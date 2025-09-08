Dacia začne prodávat světový unikát pro šetřílky, tuto kombinaci pohonu vám nikdo jiný nenabídne
Dacia začne prodávat světový unikát pro šetřílky, tuto kombinaci pohonu vám nikdo jiný nenabídne
8.9.2025 | Petr Prokopec
Rumuni se dál snaží vyjít vstříc spořivým klientům, kteří nemají zájem o drahé a pochybné výdobytky moderní doby. Anebo aspoň ne v plné polní. Duster a Bigster tak budou zakrátko k mání v nové verzi, která je spojena s dojezdem až 1 500 km.
Dacia v mnohém připomíná Škodu. Oběma automobilkám, které dříve byly součástí východního socialistického bloku, se zbytek světa svého času jen smál. Jenže postupně jim začala na chuť přicházet i náročnější klientela proto, že přestaly být jen levné, ale začaly nabízet spíš hodně za málo. V Mladé Boleslavi na to ale v posledních letech stále více zapomínají.
České automobilka stále víc tlačí na elektrickou strunu a zanedbává zbytek své nabídky, přesto paradoxně přistoupila k jejímu razantnímu zdražení. Na takovou Fabii tak dnes potřebujete již 419 900 Kč, což je v případě čtyřmetrového hatchbacku s atmosférickým tříválcem cena docela šílená, navíc stále rostoucí. Překonání 400tisícové hranice v případě základní verze se ještě nedávno zdálo být nemyslitelné, pak přišlo 410 tisíc, teď jsme na 420. Kdy to asi bude 430?
Rumunská automobilka oproti tomu zjevně lépe chápe, že lidé možná sice berou víc peněz než před deseti dvaceti lety, ovšem náklady na zbylý život též neklesají. A proto na pole elektrické vstupuje jen do té míry, aby vyhověla tomu, čemu musí. Sandero, tedy přímou konkurenci Fabie, tak nabízí o 84 tisíc korun levněji. Pod kapotou lze přitom počítat taktéž s litrovým tříválcem, ovšem přeplňovaným a tedy výkonnějším. Za stejné peníze jako čistě spalovací verze je navíc k mání i varianta Eco-G, která se dočkala 100 koní „baštících“ i LPG.
Nově Dacia s ústrojím pro šetřílky zachází ještě dál, i když ne u svého nejlevnějšího modelu. Obě SUV Duster a Bigster budou nově k dispozici ve verzi Hybrid-G 150 4x4, která je světovým unikátem. Rumunská automobilka totiž spárovala přeplňovanou tříválcovou jedna-dvojku se 140 kobylami uzpůsobenou ke spalovaní plynu s mild-hybridním 48voltovým systémem a šestistupňovou automatickou převodovkou vpředu, zatímco vzadu se nachází 31koňový elektromotor a baterie o kapacitě 0,84 kWh.
Podle značky by toto pohonné ústrojí mělo při jízdě po městě ze 60 procent využívat pouze elektrickou energii, což znamená, že Duster a Bigster budou krátkodobě zadokolkami. Oba modely ovšem dostanou také dvě 50litrové nádrže, jednu na benzin a druhou na LPG, což výrazně navýší jejich akční rádius - podle Dacie může dojezd dosáhnout až 1 500 km, k čemuž byste se v reálném světě mohli přiblížit, i když pochopitelně jen při velmi úsporné jízdě. I když ale bude využívat 154 koní celé soustavy pravidelně, tisíc kilometrů zvládnete s přehledem.
Za tímto dojezdem stojí fakt, že zadní náprava je při normálních okolnostech odpojena. Během brzdění ovšem samozřejmě dochází na rekuperaci. Při prokluzu předních kol je pak okamžitě připojena, aspoň při rychlostech do 140 km/h. Majitelé obou SUV pak dále mohou s pomocí voliče jízdních režimů volit mezi módy Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock a Hill Descent Control, kdy chytrá elektronika upřednostní buď hospodárný provoz, nebo naopak off-roadové schopnosti.
Ceny zatím upřesněny nebyly, oba vozy se totiž na trhu mají objevit až před koncem roku. Aktuálně ovšem Duster Eco-G 100 startuje na 441 900 Kč, zatímco za hybridní variantu je třeba dát nejméně 600 900 Kč. Nové ústrojí pochopitelně zamíří nad tuto úroveň, na druhou stranu ale nejspíše bude stále levnější než základní Škoda Karoq, která si přitom musí vystačit jen s čistě benzinovými 116 koňmi, které míří na přední nápravu. Rumuni tak budou Čechům dál krást zákazníky ve velkém.
Duster a Bigster budou nově k mání s benzino-plyno-elektrickým pohonem, s nímž mají zvládnout až 1 500 km bez nutnosti zastavení. To nikdo jiný nenabízí. Foto: Dacia
Zdroj: Dacia
