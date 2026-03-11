Dacia odhalila svého konkurenta Octavie Combi, při jeho cenách nebudou mít ve Škodě klidné spaní

Je to jen nepatrně menší auto než dnes už legendární český kombík, ve srovnatelných specifikacích ale má přijít na podstatně menší peníze. Navíc to vlastně není jen obyčejný kombík, je to spíš taková Octavia Scout, allroad svého druhu, což by mu na líbivosti v očích některých mohlo jen přidat.

před hodinou | Petr Miler

Foto: Dacia

Je to jen nepatrně menší auto než dnes už legendární český kombík, ve srovnatelných specifikacích ale má přijít na podstatně menší peníze. Navíc to vlastně není jen obyčejný kombík, je to spíš taková Octavia Scout, allroad svého druhu, což by mu na líbivosti v očích některých mohlo jen přidat.

Teprve od minulého týdne známe jeho jméno a první designové detaily, teď už vám ho můžeme ukázat celý. Dacia strhla plachtu ze svého možná nejdůležitějšího modelu od dob příchodu Dusteru, který má v dnešní automobilově porouchané Evropě zcela mimořádnou šanci uspět. Zda ji Rumuni chytnou za pačesy, ukážou až detaily, které zatím neznáme, samotné auto vám ale ukázat můžeme. A první důležité informace přidat k tomu, tak si vše pojďme projít.

Jak už víme, auto si říká Striker a odhaleno bylo v rámci jinak legrační prezentace plánů mateřského Renaultu na další roky. Ty se realitou vesměs nestanou, rumunský Útočník ale realitou je už teď. A je jasné, co je jeho cílem. Chce dokázat, že kombíky ještě neřekly poslední slovo a vedle SUV mohou nabídnout všechny jejich přednosti v přinejmenším racionálnějším a na pořízení i provoz levnějším balení. A má snad všechny předpoklady uspět.

Vnějším designem se drží kopyta, podle kterého Dacia v poslední době šije všechny své novinky, k obvyklým horizontálním prvkům ale přidává i pár vertikál tak trochu po vzoru Cadillacu. Jestli se vám výsledek líbí, posuďte sami, nás ale neuráží a celkem jde dohromady se zvýšenou světlou výškou vozu a jeho celkově robustně působícím pojetím.

Auto skutečně vyvolá dojem mohutnosti a vlastně to není jen dojem. Na délku měří 4,62 metru, takže je jen o necelých 7 cm kratší než Současná Octavia Combi. A zároveň jde o největší současnou Dacii, když je o 5 cm delší než Bigster. Do interiéru zatím nevidíme, ale nečekejme ani zde nic vysloveně převratného - sázka na architekturu vnitřku sdílenou právě s Bigsterem je skoro tutovka. Podle Dacie se Striker i v tomto ohledu zaměří na „potřeby reálných zákazníků a každodenní použitelnost”, což jsou slova jako z katalogu Škody, ale tak dekádu dvě zpátky. Čekejme tedy mimořádně prostorný interiér včetně zavazadelníku, vše s primárně odolnými materiály.

Technickým základem vozu se stala znovu platforma CMF-B jako u Bigsteru, která bude hostit benzinové, plynové a hybridní motory. Oproti očekávání některých přijde i verze 4x4, takže překryv s nabídkou Škody bude v tomto směru nemalý. Chybí jen naftový pohon, který ale zrovna u Octavie dělá skoro polovinu prodejů, takže Dacii může chybět. Též bude absentovat výkonnější verze, i varianta 4x4 spojí podle všeho jen motor 1,2 turbo s elektromotorem do balíčku nabízejícího maximálně 154 koní. Není to vyloženě málo, ale klienty toužící po výraznější dynamice to stěží uspokojí.

Přesné ceny zatím pochopitelně nemáme, základní provedení má ale na trzích na západ od nás startovat pod 25 tisící eury, tedy řekněme pod 600 tisíci Kč. Vedle české nabídky Octavie (dnes od 640 tisíc Kč) to nezní vyloženě jako terno, ale bavíme se o zemích jako Německo, kde český doyen začíná dnes s cenou na 29 840 Eur, což je 728 tisíc Kč. Striker by tedy s cenou mohl být ve srovnatelných verzích až o 20 procent níž, a to už je pořádný rozdíl.

Víc se dozvíme časem, uvedení na trh je naplánováno na letošní červen, výroba vozu začne ještě o pár měsíců dřív v Turecku. A problémy bude dělat skutečně hlavně Škodě, v segmentu velkých kombíků kompaktní třídy má dnes Octavie Combi v Evropě zcela výsadní postavení.


Tak tohle je nová Dacia Striker, líbí? Poměrem ceny a hodnoty by mohla... Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.