Dacia vyrobila auto už skoro pro každého Čecha, její bilance posledních let je fascinující

Kdysi téměř bezvýznamná a později zatracovaná značka z míst kdesi za železnou oponou se přes docela pozdní comeback dokázala velmi rychle prosadit prakticky všude, kam vkročila. Teď slaví i z pohledu Čechů zajímavý milník.

Rumunská automobilka Dacia byla sice založena již v roce 1966, na výrobu prvního exempláře však bylo třeba vyčkat dva roky. Značka přitom původně předpokládala, že z nových montážních linek začne sjíždět příbuzný Renaultu 12, na který Rumuni odkoupili licenci. Nicméně jelikož nebyly však k dispozici veškeré potřebné stroje, bylo nakonec rozhodnuto, že v prvé fázi se přeznačkování dočká Renault 8. Ten vyrazil do světa jako Dacia 1100, přičemž automobilka za první čtyři roky vyrobila pouze 37 546 exemplářů.

V mezičase se na montážní linky dostala i Dacia 1300, tedy ona přepracovaná verze Renaultu 12, která byla svého času nejčastějším vozem na rumunských silnicích. To není až tak překvapivé, neboť mezi lety 1969 a 2004, kdy byla výroba ukončena, vzniklo 1 979 730 aut. V roce 1975 pak byl na stejném základě představen i Pick-up, kterého bylo vyrobeno 279 184 exemplářů. Dacia tak mohla v roce 1998, kdy slavila třicetileté výročí spuštění montážních linek, zároveň oslavit i vznik jubilejního dvoumiliontého kusu.

O rok později se Dacia stala součástí skupiny Renault. Francouzi do rumunské automobilky napěchovali potřebné finance a zároveň zahájili vývoj zcela nových modelů. V roce 2004 tak byl představen Logan, který se na konci loňského roku již dostal takřka na úroveň Dacie 1300 - vyrobeno jej bylo 1 934 480 kusů. Ke stejnému datu, tedy k silvestrovské půlnoci, byl nicméně v roce 2021 překonán dvěma dalšími modely. Sandero vzniklo v 2 487 084 exemplářích, Duster pak v 2 004 009 kusech.

Zatímco tedy na výrobu prvního milionu aut potřebovala Dacia dlouhých sedmnáct let a na výrobu dalšího milionu dodatečných 13 let, další tři miliony vozů ji zabraly už jen šestnáct let. Nebylo to však nic proti tempu z posledních osmi let, kdy byla vyrobena hned polovina veškeré produkce značky od jejího založení. Letos, konkrétně pak minulý týden ve středu 20. dubna, byl totiž vyroben vůz s pořadovým číslem 10 000 000. Šlo o Duster Exteme LE v šedé barvě Urban Grey a Dacii tak chybí už jen krůček k tomu, aby si mohla říci, že by její výroba dokázala motorizovat úplně každého Čecha.

„Jsme velmi pyšní na to, že jsme pokořili symbolický milník v podobě 10 milionů vyrobených aut. Tento výsledek je odměnou za pragmatickou vizi automobilu, který se zaměřen pouze na to, co je pro zákazníky skutečně důležité,“ uvedl k významnému počinu Denis Le Vot, šéf nejen Dacie, ale také Lady. Pod taktovkou Renaultu totiž došlo k výraznějšímu propojení těchto značek, které budou stavět nové modely na modulární platformě CMF-B-LS.

Dacia by tak budoucnost měla mít jasně danou, neboť s příchodem Francouzů došlo na neskutečné zpevnění základů. Expanze přitom značku dostala do 44 zemí světa, byť někde se její modely prodávají s logem Renaultu, Nissanu, Lady či Mahindry. Zároveň jsou pak vyráběny v továrnách nejen v Rumunsku, ale také v Iránu, Indii, Jižní Africe, Kolumbii a Brazílii. Dosud bylo jedním z klíčových odbytišť i Rusko (prodej tam probíhal pod hlavičkou Renautlu), s tím se ale nyní automobilka rozhodla přinejmenším na nějaký čas rozloučit.

Dacia od roku 1968 vyrobila již deset milionů aut, polovina z tohoto množství přitom vznikla v posledních osmi letech.





Příběh značky začal už před 56 léty, prvními modely byly Dacie 1100 a 1300, v podstatě modifikované Renaulty 8 a 12.

Zdroj: Dacia

