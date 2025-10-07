Dacia nás se začátkem října zasypala hromadou novinek, uhranout teď chce už úplně všechny
Petr ProkopecAutomobilky si běžně vystačí s představením jedné podstatné novinky za několik týdnů, aby udržely oheň pod kotlem dění, Dacia je ale v ofenzívě, a tak rovnou modernizovala pět modelů a k nim ještě přihodila úplně nový koncept.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Dacia nás se začátkem října zasypala hromadou novinek, uhranout teď chce už úplně všechny
před hodinou | Petr Prokopec
Automobilky si běžně vystačí s představením jedné podstatné novinky za několik týdnů, aby udržely oheň pod kotlem dění, Dacia je ale v ofenzívě, a tak rovnou modernizovala pět modelů a k nim ještě přihodila úplně nový koncept.
V srpnu se do čela evropského žebříčku prodejů nových aut dostal Volkswagen T-Roc, který o pár set dodaných exemplářů překonal Dacii Sandero. Je to pro Němce jistě úspěch, nebude to mít zřejmě dlouhého trvání. Němci totiž odhalili novou generaci téhož vozu a s mezigeneračním střídání stráží doprodávají stávající generaci za výhodné ceny. Dá se tedy předpokládat, že rumunský hatchback se zakrátko do čela pelotonu vrátí. Zvláště když Dacia právě vyrukovala s novinkami pro modelový rok 2026, které jsou opravdu rozsáhlé a snaží se uhranout snad všechny možné zákazníky bez ohledu na jejich preference.
Rumunská automobilka se rozhodla netroškařit a rovnou odhalila novinky týkající se téměř celého jejího portfolia. A ještě k tomu ukázala dosud neviděný koncept Hipster. Rovnou si tedy uvařte kávu, dnešní povídání bude trochu delší. A místo u Sandera jej odstartujeme u modelu Spring, v jehož případě se Dacia zjevně rozhodla, že již nechce být terčem posměšků mířících na konto mizerné dynamiky či dojezdu. Základní verze se 45 koňmi totiž vážně neexcelovala v ničem.
Nově nicméně Spring přichází s výrazně posíleným pohonným ústrojím, neboť slabší provedení má nyní k dispozici 70 kobyl, což je vyšší výkon, než s jakým byl dříve spojen vrchol. Také v jeho případě ovšem došlo na změny, místo 65 koní jich tedy nově roztáčí přední nápravu rovná stovka. Výrazným způsobem se tak změnila akcelerace z 80 na 120 km/h, neboť Spring 70 potřebuje 10,3 sekundy místo předchozích 26,2 s, zatímco u varianty Spring 100 se čas snížil z 14 na 9,6 sekundy.
Rumunský elektromobil je zároveň prvním vozem ze stáje Renaultu, který se dočkal nových lithium-železito-fosfátových baterií. Kapacita ovšem zůstává na mizerných 24,3 kWh (ekvivalent asi 6,2 litru nafty v dieselovém autě), takže udávaný dojezd až 225 km je stejný vtip jako dosud. Paket při dobíjení dokáže pracovat s vyšším výkonem, ovšem jen nepatrně (40 kW místo 30 kW). Dobijí 60 % kapacity (z 20 na 80 procent) za 29 minut je tak pořád směšné, neboť odpovídá dolití 3,7 litru nafty do nádrže. Lžičkou od kávy byste ji doplňovali rychleji... A pokud Spring zastrčíte do běžné zásuvky, dočkáte se plné kapacity až za 10 hodin a 11 minut, přičemž se pořád bavíme o zanedbatelném množství energie.
Česká cena zatím nebyla stanovena, v Evropě ovšem bude vylepšený Spring startovat na 16 900 Eurech, tedy na 411 tisících korunách. Dosavadní provedení přitom u nás bylo k dispozici od 419 900 Kč, načež nás u novinky výrazná změna ceny asi nečeká. A s ohledem na vesměs mizerné klíčové parametry to zájem o rumunský elektromobil asi nenakopne, ostatně už z dosavadních dat (letos jen 148 aut) je patrné, že Češi v případě Dacie preferují hlavně modely se spalovacím pohonem.
