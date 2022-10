Dacia se vydala ve stopách BMW, výsledkem je nejdražší Duster v historii před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Dacia a BMW nejsou značky, které by se běžně scházely v jedné větě, v tomto případě je to ale na místě. Rumuni sáhli po laku, který kdysi ve velkém začala používat právě mnichovská automobilka, což s dalšími specifiky vystřelí cenu jinak levného modelu patřičně vysoko.

Tento týden probíhá pařížský autosalon. Pokud jste ovšem o letošním ročníku dosud neslyšeli, nedivíme se. Zlatá éra motor show je minulostí, a tak i letos do města na Seině dorazila jen hrstka automobilek s minimem významných novinek. Některé pavilony tak oproti minulosti nejsou vůbec obsazeny, a jakkoli je poprvé nabízena možnost 20- či dokonce 40minutových jízd v některých vystavených vozidlech, nejspíše není mnoho důvodů, proč byste do Francie měli plánovat cestu.

My se dnes zaměříme na jednu z těch novinek, které dříve nebyly představeny za pomoci internetu. Dacia totiž do Paříže přivezla Duster Mat Edition, jenž bude vyroben pouze v omezeném, ale zatím blíže neupřesněném množství. Rumunská automobilka přitom doufá, že se ze všech exemplářů stanou sběratelské kousky, do toho má ovšem SUV přeci jen poněkud daleko. Od zbytku produkce se totiž liší zejména šedým lakem Comet Grey, které není tradičně lesklý, nýbrž matný.

Dacia tedy najíždí na módu, která dosud byla spojována hlavně s prestižními značkami. A kdysi ji rozjelo BMW. Matný lak se v její nabídce objevuje poprvé, přičemž spárován je již se zcela novým firemním emblémem. Ten je nyní více integrován do čelní masky, jenž byla přepracována. Kromě toho ovšem Rumuni ozdobili Duster také 17palcovými litými koly s černým povrchem či anténou ve tvaru žraločí ploutve. A dorazily i černé kryty zpětných zrcátek s oranžovým dekorativním pruhem.

Uvnitř je možné počítat s „plnou polní“, přičemž od stejně specifikované standardní Dacie Duster novinku odlišují pouze oranžové doplňky jako třeba ozdobné švy. Pod kapotou se pak nehnul ani šroubek, zákazníci nicméně mohou novou edici volit jen s vrcholnou jednotkou. Tedy s 1,3litrovým přeplňovaným čtyřválcem, jenž byl naladěn na 150 koní výkonu a 250 Nm točivého momentu. Jejich přenos na přední kola pak má na starosti automatická převodovka EDC.

Manuální verzi značka nebude v rámci nové limitky nabízet, stejně jako je ze hry čtyřkolka disponující automatem. Dle automobilky totiž není způsob, jak by šlo převodovku EDC relativně levně upravit a spojit se systémem 4x4. O ceně se Dacia konkrétně nezmiňuje, výsledkem ale jistě bude nejdražší Duster historie. Provedení Mat Edition totiž vychází z provedení Journey, které u nás s onou jedna-trojkou a EDC startuje na 550 500 Kč. Jako Mat Edition bude stát snadno o dalších 100 tisíc víc.

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec

