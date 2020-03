Další automobilka jde proti proudu, do interiérů svých aut ve velkém vrací tlačítka před 2 hodinami | Petr Prokopec

Živelné nahrazování veškerých tlačítek dotykovými displeji je jedním z největších nesmyslů moderních aut. Přesto k němu dochází, protože je módní. Tímto směrem dosud kráčela i Honda, teď ale obrátila.

Na první pohled jsou dotykové displeje multimediálních systémů dobrý nápad. Díky mobilním telefonům s nimi umíme pracovat víceméně všichni a soustředění veškerých ovládacích funkcí na jedno místo umožňuje designérům navrhnout vzhledově velmi čisté interiéry. Problém je ale v tom, že mobil navzdory stejném slovnímu základu není automobil a co funguje u jednoho, nefunguje u druhého.

Hlavní potíž je v tom, že zatímco mobil držíte v ruce, interiéru auta se dotýkáte. Na místě je to nepodstatný rozdíl, za jízdy ale nikoli - silnice nejsou zrcadlově hladké nikde na světě a rychle změnit nastavení čehokoli přes dotykový displej je při jakémkoli pohybu auta velmi obtížné. Problém je také v tom, že displej neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu, a tak po něm nemůžete sáhnout intuitivně, vyžaduje si také váš pohled. A i krátké odhlédnutí od toho, co se děje na silnici, může mít fatální následky.

Těchto úskalí jsou si vědomi snad všichni, přesto se automobilky k dotykovému ovládání čehokoli mohutně přiklánějí - je to módní a dobře to vypadá. O to více je tedy třeba ocenit Hondu, která následuje Mazdu a začíná vracet klasická tlačítka zase zpátky do hry. První vlaštovkou byl v tomto ohledu inovovaný Civic, jenž dostal do vínku „ruční“ ovládání hlasitosti. Nyní tímtéž směrem míří i nový Jazz, který dostal do vínku opět větší nálož tlačítek, zvláště pak pro klimatizaci, díky čemuž má dojít „k minimálnímu narušování pozornosti řidiče“. A další modely budou následovat.

Honda zjistila, že klasické ovládání zkracuje operační čas u nejběžněji užívaných funkcí o nemalých 58 procent. „Nahradili jsme dotykovou obrazovku klasickým ovládáním, neboť dle zákazníků nebyla její obsluha jednoduchá,“ uvedl Takeki Tanaka, šéf vývoje nové generace Hondy Jazz. Zároveň dodal, že u předchozího provedení museli lidé často sledovat spíše displej multimediálního systému než samotnou vozovku. Honda tak nejenže dokázala, že názor klientely je pro ní důležitý, ale zároveň zjednodušila obsluhu a navýšila bezpečnost.

Neznamená to samozřejmě, že se nový Jazz vracel kompletně zpátky do minulosti, moderní technologie na jeho palubě nestrádají. Do vínku dostal kupříkladu osobní asistent Hondy, čímž je míněna umělá inteligence, která dokáže pochopit sérii příkazů zadaných v tutéž dobu. Za příklad automobilka dává „nalezení italské restaurace s bezplatným parkováním a Wi-Fi, která je nyní otevřená“. Vůz pak najde podnik splňující veškerá kritéria.

Mimo to se Japonci vytáhli v rámci motorového prostoru, který je osazen hybridním ústrojím. To je složeno z 1,5litrového benzinového motoru, který doplňují dvě elektrické jednotky a lithium-iontová baterie. Systém nicméně není zaměřen na dynamiku, ale spíše na úspornou jízdu. Proto disponuje „pouze“ 109 koňmi a 253 Nm, s nimiž zvládá stovku za 9,4 sekundy a maximálku 175 km/h. V průměru si pak dle cyklu WLTP řekne o 4,5 l/100 km.

Lze přitom už jen dodat, že nový Jazz se v evropských showroomech má objevit ještě letos. Otázkou nicméně je, kdy se tak stane, neboť koronavirus postavil veškeré dosavadní plány automobilek na hlavu. Jisté nicméně je, že kromě klasického hatchbacku dorazí i provedení Crosstar ve stylu crossoveru, jež dostane bohatší standardní výbavu a dvoubarevný lak využívající černé střechy.

Nový Jazz vrací do hry klasická tlačítka a následuje i předchází další modely Hondy. Té je třeba zatleskat za ochotu jít cestou praktičnosti na úkor stylu

Zdroj: Autocar

