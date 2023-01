Dacia si utahuje z BMW a z toho, za co všechno si Němci chtějí nechat od lidí platit peníze před 5 hodinami | Petr Prokopec

Průnik množin zákazníků BMW a Dacie je jistě minimální, a tak může překvapit, že si Rumuni vzali na mušku právě drahé Němce. Jejich přístup ke zpoplatnění dodatečné výbavy je ale tak kontroverzní, že po tom doslova volá.

V posledních letech se výrobci netají tím, že by od svých zákazníků rádi inkasovali peníze i poté, co jim auto již prodají. Stále více je přitom zmiňován program předplatného, který do určité míry lze pochopit. Moderní vozy jsou totiž již napojené na internet, v důsledku čehož mohou jejich majitelé profitovat z pokroku, jaký dotyčná automobilka učiní. Jelikož však s vývojem toho či onoho systému má spojené větší či menší náklady, je logické, že jeho novější verzi nehodlá zákazníkům dát zadarmo.

Lze tedy souhlasit s tím, že z automobilů se začínají stávat mobily na kolech. V jejich případě totiž výrobci nejprve inkasují peníze za samotný přístroj a následně za mnohé aplikace. A protože ty nebyly součástí prvotní koupě, za zlodějinu to považovat nelze už jen proto, že po vás nikdo nechce peníze za něco, co je již dávno součástí telefonu. Jeho primární účel, tedy kontakt se světem, přitom není nikterak pošlapán. A je vlastně jen na vás, zda tu či onu aplikaci chcete a za její vývoj zaplatíte.

BMW se nicméně rozhodlo otestovat, jak daleko až může zajít. Mnichovská automobilka totiž na některých trzích začala za měsíční poplatek nabízet i vyhřívání sedadel. A něco takového již za zlodějinu může být považováno velmi snadno. Topná spirála, stejně jako kabeláž, jsou totiž součástí vozu, za který jste už zaplatili. Jde tedy o systém, který je váš a který BMW nikam dále neposouvá. Značku by tak nemělo překvapovat, že ji zákazníci nejen kritizují, ale rovnou obcházejí a systém si nechají aktivovat jinak.

Nyní se ovšem automobilka dočkala ještě většího políčku, než jaký ji uštědřila její vlastní klientela. Britské zastoupení Dacie totiž vyrukovalo s akcí, v jejímž rámci se zákazníci dočkají určité formy vyhřívání sedadel zcela zdarma. Rumunská automobilka je totiž obdaruje ohřívacími lahvemi. Do těch pochopitelně musíte doma nalít horkou vodu, následně však ve vymrzlém voze poslouží lépe než zmíněná topná spirála - fungují totiž okamžitě a tam, kam je položíte.

Dacia své řešení nazývá Heated Seat Saviours, tedy něco jako spasitele vyhřívaných sedadel. K mání budou ve třech showroomech v Londýně, Manchesteru a Swansea, kdy každý dostane po 25 kusech. Rozdávat je pak bude na bázi pořekadla „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Po dotyčných přitom prodejci nebudou chtít naprosto nic, dokonce ani koupi jakéhokoli jiného nesouvisejícího předmětu. Jediným ozemením je tak množství lahví a fakt, že každý člověk dostane jen po jedné.

„Heated Seat Saviors mají nejen pobavit, ale také poukázat na směr, kterým se většina průmyslu hodlá ubírat, když mluví o předplatném různých funkcí. Chtít ovšem po někom, aby extra platil za systém, který je již továrnou instalován, nespadá do strategií Dacie,“ uvedl šéf britského zastoupení rumunské automobilky Luke Broad. Tím jen doplnil celofiremního šéfa Denise Le Vota, který již v loňském roce uvedl, že zákazníci by neměli být tlačeni ke zbytečnému utrácení.

„Většina lidí ve svých autech ihned deaktivuje systém monitoringu jízdních pruhů. Děje se tak proto, že jsme lidé a danou situaci máme plně ve svých rukou. Techniku proto dáváme stranou. To je důvod, proč tento systém neprodáváme. Víme totiž, že jej lidé vypínají, tak proč bychom jim ho měli nabízet?“ ptá se oprávněně Le Vot. V branži však takový názor zjevně zastává jako jeden z mála. I to je ale důvod, proč prodeje rumunské automobilky konstantně narůstají - pořád se řídí přáními zákazníků, ne těch, kteří její auta nekupují a jen do všeho mluví.

Za názvem Heated Seat Saviours se skrývají ohřívací láhve, jenž britské zastoupení Dacie rozdá prvním 75 lidem, kteří si pro ně přijdou. Rumunská automobilka tak vtipně reaguje hlavně na záměry BMW inkasovat extra peníze i za zprovoznění vyhřívání sedadel, ač to jste koupili spolu s vozem. Foto: Dacia

