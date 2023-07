Dacia se stává novou Škodou, Češi jí k tomu důkladně zametají cestu před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Česká automobilka už nějaký čas dělá hodně pro to, aby odradila maximum svých dosavadních zákazníků od koupě jakéhokoli dalšího auta. Kde takoví lidé skončí? Dacia ví, že nezřídka přechází a budou přecházet k ní, ale jak dlouho tomu půjde naproti?

Ještě na počátku 90. let minulého století byla Škoda značkou, která se většina západní Evropy vysmívala. Poté se nicméně stala součástí koncernu Volkswagen, jenž do ní nejen napěchoval nemalé peníze, ale zároveň mladoboleslavské automobilce také otevřel sklady. Škoda tak rázem mohla disponovat sofistikovanější technikou, tu ovšem nabízela levněji než mateřský „lidový vůz“. Z kritiky tak rázem byla chvála, se kterou se dostavil i opravdu neskutečný obchodní úspěch - není tomu totiž tak dávno, co Škoda prodávala 1,5 milionu aut ročně a sebevědomě mířila k dvoumilionové metě.

Tyhle časy jsou pryč. Škoda zpychla, ztratila zdravý rozum, vsadila na elektrický pohon a čeká na smrt - ve zkratce řečeno. Věříme, že se jí nedočká a někdo zavelí k obratu dříve, než dosavadní management naplní své suicidální tendence, než se tak ale stane, bude nevyhnutelně dál ztrácet zákazníky, kterých okolo roku 2025 může být velmi snadno méně než polovina zamýšleného počtu. Kde dnes končí? Často u automobilky, která má za sebou vlastně podobný vývoj.

Dacia zopakovala podobný příběh později, když se dočkala finanční investice od Renaultu, přičemž rovněž Francouzi neměli problém s poskytnutím své techniky. Šli na to však trochu jinou cestou než Němci. Místo toho, aby sáhli po nejnovějších komponentech, si Rumuni přebrali sklady s těmi staršími a dávno zaplacenými. V důsledku toho mohla Dacia odstartovat ještě výrazně pod modely Škody, přičemž Rumuni se v souvislosti se svou produkcí nebáli použít slova „levná“. A Dacia taková zůstává dodnes, přestože i ona musela zdražit.

Loni se tak ukázalo, jak správná tato strategie je. Praktický celý zbytek branže totiž svá auta zdražil až na úroveň, která je pro většinu privátní klientely nedostupná. I lidé, kteří tak dříve Dacií opovrhovali, náhle zjistili, že pokud si chtějí koupit nový vůz, nemají jinou možnost, než sáhnout po Sanderu a spol. Čtyřmetrový hatchback tak v rámci evropské hitparády začal šplhat směrem vzhůru, přičemž letos je zatím absolutním prodejním králem.

Toto auto se také stalo citelně lepším, a tak není divu, že Dacia vidí v roli nové Škody. K tomu jí česká značka důkladně zametá cestu, neboť spíše než to, že by ji Dacia porážela, se škodovka Rumunům sama dobrovolně vzdává. Pokud byste ale čekali, že Rumuni zůstanou právě u tohoto přístupu, máme špatné zprávy. Nemusí to tak být.

Nepochybujeme o tom, že Dacia se bude v roli Škody 2.0 chvíli vyžívat, nemusí to ale trvat věčně. Sandero příští generace má také přepřáhnout na elektrický pohon tlačený především politiky, nikoli chtěný zákazníky. A i ona tak má učinit dříve, než to bude nutné, zmíněný hatchback by totiž měl dorazit v roce 2027 či 2028. Stát se pochopitelně nemusí, Rumuni ale prý mají plán - elektrické Sandero prodávat pod cenou a subvencovat jej ze zisků spojených s modely Duster a Bigster.

Právě tato dvojice SUV má totiž pokračovat se spalovacím pohonem, jenž se maximálně dočká hybridizace. Smutnou zprávou je, že již nedojde na návrat dieselu, jeho úlohu by ovšem mělo zastat ústrojí uzpůsobené ke spalování LPG. Oba vozy pak do vínku dostanou platformu CMF-B, díky které Duster třetí generace podraží nad stávajících 410 500 Kč. Nicméně i nadále by měl startovat pod půl milionem korun, přičemž mimo jiné nabídne LEDky vpředu i vzadu ve standardu.

Menší SUV bude debutovat ještě letos, na to větší, jehož délka naroste na 4,6 metru si musíme počkat do roku příštího. Otázkou je, co přijde v letech 2030 a 2031, kdy bychom se měli dočkat nástupců. Pokud totiž rumunská automobilka skutečně hodlá najet na novou trajektorii Škody, pak by již elektrický pohon dostala i tato dvojice. A spolu s ní pochopitelně i zbytek portfolia. Bude s tím ale znovu spojen úspěch? Tím si aktuálně nejsme jisti, jak už jsme ostatně uvedli, Dacia si bude chvíli roli druhé Škody užívat. A může se jí v ní zalíbit více, než v tuto chvíli očekává.

Ještě před pár lety byl Duster k mání od 276 900 Kč. Nyní ovšem startuje na 410 500 Kč, přičemž vrcholné provedení Extreme se 150 koňmi a pohonem 4x4 pořídíte dokonce za 595 600 Kč. Přesto to stačí na úspěch a přijetí role nové Škody, která se v mezičase stala ještě podstatně dražší značkou. Jak dlouho tento stav vydrží, ukáže jen čas. Foto: Dacia

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.