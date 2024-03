Další automobilka blouzní o způsobu, jakým přiměje lidi kupovat elektromobily, prý je „vzdělá” před 11 hodinami | Petr Miler

Nechceme nikoho zklamat, ale důvodem, proč idea širokého rozmachu elektromobility není shazována ze stolu od momentu, kdy se objevila, je právě nevzdělanost publika a z ní vyplývající možnost s ním manipulovat. Cadillac ale nakonec nechce nikoho skutečně vzdělat, jen dál manipuluje.

Nechci se tvářit jako napravený rošťák, faktem ale je, že pro vzdělání jsem v mládí nehořel a opakovaně docházel k závěru, že znát to či ono už bude „dost”. Dílem díky tlaku okolí, dílem díky životním okolnostem, dílem díky postupnému vlastnímu prozření jsem ale přístup k této věci včas změnil a pochopil, že znát některé věci se nehodí jen pro účast v „Chcete být milionářem?”, ale pomůže vám to žít lepší život. Důvodů by se našlo dost, ale pro dnešek vypíchnu jediný: Stanete se hůře manipulovatelnými.

Nevím, zda je opačný stav důvodem, proč české školství soustavně upadá a lidé, kteří dnes vychází ze stejných škol s obdobným prospěchem, znají zlomek toho, co jsem před pár dekádami musel znát já, výše popsaný dopad je ale neoddiskutovatelný. A platí i v tom, čemu se v poslední době (neradi) věnujeme především - tedy v oblasti elektromobility a jejího vnucování nejširšímu možnému publiku.

Je to nápad tak absurdní, že by nikdy nemohl být ani na moment zvažován, kdyby si lidé byli vědomi toho, co je to energetická hustota, kdyby věděli, jak dramaticky odlišná je u současných baterií a obsahu palivových nádrží. Kdyby věděli, jaké jsou limity těchto baterií z hlediska dobíjení. Kdyby znali možnosti elektrické sítě. Kdyby si uvědomovali nejen omezenou efektivitu fungování spalovacího motoru, ale i omezenou efektivitu výroby, ukládání, přenosu, dobíjení a transformace elektrické energie. Kdyby si uvědomovali, jak dalece neefektivní je dodávat rychlost zásadně těžšímu předmětu. Kdyby chápali omezenou životnost akumulátorů na straně jedné a složitost jejich výroby na straně druhé. Kdyby... Je toho spousta a nic z toho není raketová věda, průměrně vzdělaný člověk ale po vyřčení většiny zmíněného netuší, o čem mluvíte. A tak si snadno nechá „nakukat”, že cosi jako elektrické auto schopné ve vší komplexitě efektivně nahradit spalovací vůz může vzniknout. Nemůže, prostě nemůže.

Tohle ale změníme jen v omezené míře, třebaže se o to dnes a denně snažíme rozšiřováním obzorů každému, kdo si je rozšířit chce. I když ale lidé mohou být nevzdělaní, nejsou hloupí. Pokud se tedy někomu podaří neinformovaného člověka manipulacemi zlomit do koupě elektrického auta, obvykle si tím jen udělá medvědí službu, neboť nejhorší reklamou na elektromobil je dnes elektromobil sám. A komu nebudou vadit jeho limity z hlediska krátkodobého používání, protože při něm se nutně projevit nemusí, toho dříve nebo později doženou ty dlouhodobé. Automobilky tedy zkrátka nemají způsob, jak lidi přimět elektromobily kupovat, dokud nezlepší elektromobily samotné. A to v dohledné době není možné, začali za ně kopat v momentě, kdy jsou až příliš nekonkurenceschopné.

Vyloženě tragikomicky tak působí slova viceprezidenta Cadillacu John Rotha, který se v pro Bellingham Herald rozpovídal o tom, jak se automobilka postará o to, že nepůjde ke dnu, pakliže chce během pár let (do roku 2030) nabízet jen elektrická auta. Roth chápe, že dnes jich prodává směšně málo (loni šlo o 9 154 Lyriqů a to je prakticky vše), ale má plán, jak zákazníky přesvědčit. Prý je - podržte se - „vzdělá”.

Kdyby je skutečně chtěl vzdělat, pak jim dovolí pochopit zkraje zmíněné a naprosté většině lidí neprodá nic. Cadillac s nimi ale chce spíše dál „vrtět” a o „vzdělávání” jen mluvit. „Myslím, že je to ve vzdělání,” řekl Roth. „Jsou tu tři vlastnosti, které na trhu musíte mít, že? Zaprvé, musíte mít dojezd. Cadillacy mají dojezd celých 300 mil, takže si můžete říct něco jako 'hej, můžu cestovat do práce a z práce pět dní v kuse a opravdu nemusím dobíjet dřív než o víkendu',” začíná své blouznění.

„Pak si musíte užívat jízdní vlastnosti. Je to jiný druh auta, celé těžiště je níže. A také nemáte tunel převodovky, nemáte velký hrb za zadními sedadly pro všechny ty nápravy a převodové poměry,” přidává. „A pak samozřejmě je to nakonec hodnota za peníze, můžu si to dovolit? A víte, s naším Lyriqem začínáte na něco málo přes 58 000 dolarů. Odtud to může jít nahoru,” uvádí do třetice.

Máme pocit, že pan Roth by měl nejprve vzdělat sám sebe. Cadillac Lyriq má baterie o kapacitě 100 kWh, což je ekvivalent asi 25litrové nádrže nafty. Váží nejméně 2,55 tuny a pracuje s výkonem 340 až 500 koní. Člověk nemusí ani dlouze studovat, aby pochopil, že tohle auto ujede přes 480 km leda tak, že v něm na liduprázdné rovné silnici bez převýšení nastavíte na tempomatu 90 km/h a pojedete, jinak prostě budete rádi za polovinu, a to se pořád budete muset krotit. A to je pořád jen dojezd, ne ono dobíjení. K němu jen jednu větu, kterou v reakci na Rothova slova pronesl jeden z amerických čtenářů: „Vzdělejte mě, jak je pro mě lepší nabíjet auto 6 až 8 hodin místo toho, abych ho natankoval za 5 minut.”

Užívat si jízdní vlastnosti více jak 2,5tunového SUV jen kvůli nízkému těžišti je vážně nesmysl, dokud budou elektrická auta takhle nesmyslně těžká, nebudou nikdy efektivní, zábavná a ani nic jiného. Vozit s sebou tolik mrtvé hmotnosti kvůli převozu jednoho dvou nebo tří lidí o váze pár desítek kilo je jedním slovem zhýralost.

A argumentovat cenou? To už je snad vtip. Elektromobily jsou nejen drahé, ale především rapidně ztrácí hodnotu, což je činí pro naprostou většinu lidí ekonomicky možná až neúnosnými. Takže ano, lidé potřebují trochu dovzdělat. Ale proto, aby rovnou poznali, že jim pan Roth a jiní věší bulíky na nos. A aby takové nesmysly sami odmítli dřív, než jejich vnitřní neefektivitu poznají na vlastní kůži a peněženku.

Cadillac Lyriq vypadá zajímavě a vlastně ani není až tak drahý. Nicméně pořád je to nesmysl a poznat je to už z jeho technických parametrů, které stačí umět číst. Pokud toho lidé budou schopni, nekoupí si elektromobil téměř nikdy, ne naopak. Foto: Cadillac

Zdroj: Herald

Petr Miler

