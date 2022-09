Dacia ukázala vlastní levný hotel na kolech, je to auto i dům pro celou rodinu za pár set tisíc před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Rumuni něco takového slibovali už déle, a tak nepřekvapí, že podobné řešení skutečně odhalili. Vypadá šik a prostorově je skutečně velkorysé, některé nezbytné součásti pro delší pobyt mimo civilizaci ale zatím chybí.

Na sklonku srpna jsme vám mohli představit nejlevnější hotel na kolech nabízený v EU. Tedy Dacii Jogger, kterou si vzala na paškál už známá španělská firma Camperiz. Ta rumunskému vozu dodala box, který ideálně vyplňuje zavazadlový prostor. Kvůli němu pak sice dostala padáka třetí řada sedadel, šlo ale jen o malou oběť. Místo šestého a sedmého místa k sezení totiž majitelé náhle dostali k dispozici kuchyňský a spací modul, se kterým mohou bez problémů vyrazit na pár dnů mimo civilizaci.

Podobné řešení už delší čas slibovala i samotná automobilka. A protože sliby se mají plnit nejen o Vánocích, aktuálně se svou trochou do mlýna pochlubila. Také v jejím případě Jogger disponuje pouze dvěma řadami sedadel, přičemž i tentokrát se do zavazadelníku nastěhoval úložný box, který zároveň slouží i jako základna pro přenosnou matraci. Ovšem tím podobnost mezi továrním a dříve odhaleným řešením končí.

Je nicméně otázkou, zda cesta, po které se rozhodla kráčet Dacia, bude tou, jakou se nakonec vydáte. Aktuálně se totiž jako smysluplnější jeví příslušenství od Camperizu, a to právě kvůli oné pojízdné kuchyni. S tou v případě rumunské značky bohužel nelze počítat, zmiňovaný box totiž opravdu slouží jen jako základna pro matraci a jako úložiště. Pojmout přitom dokáže i specifický stan, který lze připevnit k víku zavazadelníku Dacie Jogger. K dispozici ovšem máte opravdu velkorysý obytný prostor, takový malý dům.

Podrobnostmi rumunská automobilka prozatím šetří, jakkoliv uvádí, že celá kombinace nabízí dostatek prostoru pro čtyřčlennou rodinu, Camperiz končí u dvojice dospělých. Navíc je třeba dodat, že prohlášení automobilky působí při pohledu na fotografie možná až skromně, útočiště pro čtyři osoby by totiž evidentně dokázal nabídnout i samotný stan. Dřevěný box s novým logem Dacie navíc vypadá mnohem lépe než ten od Camperizu.

Dacia by příslušenství měla začít prodávat na začátku příštího roku. Ceny tedy zatím neznáme, Rumuni ale slibují celkovou sumu (tedy i s autem) v řádu nízkých stovek tisíc Kč, přičemž doufáme, že se ještě trochu pochlapí a přijdou nejen s lákavou cenou, ale i dalšími variantami. Pouze spací kapacitu by tak mohl nabízet pouze základ, zatímco hlubší hrábnutí do peněženky vám již zajistí rozkládací kuchyňský modul. Bez něj a venkovní sprchy totiž představené řešení zůstává poněkud polovičaté.

Aktuálně představené tovární příslušenství pro Jogger velkoryse řeší přespání mimo civilizaci, část výbavy pro delší obývání vozu tedy chybí. Do prodeje ale novinka zamíří až příští rok, přičemž detailů je poskrovnu. Stále tedy doufáme, že se Rumuni ještě vytasí s rozsáhlejším programem. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec

