Dacia pustí do prodeje konečně drahý Duster, pod půl milionem ani nezačne | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Znak rumunské automobilky by mohl ve výkladovém slovníku zářit vedle slova „láce” - auto, které by bylo možné označit za drahé, od ní koupit ani nešlo. To se ale brzy změní.

Dacia je známá především svou vstřícnou cenovou politikou. I v dnešní době, kdy i značky jako Škoda ženou ceny svých aut extrémně vysoko, nabízí vozy startující jen kousek nad hranicí 200 tisíc Kč. Jistě také díky tomu se model rumunské značky minulý měsíc poprvé stal nejprodávanějším automobilem Evropy, když porazil VW Golf i všechny jeho obvyklé soupeře.

Není to ale tak, že by se Rumuni stále drželi zuby nehty s cenami u země, naopak stoupají stále výš a snaží se zaujmout zákazníky, kteří prostě chtějí víc. Nejnověji to předvádí na nedávno faceliftovaném modelu Duster, který už zamířil do prodeje za stále atraktivní ceny. Tedy alespoň za atraktivní „cenu od”, která dnes činí 284 900 Kč. Pro náročnější jsou tu i poněkud sebevědoměji koncipované varianty, všechny ale zkraje příštího roku překoná ta nejsebevědomější, i jménem - Extreme Limited Edition.

V prodeji zatím není a do nového roku nebude, Dacia přesto měla nutkání nám ji ukázat už nyní, těsně před fyzickým startem dodávek modernizovaného provedení. Víme tedy, že oproti standardu dostal tento Duster bílý, černý, šedý, modrý nebo oranžový lak, který doplňuje další šedá barva Urban Grey určená výlučně pro tento typ. Ten se vizuálně dále liší hlavně oranžovými doplňky viditelnými na masce chladiče, zrcátkách, střešních ližinách nebo zádi. A také černými 17" koly z lehkých slitin.

Podobné téma vládne uvnitř a abychom řekli pravdu, zejména tam Dusteru docela sekne. S modernizovaným vnitřkem vypadá v kombinaci s oranžovými prvky na výplních dveří, na palubní desce či výdechách ventilace svěže a moderně jako nikdy dříve. Spolu s tím pak bude automaticky spojena nejvyšší úroveň výbavy, která si u nás říká Prestige, patrně i s některými prvky navíc - protože co jinak by na tomto autě bylo aspoň relativně „extrémní”? Do detailů ale Rumuni v tuto chvíli nezacházejí.

Nová limitovaná edice bude k dispozici pouze s nejlepšími motorizacemi, konkrétní ale automobilky opět nebyla. Soudě podle prezentačních fotek ovšem půjde minimálně o motor 1,3 TCe se 150 koňmi v kombinaci buď s pohonem 4x4 a manuálem, nebo s pohonem 4x2 a automatem. To samo o sobě předurčuje cenu, neboť tyto varianty dnes i ve standardním provedení startují na hranicí 500 tisíc Kč, takže Extreme Limited Edition, které může snadno vzniknout jen pár set kusů, nebude stát méně ani náhodou. Půjde tak jistě o první skutečně drahou Dacii, která nízko ani nestartuje - bylo by s podivem, pokud by se jakákoli základní cena dostala pod hranici 600 tisíc korun

Dacia Duster se ukázala v provedení Extreme Limited Edition, ovšem k mání bude až od nového roku. I tak je jasné, že půjde o - na poměry Dacie - velmi drahé zboží. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler