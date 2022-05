Manuální převodovky nadobro končí u další značky, na koupi máte ještě rok, maximálně dva před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jsou značky, u kterých si všechna auta bez ručního řazení představit nedokážeme, zrovna v tomto případě se ale spíše divíme, že je nějaký manuál pořád ještě k mání. Také ale brzy nebude.

Je otázkou, zda se spalovací motory v několika málo příštích letech stanou minulostí či nikoli, jak by si někteří přáli. S čím se ovšem je potřeba smiřovat, je konec manuálních převodovek v naprosté většině aut. Hřebík do jejich rakve zasazuje nejen elektrifikace pohonů, ale i samotní výrobci, kteří se od nich odvrací z různých důvodů. Nejčastějším důvodem je kombinace nižší papírové spotřeby pramenící v menší riziko pokut od EU s nižšími náklady spočívajícími v jednodušším portfoliu. Není to tak ale vždy, kupříkladu Ferrari trojici pedálů poslalo na věčnost prý proto, že s automaty jsou jeho vozy rychlejší. Mercedes-Benz ale uvažuje spíše v intencích prvně zmíněného a už dříve avizoval, že ruční řazení pošle na věcnost.

Dosud přesto některé vozy s manuálními převodovkami nabízí, to se ale brzy změní. Podle informací německého Automobilwoche k tomu „postupně dojde” od roku 2023. A protože mnoho modelů s ručním řazením „merkl” nenabízí, více než rok nebo dva do úplného konce zbývat nemohou. Automobilwoche se přitom odvolává na mluvčího automobilky, a tak lze vše považovat za oficiální. Nedá se ale předpokládat, že by tento krok donutil mnoho lidí k pláči a vytažení kapesníků.

Manuály u Mercedesu nikdy nebyly častou volbou a dnes jsou skoro ohroženým druhem. Automobilka je v případě evropských trhů užívá jen u třídy A, třídy B a stylového sedanu CLA. Kromě toho jsou třemi pedály osazeny některé užitkové vozy jako třeba Vito. To je také jediným manuálním Mercedesem nabízeným na australském trhu, zatímco Britové mohou sáhnout jen po Áčku. A ve Spojených státech značka poslala ručně řazenou převodovku do důchodu v roce 2011.

Manuál si tedy s klientelou Mercedesu opravdu příliš nerozumí, což historicky platí i v případě sportovních derivátů divize AMG. A pokud trojice pedálů není k dispozici u řidičských aut, pak je více než logické, že s něčím takovým nelze počítat třeba u třídy S. Tedy u limuzíny, kde majitel sedí povětšinou vzadu. Své elektrické modely pak Mercedes s manuálem nikdy ani nenabízel.

A jelikož s elektrickým pohonem značka momentálně úzce spojuje svou budoucnost, eliminace manuálních převodovek není překvapivá. My bychom dali ručnímu řazení přednost u jakéhokoli auta pro jakýkoli účel, dobrý řidič vždy zvládne tuto činnost lépe s ohledem na komplexitu nastalé situace lépe než automat, třebaže nutně ne rychleji. Ale to jsme jen my. Většina míří jiným směrem, a tak lze podobná oznámení očekávat stále častěji. Pokud byste si nicméně chtěli pořídit jeden z posledních Mercedesů s „fofrklackem”, máte vzhledem k současným dodacím lhůtám zřejmě jednu z posledních příležitostí.

Třída A je jedním z posledních modelů Mercedesu, které lze osadit manuálem. Ovšem jen v případě základních variant, ty výše položené již disponují pouze automatem. Vůz má navíc před faceliftem, pročež je skoro jasné, kdy změna přijde. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec

