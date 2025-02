Dacia vám svůj nejnovější model prodá i jako hotel na kolech nebývalých rozměrů, stojí jen jako jedna rodinná dovolená před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Dacia zůstává nohama na zemi a i takovou věc nabízí za peníze, za které by se spousta konkurentů neodhodlala ani zvednout telefon. Pokud vám vyhovuje život na cestách v přírodě, tohle může být jedna z nejvýhodnějších koupí, kterých se nyní můžete dopustit.

Obrovská popularita obytných aut a přívěsů, která přišla s rokem 2020, je nejspíš u konce. Oproti koronavirové pandemii jsou totiž otevřené hranice, hotely i restaurace, načež lidé mohou na dovolenou vyrazit skoro kamkoli, kam je srdce zavane a co jejich peněženka dovolí. Pochopitelně to však stále neznamená, že všichni touží po tom, aby v létě naskákali do letadla a přesunuli se o pár tisíc kilometrů jižním směrem, kde na ně čekají vysoké teploty kombinované s mořským chladem a solí. Dobrodruhů, pro které cílem je už samotná cesta, je stále dostatek.

Právě na to již nějaký ten pátek reaguje Dacia se svým originálním příslušenstvím InNature, které dokáže auta této rumunské značky proměnit na domy na kolečkách. Je třeba dodat, že řeč je spíš o jednohvězdičkovém hotelu než pětihvězdičkovém, tomu ale na druhou stranu odpovídají ceny. K tomu, abyste totiž v modelech Jogger či Duster mohli přenocovat i jinak než zabořeni v sedačkách, vám stačí jen pár desítek tisíc korun. A se stejnou pobídkou je nyní možné spojit také velké SUV Bigster.

Základem příslušenství je Camping Box za 39 790 Kč, tedy krabice z překližky, která se plně vejde do zavazadlového prostoru a ve složeném stavu slouží k převozu nákladu. Jakmile ji ale za méně než dvě minuty rozložíte, máte rám pro dvoupostel vyplňující prostor mezi víkem zavazadelníku a opěradly předních sedadel. Skládací matraci je ale třeba dokoupit, a to za 7 959 Kč. Při délce 190 cm se dovnitř snadno vejdou i osoby vyššího vzrůstu, při šířce 130 cm se nicméně budou muset tulit.

Ideální proto bude i koupě sady zatemňovacích rolet, které snadno uchytíte do okenních sloupků. Určeny přitom nejsou jen pro boky, ale rovněž pro čelní a zadní sklo, načež lze uvnitř vytvořit zcela privátní prostor - navíc odvětrávaný, neboť i po instalaci rolet lze okna nadále ovládat. Tato sada vás nicméně vyjde na 6 259 Kč, dalších 9 179 Kč je pak možné utratit za stan navazující na zadní část Bigsteru. Kromě „ložnice“ pro tři osoby přitom disponuje i prostorem pro stolek a židle či markýzou.

Abyste jej nicméně měli kam dát, stejně jako další kempingovou výbavu a zavazadla, popřemýšlejte ještě o střešní zahrádce za 20 590 Kč. Ta dokáže pobrat až 75 kg nákladu, Dacia však upozorňuje, že není kompatibilní třeba se střešními rakvemi. Volba je tedy na vás, při zaškrtnutí celého kompletu InNature přitom zaplatíte 84 176 Kč. Respektive o poznání méně, neboť české zastoupení při nákupu nad 20 tisíc korun poskytuje slevu 4 000 Kč. Box tedy kupte zvlášť, stejně jako zahrádku, a výsledný zbytek, čímž jste rázem o 12 tisíc korun níže. Tohle všechno za 72 tisíc? Je to jako pěkná rodinná dovolená, kterou můžete s minimálními výdaji dokola recyklovat.

Bigster se stejně jako před ním Duster a Jogger může proměnit na hotel na kolečkách, navíc velmi levně. Za veškeré dostupné příslušenství totiž majitelé zaplatí 84 176 Kč, respektive díky aktuálně nabízeným slevám až o 12 tisíc korun míň. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.