Dacia musela zastavit prodej nového Dusteru. Dealeři nesmí lidem dodat ani auta, která už mají na skladě

Je to jeden z firemních bestsellerů, který se i ve své nové generaci setkal s velmi vřelým přijetím. Aktuálně si jej ale jako nový nekoupí nikdo a nikde, a to ani z aut už vyrobených a dodaných dealerům. Na prodej platí stop stav do odvolání.

Evropským králem loňského roku se stala Dacia Sandero, které bylo prodáno 268 101 kusů, tedy o 14 procent víc než v předchozím období. Na trůn se rumunský hatchback dostal i přesto, že k mání je pouze se spalovacím pohonem. Díky tomu je ale nadále velmi levný. Úspěch Dacie pak jen potvrdil Duster, který se usadil na deváté příčce se 175 213 registracemi. I ty představují meziroční zlepšení, a to o 13 procent. Znovu na tom má podíl hlavně čistě spalovací pohon, už jen hybridní alternativa měla na všech prodaných rumunských SUV pouze 14procentní podíl.

Vypadá to na další velký úspěch, jen jeho pozitivní dopady ale nyní Dacia řešit nemusí. Kolegové z Nizozemska totiž aktuálně hlásí, že prodej Dusteru byl napříč Evropou zastaven, což již oficiálně potvrdili importéři značky z několika zemí. A je to úplný stop stav, ani dříve objednaná auta na skladech dealerů nesmí být dodána klientům. Důvodem je dle mluvčího automobilky kabeláž systému ABS, která může vést k selhání této brzdné funkce, autu se mohou při prudkém brzdění nečekaně zablokovat kola, což v momentě, kdy s funkčním ABS počítáte, logicky zvyšuje riziko nehody.

Rumunská automobilka k tomu poněkud protichůdně dodává, že bezpečnost posádky tím není ohrožena. To opravdu nejde dohromady se slovy o tom, že možné selhání ABS zvyšuje riziko nehody. Bude to tedy jen formální stanovisko, aby firma nemusela požadovat (a následně kompenzovat) také to, že stávající majitelé budou muset nechávat auta stát u silnice. Buď jak buď, ABS je v zemích Evropské unie povinným prvkem již od roku 2004, posledních osm let je navíc vyžadován i u skútrů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek. Bez plně funkčního systému je tedy nelze prodávat.

Mluvčí belgického zastoupení Dacie Karl Schuybroek k tomu uvedl, že za problémem stojí dodavatelé, což je logické, neboť Dacia si systémy ABS sama nevyrábí. Stopy tak dost možná vedou k firmám Continental či Bosch. To ovšem celý problém jen umocňuje, neboť automobilka nyní musí ve spolupráci s dodavateli zařízení otestovat, odhalit závadu a přijít s nápravou. Řešení tedy rozhodně nelze očekávat druhý den, ostatně Schuybroek slibuje, že bližší informace dorazí příští týden. Očekávat se dá také svolávací akce spojená s dříve prodanými auty, tady ale zatím další detaily chybí zcela.

Po celé Evropě budou vadným systémem ABS osazeny nejméně tisíce, spíše však desetitisíce aut, neboť např. z 1 765 loni prodaných Dusterů v Nizozemsku jich má problémem trpět asi polovina. Informace týkající se českého trhu zjišťujeme, nečekáme ale žádné výjimky - současná Dacia Duster se vyrábí ve stejné továrně a ve stejných provedení pro celou Evropu, Česko nevyjímaje.

Duster má momentálně prodejní stopku, a to kvůli problematickému ABS. Pro další rozlet této stále novinky je to jistě nepříjemný problém. Foto: Dacia

