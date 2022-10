Dacia jako jediná slibuje, že auta znovu zlevní, nakonec ale kvůli EU stejně kapituluje před 4 hodinami | Petr Prokopec

Auta v poslední době jen zdražují, a to opravdu razantně. Nevyhnula se tomu ani dříve velmi levná Dacia, na rozdíl od jiných ale v případě cen nevidí jen cestu vzhůru. Říká, že své vozy znovu zlevní, výhledově ale dlouhodobý trend jen stěží změní.

Tento týden probíhá pařížský autosalon. Je otázkou, zda náhodou nejde o jeho poslední ročník, neboť do francouzské metropole dorazilo jen pár automobilek. Dacia je pak jednou z nich, přičemž na svém stánku mimo jiné vystavila Duster Mat Edition. Šéf značky Denis Le Vot se pak před novináři rozpovídal o budoucnosti, která není pro zákazníky příliš lákavá. Kvůli touze Evropské unie zregulovat naprosto vše totiž všechna auta vyrobená od července 2024 dostanou asistenční systémy, jenž logicky zvednou jejich cenu.

Le Vot si nejspíše uvědomil, že jeho slova způsobila menší paniku. A proto po vzoru českých politiků přišel s jistou korekcí. Nedá se nicméně předpokládat, že by jeho nové tvrzení mělo stejný dopad jako to předchozí. Šéf Dacie totiž slíbil, že jakmile poklesnou výrobní náklady, dojde také ke snížení cen rumunských aut. „Pokud se tak stane, opravdu to provedu,“ uvedl Le Vot. Dodal nicméně, že v nejbližší době na krok, jenž by zákazníci uvítali, nedojde.

Náklady výrobcům zvýšila energetická krize, stejně jako zdražení materiálů na vstupu. Zrovna v těchto ohledech se minimálně v příštím roce nepočítá s výrazným posunem k lepšímu, i když v případě ceny elektřiny a hlavně plynu bude mít rozhodující slovo letošní zima. Pokud totiž průmysl dokáže toto období přežít, navíc bez většího omezení, pak dojde k jistému uklidnění na finančních trzích. To by vedlo k poklesu cen a tedy k redukci nákladů.

Je nicméně třeba si uvědomit, že dříve než v dubnu na případný pád cen na burzách nedojde. Než na to navíc výrobci zareagují, bude léto. Díky tomu by Dacia měla zhruba rok na to, aby svá auta prodávala levněji než nyní, poté by došlo na ono zdražování v důsledku povinných asistenčních systémů. Otázkou nicméně je, nakolik a zda vůbec ceny mohou jít dolů. Není totiž jisté, zda zimu přežije řada dodavatelů. Jejich krach by pak vedl jen k dalšímu zdražování.

„Tlak spojený s cenami ocele a hliníku je skutečný, tyto materiály ale využíváme v menším množství než konkurence. Jsme proto nejlevnější a nejlevnější i budeme, protože naše auta jsou malá a mají jen tu nejpodstatnější výbavu,“ zmínil dále Le Vot. S tím lze souhlasit, jakkoli v Česku třeba takové Hyundai i10 startuje na 259 900 Kč, zatímco za Sandero dáte minimálně o 30 tisíc korun více. To však má 4 088 mm na délku, zatímco i10 měří 3 670 mm, Sandero je zkrátka o třídu výš.

Dodat pak už jen můžeme pohled do minulosti. Přesně před šesti lety totiž Dacia rovněž na pařížském autosalonu představila své inovované portfolio. Vedle samotných aut značka navíc vyrukovala i s cenami, které jsou z dnešního úhlu pohledu jak z jiného světa. Sandero totiž startovalo na 174 900 Kč, Logan byl dokonce o pět tisíc korun levnější. A to přesto, že oba vozy poháněl silnější litrový tříválec než nyní (75 koní vs. 65 koní).

Musíme nicméně dodat, že na první pohled poměrně enormní zdražení je do jisté míry zapříčiněno vyškrtnutím základní úrovně výbavy Access. Ta byla k mání ještě na počátku loňského roku, kdy Sandero startovalo na 239 900 Kč. V případě úrovně Essential a motorizace TCe 90 jste pak platili 274 900 Kč. Dnes nicméně totéž provedení bez 309 900 Kč nepořídíte. A jakkoli věříme, že Le Vot míní svá slova o zlevnění vážně, otázkou je, zda mu ekonomická situace dovolí je realizovat alespoň na chvíli.

Ještě před šesti lety bylo možné Sandero pořídit za 174 900 Kč. Na stávající třetí generaci si nicméně musíte připravit minimálně 239 900 Kč, a to přesto, že litrový tříválec přišel o 10 koní. Navýšena nicméně byla výbava. Šéf značky pak slibuje případné zlevnění, pokud dojde na pokles nákladů, něco takového však nyní nezní příliš reálně. Foto: Dacia

Petr Prokopec

