou za nižší cenu. Škoda bude mít problém.
Dacii Striker jsme si mohli představit již v březnu, kdy rumunská automobilka poslala do světa první fotky exteriéru a některé informace. Nyní se ovšem ke kombíku s off-roadovými geny vrátila, načež jej můžeme popsat do posledního šroubku. Jakkoliv stále čekáme na upřesnění českých cen. Ty evropské mají odstartovat pod metou 25 tisíc Eur, což je nějakých 605 tisíc Kč. Dá se ovšem předpokládat, že u nás bude mít Striker cenově blíž k SUV Bigster, které se pyšní identickou technikou a je k dispozici od 556 900 Kč.
Striker je nicméně větší než již pár měsíců nabízený bratříček, na délku mu naměříme 4 620 milimetrů. Jde tak o vůbec největší Dacii současnosti i historie, což se projevuje hlavně na objemu zavazadlového prostoru - v základu počítá se 600 litry. Víko lze přitom ovládat zcela bezdotykově, kdy k otevření postačí, že stojíte s příslušnou kartou zhruba metr od vozu na dobu delší než pár sekund. Polohovatelná je pak i podlaha zavazadelníku, pročež ji lze zarovnat se sklopenými zadními sedadly.
Co se motorového prostoru týče, na výběr budou na úvod tři varianty, a sice mild hybrid-G 140, hybrid-G 150 4x4 a hybrid 155. Automobilka se pak zatím nezmiňuje o základní verzi mild hybrid 140, u které by jedna-dvojka byla uzpůsobena pouze ke spalování benzinu. Toto provedení nicméně stojí stejně jako provedení, které již LPG zvládne. Nádrž na plyn je navíc usazena pod podlahou zavazadelníku, jehož kapacita tak není nijak narušena. Rumuni tak asi počítají s tím, že tato verze by stejně příliš nebodovala.
Již základ nabídky tedy bude nabízet volbu mezi duálním spalováním, přičemž jedna-dvojka bude vždy zásobovat jen přední kola 140 koňmi. To je o 25 víc než u základní Octavie Combi, která stojí 610 tisíc Kč v nijaké výbavě Essence. Striker toho má nabídnout podstatně víc, je výkonnější a skoro stejně dlouhý (Octavia 4,7 metru) a nabízí skoro stejné množství prostoru pro zavazadla (640 litrů). S českou cenou, kterou očekáváme někde mezi 570 a 580 tisíci Kč tak nabídne něco jako Octavia za 740 a víc tisíc korun (150koňový mild hybrid ve výbavě Selection), což najednou staví Striker do zajímavého světla.
A samozřejmě není nutné zůstat z základu, jakkoli tam automobilka ceny ani nenaznačuje. Pokud se ovšem klientela rozhodne pro hybridní verzi, může navíc počítat ještě se zadním 31koňovým elektromotorem, který tak zajišťuje pohon všech kol. Vůz tak disponuje voličem jízdních režimů, kterým lze přepínat mezi módy Auto, Eco, Snow, Mud/Sand a Off-Road. Vedle toho pak toto provedení dostalo do vínku i kontrolu sjezdu příkrých svahů.
Nejvýkonnější z celé nabídky je pak Striker Hybrid 155, u kterého byl 1,2litrový tříválec nahrazen 1,8litrovým čtyřválcem. Soustava pak dále zahrnuje 49koňový elektromotor, ten však stejně jako spalovací agregát roztáčí jen přední kola. Vedle toho nechybí baterie o kapacitě 1,4 kWh, díky níž, efektivnímu automatu a rekuperaci brzdné energie mají vlastníci zvládnout zhruba 80 procent jízdy po městě čistě bezemisně. Samozřejmě ale jen pokud budou plynový pedál jen lechtat.
Přesunout se můžeme do interiéru, který dosud zůstával skryt. Jakkoli o překvapení se nejedná, neboť s výjimkou proporcí tu máme totéž, co již nějakou chvíli nabízí Bigster. Dacii je tak znovu třeba přičíst ke cti, že odolala ultimativnímu dotykovému vábení. Nechybí tedy sice 7palcový digitální přístrojový štít a 10,1palcová obrazovka multimédií, ovšem stále tu máme také panel fyzických tlačítek, které slouží k přímému přístupu ke klimatizaci či hlasitosti audio systému.
Striker pak není jen největším modelem značky, ale také tím nejekologičtějším. Hned 32 procent materiálů totiž bylo recyklováno, přičemž třeba 47 kilo plastů „z druhé ruky“ překonává Bigster o 3,4 kg. Podle Dacie jde o dvojnásobek průměru na evropských trzích, v kombinaci se spalováním LPG tak Striker bude mít na životní prostředí menší dopad než většina elektromobilů, ale to se dnes nesluší říkat.
Tuzemské zastoupení pak uvedlo, že objednávky se pro české zákazníky otevřou v říjnu. Striker bude k dispozici ve čtyřech úrovních výbavy, kdy základní Essential počítá se 17palcovými ocelovými koly, manuální klimatizací či zadní kamerou. Stupeň Expression již přihazuje lité sedmnáctky či dvouzónovou klimatizaci, zatímco Extreme a Journey disponují osmnáctkami, audio systémem Arkamys a dalšími off-roadovými či více nebo méně luxusními doplňky.
Dacia Striker je vůbec největším modelem značky, na délku měří 4 620 milimetrů. Zároveň počítá s 600litrovým zavazadelníkem a až 155 koňmi pod kapotou. U nás by mohla startovat okolo 570 či 580 tisíc korun. Foto: Dacia
Zdroj: Dacia
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