Dacia náhle zcela zastavila výrobu v Evropě, 8 000 zaměstnanců poslala domů

/ Foto: Dacia

Letošní rok navzdory střídmým očekáváním přinese zjevně ještě hodně překvapení. To poslední souvisí s rumunskou Dacií, která bez předchozího varování a zatím na nejasnou dobu zastavila výrobu v Mioveni.

Patálie způsobené pandemií koronaviru zdaleka neřekly své poslední slovo, ostatně co vám budeme uprostřed nekonečného nouzového stavu v České republice vyprávět. Leckdo by ovšem mohl čekat, že alespoň v průmyslu se situace po téměř roce od vypuknutí pandemie stabilizovala, opak je ale pravdou.

Tím automobilovým momentálně zmítá nedostatek čipů, bez kterých moderní auta jednoduše není možné postavit. Tento problém omezil či zcela zastavil výrobu spousty značek, mimo jiné Fordu, Audi, Mercedesu nebo konec konců i Škody. A pokud jste četli víkendovou analýzu geneze tohoto problému, víte, že nemá ani jednoduché, ani okamžité řešení.

Varovali jsme tak před tím, že další problémy mohou přijít prakticky kdykoli a vez varování a právě to se dnes stalo. Ačkoli i skupina Renault před pár dny avizovala, že se s nedostatkem potýká, řeší jej a bude se mu muset přizpůsobit, žádné dramatické kroky nenaznačovala. Přesně k takovému ale dnes musela přistoupit, neboť dceřiná Dacia se zjevně dostala do takových problémů, že ji nezbylo než náhle zastavit veškerou produkci v Evropě a domů poslat všechny zaměstnance ve výrobě.

Zatím to není oficiální, informuje o tom ale rumunský ekonomický magazín Profit s odvoláním na rumunské ministerstvo práce. Podle něj Dacia stopla produkci ve své moderní fabrice v Mioveni právě kvůli nedostatku elektronických komponentů a domů poslala okolo 8 tisíc lidí. Vyrábět v tuto chvíli není možné nic a vzhledem k náhlosti a neřešitelnosti situace se Dacia obrátila na ministerstvo s žádostí o podporu.

Zatím není jasné, jak dlouho má výpadek trvat, s ohledem na zmíněný postup a nedostatek těchto komponentů napříč sektorem nelze očekávat, že by šlo o dny. Například Ford zavřel svou největší evropskou továrnu na měsíc, Volkswagen očekává, že nevyrobí 100 tisíc plánovaných aut. V případě Dacie má zastavení výroby zamezit většině celkové produkce, neboť značka sice vyrábí část aut v Maroku, dominantní je ale výroba v Mioveni.

Podle Profitu náhlý problém řeší mateřský Renault a prý existuje plán na výhledové obnovení alespoň poloviny výroby, nic konkrétního ale v tuto chvíli není známo. Že to pro Dacii potažmo Renault není dobrá zpráva, není třeba zdůrazňovat, s ohledem na dříve probírané ale nečekejme, že by to mohla být poslední podobná. Podle o víkendu citovaného šéfa jednoho z velkých výrobců čipů se problémy budou vracet celý letošní rok.

Výroba v moderní tovární Dacie v rumunském Mioveni byla náhle zastavena a všech 8 tisíc zaměstnanců bylo posláno domů. Na jak dlouho, není jasné, automobilka ale žádá o podporu rumunskou vládu, a tak jistě nepůjde o malý problém. Foto: Dacia

Zdroj: Profit

