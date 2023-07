Dacia stále jasněji vládne evropskému trhu s auty, ukazuje, po čem obyčejní lidé opravdu touží před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Je to jeden z jasných ukazatelů toho, kam směřuje evropský trh s auty. Výrobci, kteří dříve oslovovali masy dostupnými vozy, nyní stále více ztrácí zákazníky ve prospěch značky, jejíž auta jako jedna z mála zůstávají alespoň relativně levná.

V květnu roku 2019 neměl nikdo ani nejmenší ponětí o hrozbě koronaviru, stejně jako málokdo předpokládal, že se v Evropě rozhoří válečný konflikt. Registrace nových aut na starém kontinentu tak v daný moment činily 1,43 milionu vozů za měsíc. O dvanáct měsíců později pak sice již první vlna pandemie byla na ústupu, což vedlo k opětovnému otevírání továren a showroomů, prodáno však přesto bylo jen 620 tisíc nových aut. Branže tak v podstatě klesla na dno, od toho se však mohla odrazit. A také odrazila, o rok později již bylo s květnem spojeno 1,07 milionu registrací.

Na jásot nicméně nedošlo, výrobci místo koronaviru začali bojovat s nedostatkem čipů a další komponentů, především ale začali nabízet stálé méně žádané zboží za stále více peněz. Prodeje se tak znovu propadly pod milion aut. Letošní květen vypadá na první pohled nadějněji, neboť za květen si svého majitele našlo 1,12 milionu nových vozů. Lídrem i nadále zůstává Volkswagen, jenž si dokonce o 15 procent polepšil (na 117 431 ks). Koncernový úspěch pak dále podtrhlo čtvrté Audi (65 431 ks, +30 %), stejně jako osmá Škoda (57 805 ks, +38 %). Zrovna tyhle značky ale žijí hlavně z dříve neuspokojených objednávek - aktuální zájem se drasticky propadá.

My si ale dnes posvítíme na úspěch jednotlivých modelů, zejména pak na první dvě příčky. Na těch se totiž nemohly usadit rozdílnější auta, neboť zlato bere Dacia Sandero a stříbro Tesla Model Y. V prvním případě je tedy řeč o spalovacím hatchbacku, který jako jeden z mála ještě startuje pod metou 300 tisíc korun. V případě druhé se však jedná o elektrické SUV, na které potřebujete minimálně 1 165 490 Kč. Přesto tato auta jako jediná překročila metu 20 tisíc registrací.

Je nicméně třeba dodat, že Tesla se po většinu času pohybuje jako na houpačce podle toho, kolik vozů zrovna do Evropy pošle a kolik jich tedy dodá. V dubnu měl totiž Model Y na kontě 10 553 registrací, v lednu jich bylo 7 174. I to je sice s ohledem na jeho cenu a pohon úspěch, Sandero je však spojeno se stabilním vývojem. Prvenství totiž rumunský hatchback dosáhl i v dubnu, kdy se prodalo 18 659 exemplářů. To představuje 44procentní nárůst oproti loňsku, květnových 21 745 registrací pak představuje dokonce 78procentní meziroční zlepšení.

Důvod, proč je Sandero natolik žádané, jsme již zmínili výše. Do jisté míry jde totiž o pozůstatek starých časů, kdy nová auta ještě byla dostupná. Navíc je zjevné, že se k němu začíná přiklánět stále více lidí. Za první letošní kvartál totiž hatchback dosáhl na 60 202 registrací, což představuje „jen“ 28procentní nárůst oproti prvním třem loňským měsícům. Jak jsme však uvedli, dubnový růst byl již takřka dvojnásobný a ten květnový dokonce trojnásobný.

Je navíc třeba dodat, že Dacia má zákazníky hlavně mezi privátní klientelou, zatímco Tesla oslovuje spíše tu firemní. A především se prodává za pomoci masivních dotací, podpor a vůbec přerozdělování všeho druhu. U nás, kde tyto manipulace trhem nejsou tak enormní, si letos vůz našel jen 192 kupců, Sandero více jak pětkrát tolik. Lid tak dává najevo, po čem touží. Elektrický pohon to však není, i když tu máme 65procentní zlepšení oproti loňsku. Nicméně celkově se jedná o 169 091 aut. Je pak otázkou, jak moc bude tento segment růst dále. Pár procent sice přihodí umělé omezování nabídky výrobců a soustavné přerozdělováni, někdy ale přijde přirozený strop.

Když si uvědomíme, že v onom roce 2020 bylo 620 tisíc registrací bráno jako velká tragédie, která by při četnějším opakování vedla ke konci mnoha automobilek, pak je skutečně třeba aktuální vývoj brát jako značné varování. Bez spalovacích motorů v nabídce totiž výrobci nemusí překonat ani půlmilionovou bariéru.

Všechny u nás dostupné verze rumunského hatchbacku aktuálně startují pod 400 tisíci korunami, a to bez ohledu na motorizaci či výbavu. Základ je navíc k dispozici již od 296 400 Kč. Není tak divu, že Sandero oslovuje stále více lidí. Foto: Dacia

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.