Dacia představila nejsilnější auto své historie. Elektrické? Kdepak, pod kapotou má starý dobrý motor V6

Na extrémní, nezřídka historicky nejvyšší výkony automobilových novinek už jsme si zvykli reagovat opatrně, neboť jsou nezřídka spojeny s elektrickým pohonem, který činí onen výkon praxi obtížně použitelným. Rumunská novinka s tím ale problém nemá, chce uspět na Dakaru i s mistrem Loebem za volantem.

Letošní dakarská rallye, která s Dakarem opět neměla nic společného, skončila již před dvěma týdny. V kategorii náklaďáků se vůbec poprvé radoval Martin Macík, který tak po dlouhých třiadvaceti letech přivezl primát do Česka. Nemalá pozornost nicméně byla upřena také na Carlose Sainze, neboť španělský závodník letos v dubnu oslaví své 62. narozeniny. V tomto věku už někteří mají problém vyšlápnout schody k sobě domů, legendární Španěl ale vyhrál v kategorii aut, navíc již počtvrté. Pokaždé se mu to navíc podařilo s jiným vozem.

I v tomto ohledu byl letošek výjimečný, neboť Sainze ke zlatým vavřínům dovezlo hybridní Audi RS Q e-tron. O roztáčení kol se u něj staraly tří elektrické motory MGU05 s permanentním magnetem, bez benzinového dvoulitru coby generátoru energie by ale vůz nikam nedojel. Takto si vystačil s relativně malým paketem baterií o kapacitě 52 kWh. Zajímavé je, že Sainz nezvítězil v jediné etapě, do čela pořadí jej ale nakonec dostaly jeho stabilní výkony.

Zda se španělský závodník vrátí na místo činu i příští rok, je otázkou. Nikoli nutně kvůli věku, nýbrž s ohledem na spekulace, že Audi hodlá i tuto sportovní disciplínu opustit. I kdybychom ho ale nakonec neviděli ani za volantem auta jiného týmu, důvod ke sledování závodu se najde. Angažovat se v něm totiž začne Dacia, která hned v případě svého debutu nepomýšlí na nic jiného než na vítězství. Proto také do svých služeb angažovala pětinásobného vítěze Dakaru Nassera Al-Attiyaha a devítinásobného mistra světa v rallye Sebastiana Loeba.

Tuto dvojici doplní ještě Cristina Gutiérrez, která se již s Loebem potkala v šampionátu Extreme E a má rovněž slušné zkušenosti s dakarskou rallye. Pracovním nástrojem se pak jí i oběma výše zmíněným legendám stane vůbec nejsilnější Dacia historie, a to prototyp Sandrider. Elektrický pohon jako u Audi ale v jejím případě neočekávejte, místo toho byl pod karbonovou karoserii do trubkového rámu vsazen třílitrový šestiválec twin-turbo produkující 360 koní.

Ve srovnání s RS Q e-tron jde pochopitelně pouze o „čajíček“, neboť byť onen benzinový dvoulitr v pozici generátoru produkoval maximálně 272 koní, dva elektromotory byly naladěny na 392 koní. A ten třetí měl dávat 272 kobyl. Není tak překvapivé, že jezdci tento speciál kvůli jeho akceleraci považovali za brutální. Jak jsme ale již zmínili, Sainz i přes tuto výhodu nakonec nezvítězil v jediné etapě. Ve finále tak Dacia osazená dále šestistupňovou sekvencí a pohonem všech kol má určitě šance na úspěch.

Můžeme ještě zmínit, že vůz počítá s pneumatikami BF Goodrich nasazenými na 17palcových litých kolech. Jejich šrouby by se neměly ztratit v písku, a to díky magnetickým plátům integrovaným do karoserie. Za tímto fíglem stojí letité zkušenosti zmiňovaných závodníků. I přes toto opatření pak technici Dacie měli hmotnost 4 140 milimetrů dlouhého vozu udržet na uzdě, ve srovnání s konkurencí má totiž být o zhruba 15 kilogramů lehčí.

Uvnitř pak na jezdce čekají sedadla Sabelt potažená speciální anti-bakteriální látkou, která má samovolně regulovat vlhkost. Něco takového se v rozpálených písečných dunách jistě hodí. Tím nám ale dostupné informace prakticky končí, zmínit už lze jen závodní debut vozu, na který dojde v říjnu při marocké rallye. Stejně jako v nadcházejícím Dakaru bude Sandrider i během tohoto podniku spalovat syntetické palivo, to aby se náhodou neřeklo, že není „udržitelný”.

Sandrider je opravdu extrémním prototypem, o jehož pohon se stará dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec. V dnešní době jde o pozoruhodné řešení. Foto: Dacia

