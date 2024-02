Dacia si dál nechává od elektrifikace odstup, Sandero nebude ani trochu elektrické, dokud nebude muset před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to tak jednoduchý princip, stačí si v prvé řadě jen všímat přání zákazníka. Rumunská automobilka to dál dělá a elektrifikovat svůj nejlevnější model bude jen tehdy, když jí to tak či onak nařídí. Ostatní se do stejného nesmyslu vrhají po hlavě.

Pokud zvažujete koupi nového vozu a váš rozpočet vrcholí sumou 300 tisíc korun, příliš vyskakovat si nemůžete. V takové chvíli lze totiž sáhnout pouze po čtyřech modelech, z nichž nejníž startuje Hyundai i10, které lze v rámci aktuálního výprodeje skladových aut pořídit od 259 900 Kč. Pokud si ovšem chcete vybrat kousek dle svého, musíte do peněženky sáhnout pro částku vyšší o 20 tisíc korun. Případně můžete zamířit pro Dacii Sandero (od 296 400 Kč), Mitsubishi pro Space Star (od 294 760 Kč) či Kiu Picanto (od 299 980 Kč).

Z této čtveřice největší smysl dává Dacia, jednoduše proto, že Sandero může posloužit jako rodinné auto pro všechny příležitosti, zatímco i10, Space Star a Picanto jsou vhodné spíše pro pohyb ve městě. Není tak vlastně překvapením, že v případě privátní klientely je rumunský hatchback nejlépe prodávaným vozem Evropy již od roku 2017. Loni pak registrace meziročně vzrostly o 17,6 procenta na 270 tisíc aut, což vozu stačilo na to, aby se po řadu měsíců stal vůbec nejprodávanějším autem Evropy. A může se stát, že se propracuje na vrchol i v rámci celoročních statistik.

Rumuni totiž ani v nejmenším nehodlají tlačit na cenovou pilu, místo toho hodlají u stávající strategie setrvat tak dlouho, jak jen to bude možné. Což dle prodejního a marketingového šéfa značky Xaviera Martineta znamená, že zákazníci budou moci nadále volit jen litrovým tříválcem v atmosférické, přeplňované či LPG verzi. A protože třetí generace dorazila v roce 2020, je již prakticky vyloučené, že se dočká čehokoli jiného. S elektrifikací tak budeme spojovat nejdřív jejího nástupce, pokud se tedy elektřině nevyhne též.

„Ve chvíli, kdy budeme muset představit elektrické Sandero, není otázkou, zda něco takového po technické stránce dokážeme, ale jaká bude skutečná poptávka zákazníků? A zda již bude problém, že nejde o ryzí elektromobil? Totéž platí také o hybridní verzi. Můžeme ji mít v případě Sandera? Ano, můžeme. Jenže podstatnější otázkou je, zda zákazníci hodlají platit několik desítek tisíc korun navíc za hybridní techniku? A na to lze aktuálně odpovědět, že ne až tak moc,“ uvedl Martinet.

Sandero je tak vedle spřízněného Loganu, který se nicméně u nás neprodává, jediným modelem Dacie, u kterého není nabízeno elektrifikované ústrojí. „Pokud nemáte ani verzi HEV, ani PHEV, snižují se tím potřebné investice. A kdo z toho těží? No přece zákazník. Nejtěžší část mé práce je dělat rozhodnutí, ale myslím, že to jen dokládá, kterak je Dacia jako jedna z mála značek v Evropě ochotna dělat odvážná rozhodnutí,“ dodal dále Martinet, čímž jen trefil hřebíček na hlavičku.

Rádi bychom stejná slova slyšeli i od jiných automobilek - na prvním místě je zákazník, kolem toho se točí svět, jeho přání ale můžeme uspokojovat jen v rámci toho, co je politicky umožněno. Pokud to budou jen elektromobily, smůla, ale může to tak dopadnout. Ale aby se k tomu automobilky předem nadšeně hlásily v momentě, kdy vidí, že to většinu zákazníků leda odrazuje? To je ten nejabsurdnější projev dnešní podivné automobilové doby.

Sandero je jediným vozem rumunské značky, u kterého není nabízeno žádné elektrifikované ústrojí. A nic se na tom nezmění, dokud k jinému řešení nebude Dacia donucena. Foto: Dacia

