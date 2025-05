Dacia stoupá stále výš. Jedno nové auto dnes v Rumunsku vyrobí každých 55 sekund, dosáhla historického milníku před 6 hodinami | Petr Prokopec

Dříve opovrhovaná značka se dnes stále drží nohama na zemi a cenami při ní. I díky tomu oslovuje stále víc lidí a továrna v Mioveni jede dřív nevídaným tempem. Vzniklo tam už osm milionů nových aut a ani současné tempo výroby mnohdy nestačí sekundovat poptávce.

Když Renault před víc než dvěma dekádami začal křísit Dacii, jistě ani sám neměl nejmenší tušení, čemu tím dává základ. Ostatně trh vypadal jinak a Francouzi tehdy pouze hledali způsob, jakým rozšířit své aktivity i do nižších sfér, aniž by museli degradovat vlastní značku. A protože Škodu jim vyfouknul koncern Volkswagen, nakonec sáhli po rumunské automobilce. Do té nainvestovali nemalé peníze, což v roce 2004, kdy se zrodil Logan, vedlo hned k necelým sto tisícům prodejů. Nicméně již o dvě léta později byla Dacia na dvojnásobku a od té doby jen roste.

Ještě do příchodu koronavirové pandemie přitom spousta lidí na rumunskou automobilku pohlížela s despektem, neboť konkurenční nabídka nebyla zase o tolik dražší - třeba Fabii jste v roce 2020 mohli koupit od 279 900 Kč, zatímco Sandero startovalo o nějakých 60 tisíc korun níž. Konto rumunského vozu ovšem bylo negativně zatíženo nepříliš oslňujícím vzhledem, stejně jako horší kvalitou. Přes to všechno ale byl hatchback nejprodávanějším vozem značky.

Skutečné žně ale pro Dacii přišly až právě v posledních letech, kdy ostatní výrobci opravdu výrazně podražili (Fabia dnes startuje na 400 000 Kč). A protože navíc v nemalé míře investovali do ztrátové elektromobility, museli polevit i na kvalitě. Rumuni oproti tomu vylepšili design natolik, že rázem přestali být masami opovrhováni, nýbrž adorováni, kvalita šla nahoru. Sandero se tak loni stalo nejprodávanějším vozem Evropy, přičemž v nejlepší desítce nechyběl ani Duster.

Není tedy vlastně až takovým překvapením, že před pár dny Dacia dosáhla historického milníku, kdy v továrně v rumunském Mioveni smontovala jubilejní osmimiliontý vůz. Tím se stalo velké SUV Bigster vyvedené v modré barvě Indigo Blue. Automobilka navíc dodává, že po navýšení kapacit, které je odpovědí na zvýšený zájem, nyní z montážních linek sjíždí nový vůz každých 55 sekund. Denně tak v Mioveni vyrobí 1 357 aut.

Dacia se zároveň pochlubila i tím, kolik kterých vozů bylo v Mioveni vyrobeno. Že na prvním místě je Duster s více než 2,6 miliony exemplářů, asi nepřekvapí. Druhé místo však již může šokovat, jde totiž o někdejší model 1300/1310 a jeho deriváty, kterých v letech 1969 až 2006 vzniklo takřka 2,3 milionu kusů. Duster má přitom za sebou pouze 15letou kariéru, což jasně deklaruje, jak obrovský zájem o tento vůz je - a to se navíc vyrábí i v Turecku či v Brazílii.

Tento úspěch je o to působivější, že rumunské SUV dnes už není nabízeno vyloženě za hubičku jako kdysi. Místo někdejších 270 tisíc korun se dnes startuje na 434 900 Kč, za větší Bigster je pak třeba dát dokonce minimálně 539 tisíc korun. Jenže třeba Škoda Karoq je k mání od 700 000 Kč, přičemž v té chvíli dostáváte pouze litrový tříválec a 115 koní. Bigster ale počítá s jedna-dvojkou s mild-hybridní technikou a 140 koňmi, k nimž přihazuje více místa i lepší vzhled.

Nebylo by tedy překvapením, kdyby desetimilionová meta padla dříve, než řeknete švec. Kdo totiž dnes chce nové auto a má našponovaný rozpočet, ten míří k Dacii. Ostatně v Česku rumunská automobilka po třech měsících měla na kontě 2 419 registrací, což jí stačilo na šesté místo v pořadí značek. Na krk tak začíná dýchat Korejcům, zatímco sedmému Fordu řádně odskočila. A je možná jen otázkou času, než začne pokukovat i po pódiu.

Rumunská automobilka v Mioveni vyrobila již osm milionů aut, přičemž tím jubilejním se stal modře lakovaný Bigster. Takových aut vyrábí skoro 1 400 denně, jedno každých 55 sekund. Foto: Dacia