Vrátit se tedy můžeme zpátky k mnohonásobně populárnějšímu Sanderu, které se stejně jako verze Stepway a modely Jogger a Logan dočkalo přepracované přídě. Ta má nově působit jako jednolitá, přičemž u první zmíněné trojice je dále doplněna novými zadními lampami. Dacia dále přišla s novým designem kol, stejně jako došlo v závislosti na modelu na rozšíření palety barev o nové odstíny žluté. Sandero Stepway se pak dále dočkalo i matného pruhu mezi zadními světly s vyvedeným názvem značky.
Na poměrně zajímavé změny pak stejně jako u elektrického Springu došlo pod kapotou. Sandero Stepway totiž od konce příštího roku dostane hybridní ústrojí složené z 1,8litrového čtyřválce a dvou elektromotorů, které celkově produkuje 155 koní. V případě 1,2litrového tříválce schopného spalovat LPG pak došlo k navýšení výkonu ze 100 na 120 kobyl, zvětšen byl však také objem nádrže. V důsledku toho dojezd těchto variant narostl až na 1 590 kilometrů.
Ke změnám došlo rovněž uvnitř, kde nyní trůní 10palcový displej multimédií místo předchozího 8palcového. Zákazníci si nově budou moci dopřát také bezdrátové dobíjení mobilů, stejně jako bude k mání světelný senzor, zpětná kamera či elektricky ovládaná zpětná zrcátka. Podobně jako u Renaultu pak bude možné také u Dacie stiskem tlačítka My Safety nastavit, jaké bezpečnostní a asistenční systémy zůstanou aktivní, což spoustu lidí potěší - bude možná jejich rychlá deaktivace.
V případě produkčních aut je to vše, očkem však musíme hodit ještě po konceptu Hipster. Ten zaujme jak svými rozměry, tak i vzhledem, neboť jen málokterá linka v jeho případě není ostrá a málokterý úhel není pravý. Dacia uvádí, že vize městského elektromobilu měří jen 3 metry na délku, 1,55 metru na šířku a 1,53 metru na výšku. Přesto Hipster disponuje čtyřmi sedadly, po sklopení těch zadních se pak objem zavazadelníku zvedne ze standardních 70 na 500 litrů.
Většina dalších technických detailů nebyla zveřejněna, zmínit lze jen hmotnost nižší než 800 kg. K té se značky stoprocentně dostala nejen zmenšením venkovních rozměrů, ale také s pomocí znovu prťavého bateriového paketu. Jeho kapacita tak bude ještě nižší než u Dacie Spring, konkrétní parametry ale nezazněly. Značka ovšem k použitelnosti auta říká, že lidé průměrně najedou 34 km denně při rychlosti 34 km/h - už podle toho lze čekat něco velmi nepřesvědčivého.
Spring se nově dočkal navýšení výkonu... Foto: Dacia
...zatímco Sandero, Sandero Stepway, Logan a Jogger profitují z vylepšené přídě a inovovaných spalovacích motorů. Foto: Dacia
Třešinkou na dortu rumunských novinek je koncept Hipster, nezdá se ale, že by šlo o jakkoli smysluplnější vůz, než jakým je Spring. Foto: Dacia
Zdroj: Dacia
Bleskovky
- Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil další nové Ferrari, stálo ho přes 90 milionů Kč
5.10.2025
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
4.10.2025
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
2.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Phillip Island a Sepang bez Marca Marqueze včera 20:50
- MS-Side: Letošními šampiony se stali Harry Payne/Kevin Rousseau včera 10:00
- Yamaha WR125R: enduro pro náctileté včera 09:55
- Moto2 Mandalika: Gonzalez diskvalifikován 5.10.2025
- Vítězem Rookie Aldeguer 5.10.2025
Nejčtenější články
- Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí
8.9.2025
- Škoda odhalila skoro hotový Epiq. Chce s ním bodovat díky jeho ceně, v poměru k užitné hodnotě bude skutečně epická
8.9.2025
- Ruský miliardář se zbavil jedné z nejúchvatnějších superjachet světa, možná mu došly peníze na její provoz
8.9.2025
- Dacia začne prodávat světový unikát pro šetřílky, tuto kombinaci pohonu vám nikdo jiný nenabídne
8.9.2025
- VW zastavil výrobu svého elektrického propadáku a propustil 160 lidí, kteří ho dělají. V USA ho nikdo nechce ani přes slevy 230 tisíc Kč
8.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva