Dacia se asi zalekla toho, že vládne evropským prodejům aut, Sandero chce sesadit z trůnu

Kdyby se nám podařilo využít zaslepenosti konkurence a i díky vystoupat na čelo žebříčku prodejů nových aut, asi bychom dělali vše pro to, aby se takový stav nezměnil. Dacia to očividně vidí jinak.

Ještě před pár lety by asi nikoho nenapadlo, že se Dacia Sandero jednou stane králem evropských prodejů aut. Stačilo však, aby většina výrobců začala ujíždět na „zeleném heroinu“, a situace se diametrálně změnila. Někdejší bestsellery jako Volkswagen Golf neskutečně podražily a staly se pro většinu smrtelníků nedosažitelnými. Navíc začala klesat i kvalita a došlo na omezování nabídky v motorovém prostoru. Dacia tak rázem přestala být přehlížená, místo toho jde Sandero na dračku. Při ceně startující pod 300 tisíci korunami je to jedno z posledních dostupných aut, se kterým dojedete i dál než na nákup.

Jakkoli se to nicméně nezdá, hlavně s ohledem na zcela novou příď, třetí generace rumunského hitu je v prodeji již třetím rokem. Proto se začíná mluvit o jeho nástupci. Ten podle šéfa značky Denise Le Vota dorazí v roce 2027 či 2028, přičemž se počítá se sedmiletým životním cyklem. Ve druhém případě by tedy základní model Dacie zmizel z trhu akorát ve chvíli, kdy by docházelo na bruselské lámání chleba. Pokud ale předpokládáte, že toho Rumuni hodlají využít a nabízet levné spalovací vozy do poslední chvíle, jste bohužel vedle.

Le Vot totiž uvedl, že nové Sandero dorazí na platformě CMF-BEV a tedy jen s čistě elektrickým ústrojím. Stále má jít o jeden z nejdostupnějších vozů v Evropě, to ale nemusí mnoho znamenat - Dacia Spring je dnes nejlevnější elektrické auto kontinentu a přesto je drahá a k ničemu. Je tedy otázkou, zda i nástupce bude tak žádaný. Stávající hatchback totiž v plynové verzi zvládá takřka tisíc reálných kilometrů na jeden zátah. Naplnění obou nádrží je pak dílem několika minut. Dle šéfa Dacie však automobilka u svých elektromobilů „nebude cílit na dojezd 500-600 km a dvacetiminutový dobíjecí cyklus“.

Rumuni kromě toho koketují rovněž s různými materiály, které by jim umožnily vyrábět baterie co nejlevněji. „Možná jsou řešením ty na bázi sodíku. Mnozí sice říkají, že nejsou skvělé, protože neumožňují uskladnění tak velkého množství energie a jsou také těžké. Ale jsou levné,“ uvádí. Což jinými slovy znamená, že ze stávajících 1 090 kilogramů se Sandero dostane o stovky kil výše, ovšem na jeden zátah zvládne nanejvýš nízké stovky kilometrů. A poté bude stát hodiny u stojanu.

Co se pak ceny týče, o té lze prozatím jen spekulovat. Nicméně nahoru zamíří už jen proto, že příštím základem nejspíše bude provedení Stepway s vyšší světlou výškou a plastovými lemy karoserie. Prodejní a marketingový šéf značky Xavier Martinet totiž uvedl, že právě tato varianta se na celkových prodejích podílí ze 70 procent. Sandero čtvrté generace proto zmíněné prvky „nejspíše dostane již ve standardu“. Dnes Stepway startuje na 360 900 Kč.

Spíše než na těchto doplňcích však bude záviset na oněch bateriích. O sodíko-iontových hlavně letos hojně mluví čínské automobilky jako JAC. Ty přitom uvádí, že náklady na výrobu jsou ve srovnání s lithium-iontovými poloviční. Přiznávají však, že hustota je horší a počet dobíjecích cyklů velmi omezený. To je ostatně problém, na který se narazilo již v 70. a 80. letech minulého století. V 90. letech pak vývoj takřka úplně zamrzl, a to kvůli „li-ionkám“.

I přes řadu představených prototypů tak nikdo neví, jak to s těmito články bude. I kdyby se ovšem stal malý zázrak, pro alespoň nějak použitelný dojezd bude Sandero potřebovat alespoň 40 kWh, však i to by byl ekvivalent jen 10litrové nádrže s naftou. A ani s těmi se při využití sodíku pod 500 tisíc korun nemá šanci dostat. A pokud Rumuni zůstanou u lithia, pak je třeba připomenout, že menší a po stránce dynamiky i dojezdu tragický Spring stojí 576 400 Kč. Budoucnost tedy nevypadá zrovna růžově ani pohledem zákazníků Dacie.

Pokud dnes budete chtít Sandero Stepway v plné palbě, dostanete se na zhruba 450 tisíc korun. To je nicméně částka, na které by nástupce mohl sotva začínat. Spojen však bude s mnohem horší využitelností. Může to přinést něco jiného než masivní propad prodejů? Foto: Dacia

