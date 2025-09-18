Dacia udělala z Dusteru levné auto s obrovským prostorem pro náklad, pobere ho 1 150 litrů v základu
Petr ProkopecRumuni hledají skulinky na trhu, kde se jen dá, a nyní přišli s nápadem oslovit také klientelu hledající levné a univerzální auto pro převoz nákladu. Duster Cargo může snadno skórovat, smutné pro nás ale je, že zatím si ho mohou koupit jen Britové.
Už hezkých pár let platí jednoduché rčení: Pokud máte napjatý rozpočet a chcete nové auto, které je víc než nákupní taškou na kolech, jdete k Dacii. Rumunská automobilka se u pomyslného cenového dna drží s široce použitelnými auty i v dnešní době, k němu však přihodila vyšší kvalitu a pohlednější design. Zájem o její vozy je tak rekordní, Sandero se ostatně loni stalo nejlépe prodávaným modelem starého kontinentu. Letos tento titul dost možná obhájí, stejně jako lze v první desítce počítat také s Dusterem. Ten si přitom u nás můžete koupit v několika výbavách a s několika motorizacemi, ovšem vždy jako čistě osobní provedení.
Ve Velké Británii je ovšem rumunské SUV nově k mání také ve verzi Cargo, která je zaměřena na převoz nákladu. Tedy podnikatele, kteří potřebují větší zavazadlový prostor, ovšem zároveň nechtějí přesedlat z osobních aut na ryzí náklaďáky. Dacia u něj totiž demontovala zadní sedadla a nahradila je dřevěnou podlahou, kterou potáhla odolným kobercem. Tento prostor pak od předních sedadel oddělila pevnou přepážku, stejně jako přihodila i praktická očka na uchycení nákladu. Tečkou na dortu je pak vyjímatelný kryt rozprostírající se nad celou zádí.
Dost by nás zajímalo, kolik nákladu celkově dokáže Duster Cargo pobrat, neboť britské zastoupení Dacie uvedlo objem pouze od podlahy po kryt, který čítá 1 150 litrů, maximum bude jinde. A to rozhodně není málo, jakkoli standardní provedení dokáže pobrat 517 až 1 696 litrů - v tom případě se počítá prostor až po strop. A jde o parametry spojené s mild-hybridní předokolkou, u verze s pohonem všech kol se již objem nepatrně zmenšuje, stejně jako u plně hybridního či plynového provedení, kde se dozadu nastěhovala baterie či nádrž na LPG.
Užitková verze Dusteru je zatím nabízena právě jako čtyřkolka s mild-hybridním pohonem, popř. jako plně hybridní předokolka. Tuto variantu Dacia nedávno modifikovala, načež došlo ke zvýšení výkonu ze 140 na 155 koní. Rumunská automobilka má v plánu tento pohon spojit také s pohonem 4x4, zatím však neupřesnila, zda jej bude nabízet jen v osobní verzi. Vždy u ní však platí, že zatímco s pohonem předních kol je spojena světlá výška 209 milimetrů, u čtyřkolky se vzdálenost od země zvedá na 217 mm.
Duster Cargo je založen na druhém stupni výbavy Expression, která na britském trhu stejně jako u nás zahrnuje třeba 17palcová litá kola, klimatizaci či třeba multimediální systém s 10,1palcovým displejem. V rámci barev exteriéru je klientela u užitkového provedení omezena pouze na bílou, černou a šedou, objednané vozy pak dorazí nejdříve ke konci roku. Ceny pak startují na 22 995 librách neboli na 645 tisíc Kč, pročež by zájem v Británii měl být nemalý. Na tamní poměry je to ještě levné auto, česká ekvivalent by musel být též. Zatím ale nevíme o tom, že by měl dorazit.
Duster Cargo vyměnil zadní sedadla za objemný zavazadelník, který se hodí třeba kurýrům. Ti pak díky pohonu všech kol a velkorysé světlé výšce mohou zásilky doručovat i v náročnějším terénu. Foto: Dacia
Zdroj: Dacia
