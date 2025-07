Dacia to se zaujetím místa Škody myslí vážně, jejího konkurenta Octavie nafotili bez maskování 27.7.2025 | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Když na trhu obsadíte nějaký prostor, který pak začnete opouštět, vždy se najde někdo, kdo po něm začne pomrkávat. Škoda pozice, v nichž byla tak úspěšná, postupně opouští. A Dacia cítí příležitost.

Věčně kritickým Čechům se to často neposlouchá dobře, ale to, co Škoda dokázala v uplynulých dekádách, byl majstrštyk svého druhu. Nestalo se tak jen jejím přičiněním a nestalo se tak jen přičiněním mateřského Volkswagenu - bylo to spojení obou firem, dlouho vynikající techniky a jakési organizovanosti na straně jedné a české kreativity, praktičnosti a jakési uvolněnosti na straně druhé, co dalo za vznik nápaditým, a přitom racionálním autům s mimořádným tržním potenciálem. Zvlášť když je bylo možné prodávat za relativně výhodné ceny.

Nechceme říci, že tohle všechno odnesl čas, hodně z potenciálu tohoto spojení ale v posledních letech vyprchalo. Volkswagen se stal extrémně dogmatickým v případě přechodu na elektrický pohon, místo racionálně uvažujícího managementu do Škody přišli lidé jako Klaus Zellmer postrádající smysl pro realitu, kteří jsou schopní leda kňučet nad neštěstím, jež sami způsobili a nepřijímat odpovědnost za následky svých vlastních rozhodnutí. Nebylo by správné říci, že Škoda zcela zanevřela na vše, čím byla, to jistě ne. Ze zmíněného je ale patrné, že žije ze setrvačnosti toho, co kdysi stvořila - fakticky i optikou image - a také z toho, že většina ostatních smýšlí podobně nepřichází s rozumnou alternativou. Ale takový stav nebude trvat věčně.

Jakmile na trhu opustíte nějaký výtěžný prostor, ve kterém jste dlouho působili, dříve nebo později se najde někdo, kdo jej vyplní. Kdo to v tomto případě nakonec bude (pokud to nakonec nebude sama Škoda, až se jednou změní její vedení), je otázkou, Dacia ale tímto směrem vyrazila už před nějakým tím pátkem. Je jasné, že už se svou stávající nabídkou bude krást škodovce část kupců, zejména Duster s Bigsterem jsou tím, co dnes v nabídce Škody už zcela chybí, v případě modelů klasického ražení je ale Dacia trochu jinde. Sandero místo Fabie si někdo může koupit snadno, ale vyloženě malé auto Rumuni nenabízí. A konkurenta klíčové Octavie také ne.

Právě to se ale má změnit, začalo se říkat už loni. A zdá se, že se to děje. Na fóru Cochespias se začaly šířit fotky pořízené údajně uvnitř vývojového zázemí Dacie, které neukazují nic, co známe. Podle doprovodných informací se má jednat o nový model interně pojmenovaný jako C-Neo, tedy nový typ v rámci segmentu C, do kterého Octavia fakticky spadá (i když někteří jej vidí v Déčku). Auto postavené na platformě CMF-B, kterou používá i zmíněný Bigster, působí jako kompromis mezi hatchbackem a kombíkem, jedné z možný alternativ liftbacku, kterým Octavia je. Je to tedy spíš taková velká Škoda Scala, i když klasický kombík by mohl být k dispozici též.

Auto můžeme vidět prakticky bez kamufláže, ale je otázkou, co vlastně vidíme. Údajné C-Neo používá spíš vizáž Sandera, což je u Dacie už překonaný styl. Může to tedy být mula kombinující novou techniku s prvky staršího designu, může to ale také být nic, z fotografií podobné kvality nelze nikdy s jistotou říci, zda jsou skutečné. Samotný projekt ale má být jistou věcí, ostatně je to dnes nejpřirozenější volba dalšího segmentu, kam se může Dacia posunout.

Podle dostupných informací bude tohle auto delší, než se zdá - se 4,6 metru délky by překonalo i současný Jogger (4,55 metru). Kombík by pak byl ještě delší. Pod kapotou si pak mají najít místo spalovací a hybridní motory na benzin či plyn s výkonem do 140 koní. Pokud jsou dosavadní informace správné, novinka Dacie by se měla objevit v prodeji příští rok.

Rádi bychom řekli, že z ní Škoda bude mít těžké spaní, ale zdá se, že v Boleslavi už je vedení všechno jedno. Vsadila na svého oblíbeného koně, je spokojena s jeho kulhavým projevem a bude do něj mlátit vším, co má po ruce, dokud nevydechne naposledy. A k tomu má ještě daleko. „Dacia Octavia” může tento proces nanejvýš poněkud urychlit.

Takovým Bigsterem světa konvenčních aut se má stát Dacia, která si zatím říká C-Neo. Jak moc ji ukazují záběry níže, nedokážeme s jistotou říci, je to ale zatím nejvíc, co jsme mohli vidět. Foto: Dacia

Zdroj: Cochespias

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.