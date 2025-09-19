Dacia se rozjela, ukázala další Duster jako stvořený pro Čechy. Na první pohled vypadá, jako by mu něco chybělo
Petr ProkopecNedá se říci, že by už celá dosavadní nabídka nebyla stvořená jako pro české zákazníky, nové verze Dusteru v tom ale zachází ještě dál. Ideál pro zahrádkáře vypadá asi ještě trochu jinak, takto si ale vůz aspoň ponechává kompletní prostor pro cestující.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Nedá se říci, že by už celá dosavadní nabídka nebyla stvořená jako pro české zákazníky, nové verze Dusteru v tom ale zachází ještě dál. Ideál pro zahrádkáře vypadá asi ještě trochu jinak, takto si ale vůz aspoň ponechává kompletní prostor pro cestující.
Stane se králem letošních evropských prodejů znovu Dacia Sandero, nebo na trůn vystoupí Renault Clio? Po prvním pololetí jsou oba modely velmi blízko u sebe i díky tomu, že rumunský hatchback si pohoršil a ten francouzský naopak polepšil. Zajímavá je přitom skladba pohonného ústrojí u čtyřmetrové Dacie, hned 52 procent všech kupujících se totiž rozhodlo pro plynovou verzi. Tím je potvrzeno, že k rumunské automobilce míří především ti, kdo chtějí šetřit, a to nikoli pouze při nákupu, ale i během provozu.
Nemalý zájem o verzi uzpůsobenou ke spalování LPG je také u Dusteru, kde toto provedení tvoří hned 34 procent registrací. Dalších 36 procent má na kontě mild-hybridní či benzinová varianta, zbytek připadá na plně hybridní ústrojí. Rumunské SUV si přitom meziročně polepšilo o 9 procent, na konci prvního pololetí tak okupovalo celkově sedmou příčku s 97 188 registracemi. Jen o pár kusů před ním pak skončil Volkswagen Tiguan, na dostřel má však Duster také Golf a T-Roc.
Dacia se nyní nejspíš rozhodla, že německou trojici překoná a své SUV co nejvíc přiblíží pódiu, po němž by v příštích letech i mohlo pokukovat. Proto přistoupila k rozšíření nabídky a v Británii začala nabízet užitkovou variantu Duster Cargo, u které došlo na eliminaci zadních sedadel a jejich nahrazení dřevěnou podlahou. Vůz tak dokáže vyhovět řadě živnostníků, kteří potřebují velký zavazadelník a přitom nechtějí firemní rozpočet zatížit nemalými výdaji. Česku by taková verze slušela též, zatím ji tu ale nemáme.
Podobným směrem ale míří značka také v kontinentální Evropě. Zatím jen Rumuni si totiž nově mohou koupit Duster jakožto pick-up. Stejně jako v předchozích případech Dacia přistoupila ke spolupráci se společností Romturingia, její nejnovější kreace však oproti minulým přichází s jednou velkou novinkou - zachována byla i zadní sedadla. Celková délka vozu se ovšem natáhla jen nepatrně z 4 343 na 4 345 milimetrů, což vedlo k mnoha kompromisům v oblasti korby.
Délka nákladové plochy činí 1 050 mm, v rámci šířky tu pak máme rovný metr. Nosnost korby činí 430 kilogramů, což je stejné číslo, které má na kontě zmiňovaný britský Duster Cargo. Podobně jako toto provedení pak i pick-up dostal do vínku praktická oka na uchycení nákladu. Boky korby jsou vyrobené z plastu, přičemž součástí úprav byla zcela nová přepážka s kolmým oknem a manuálně sklopné víko.
Cena novinky startuje na 25 983 Eurech neboli na 632 tisících korunách, což je o 214 tisíc Kč víc, než za kolik lze pořídit standardní Duster. Dáno je to ovšem i tím, že pick-up nelze objednat se základní úrovní výbavy a s čistě benzinovým ústrojím. Místo toho je k mání jen ve vyšších stupních Expression, Extreme a Journey, a to jako mild-hybrid s pohonem všech kol nebo jako plně hybridní předokolka. Tím znovu kopíruje britskou nabídku.
Podobně jako užitková varianta je i Duster Pick-up zatím určen pouze jedinému trhu. V individuálním dovozu vám ale nikdo jistě bránit nebude, veškeré konverze se navíc skutečně týkají pouze prostoru nad zadní nápravou. Za mechaniky tedy budete moci do běžných servisů Dacie, přičemž oproti Dusteru Cargo není třeba u pick-upu přistupovat ke konverzi pravostranného řízení na levostranné.
Duster Pick-up je oproti předchozím verzím k mání se dvěma řadami sedadel, což omezilo velikost nákladové korby. Auto vypadá, jako by mu něco chybělo, tento přístup ale zase ale ponechalo vozu kompletní prostor pro posádku. Foto: Dacia
Zdroj: Dacia
